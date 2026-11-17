Si tu ciudad aplica un impuesto turístico, no tendrás que pagarlo a menos que te emborraches y decidas pasar la noche en la ciudad. Aun así, es poco probable que eso ocurra a menudo. Pero, en definitiva, el punto importante es que, por lo general, otra persona será la que paga, mientras que tú podrías resultar beneficiado.

Y este régimen fiscal llegará muy pronto a una localidad cercana. Los alcaldes pronto podrán imponer un impuesto turístico a las pernoctaciones, y podemos apostar a que todos los alcaldes se apresurarán a llenar sus arcas con estos fondos adicionales, que podrán destinar a sus proyectos predilectos o, incluso, a los propios residentes.

Y, vamos, ¿quién de nosotros no ha tenido un momento en que nos habría encantado imponer un impuesto a los turistas? En Londres, al cruzar el puente de Westminster camino de la estación de Waterloo, entre hordas de visitantes parados que bloquean hasta el último centímetro cuadrado, podrías llegar a preguntarte si el impuesto propuesto a los hoteles y alojamientos de alquiler es realmente suficiente. Y ni hablemos de esos que, con toda la mala intención, se colocan en el lado equivocado de la escalera mecánica...

¿Qué tal un recargo por hacerse selfies para quienes se quedan merodeando frente a las entradas de las estaciones de metro? ¿Puedo exigir un pago cuando alguien me pide indicaciones? ¿Y es acaso justo que puedan caminar sobre las grietas de mi acera sin contribuir a su mantenimiento?

Pasar demasiado tiempo frente a las mejores obras de arte en las galerías podría conllevar una “tarifa por permanencia”, mientras que hablar por el altavoz del móvil con los familiares que dejaron en su país de origen bien merecería una multa inmediata. Es lo mínimo que se merecen. Vienen aquí, frecuentan nuestros establecimientos, gastan su dinero y siguen yendo a ver The Mousetrap (la obra de teatro con mayor tiempo en cartelera en el mundo, estrenada en Londres en 1952). Y, por si fuera poco, ni siquiera tienen que cargar con los costos de la asistencia social a largo plazo.

Personas en el puente de Westminster, frente al London Eye, durante la Nochevieja en Londres (Reino Unido), el 31 de diciembre de 2020. Foto: EFE/EPA/ANDY RAIN

Incluso me he preguntado si esto es algo que podríamos plantear a un nivel más local. ¿Se podría aplicar algún tipo de impuesto a los huéspedes que vienen a alojarse en nuestros hogares? Un pequeño recargo por gastos de suministros — que aumentaría considerablemente a partir de, digamos, tres días — serviría para fijar las expectativas y ayudarnos a mantener la casa como un lugar atractivo para los visitantes. Asimismo, una contribución para sufragar una freidora de aire nueva podría justificarse como una mejora de las instalaciones.

Así pues, si la idea de cobrar un impuesto a los visitantes parece tan atractiva, ¿por qué me sigue generando inquietud? El argumento optimista sostiene que, siempre que los lugares no actúen con codicia, sería posible cobrarles un poco a los turistas sin que lleguen a notarlo. Muchas ciudades ya lo hacen.

Sin embargo, estos nuevos cargos conllevan un costo. El dinero destinado al impuesto sobre el alojamiento es dinero que deja de estar disponible para otros fines; se trata de una transferencia de fondos de las empresas al gobierno local. Para una familia que reserve dos habitaciones o un alojamiento por un máximo de cinco noches — el límite establecido en Edimburgo, donde ya existe una tasa de este tipo — el desembolso adicional será considerable. Esto podría traducirse en renunciar a una comida en un restaurante, dejar de visitar cafeterías, no comprar recuerdos o incluso acortar la duración de un viaje. Además, para cualquier empresa que busque reducir gastos, supone un motivo más para trasladar una reunión a Zoom.

Pero quizá el mayor inconveniente de este modelo en concreto es que, en cuanto sales de tu propia zona, resulta que —¡sorpresa! — también te conviertes en turista a efectos fiscales. ¿Te apetece pasar un fin de semana fuera de Londres, en cualquier otro lugar de Inglaterra? Prepárate para pagar; te convertiste en turista. UKHospitality estima que los clientes nacionales representan el 69% de las estancias hoteleras de corta duración. De repente, hay una gran cantidad de británicos que tendrán que pagar más por un viaje de negocios o una escapada de fin de semana.

Cuando mis hijos eran pequeños, tenía la costumbre de llevarlos a recorrer distintas ciudades de Inglaterra durante las vacaciones escolares, ya que quería que conocieran su propio país. ¿Acaso debería pagar impuestos por mostrarles a mis hijos el país en el que viven? ¿Por qué no permitir que los vecinos de mi calle la conviertan en una vía de peaje? En realidad, eso es, en esencia, lo que ya hacen las zonas de tráfico restringido.

Hay ciudades, como Barcelona, que se encuentran en abierta rebelión contra los turistas extranjeros. Esto parece una estrategia profundamente contraproducente, pero, al menos, los habitantes locales desean activamente disuadir a los visitantes. Ése no es el plan aquí.

Resulta difícil desprenderse de la sensación de que, al igual que ocurre con los sistemas de estacionamiento para residentes, el verdadero objetivo de estos impuestos no es mitigar los efectos negativos del turismo, sino simplemente servir como fuente de ingresos para ayuntamientos con problemas de liquidez y alcaldes que buscan autopromocionarse.

Así que, cuando celebres esta idea, recuerda que, en realidad, en gran parte tú mismo serás un turista. Luego, pregúntate por cuántas ciudades británicas (o de cualquier otra parte del mundo) estarías realmente dispuesto a pagar más para visitarlas. A mí se me ocurren varias que, de hecho, deberían pagarme a mí.

Escrito por Robert Shrimsley