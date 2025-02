Tras un crecimiento del 3.3% en el 2024, señal de recuperación, el panorama económico enfrenta diversos retos: un renovado Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el riesgo de una revisión del grado de inversión del país, la definición de las “reglas de juego” para las elecciones, entre otros factores.

Campaña electoral en Perú

La economía tuvo un crecimiento de 3.3% en el 2024. ¿Qué rescatar de dicho año y qué tomar con pinzas?

Hubo un muy buen cierre del 2024. Se dio una recuperación, pero bastante lenta. Este año, la dinámica de crecimiento va muy favorable y es porque tenemos una baja base de comparación en la primera mitad del año. Esto insinúa una continuidad en el curso de la economía, pero esperamos que en el segundo semestre se dé una pequeña ralentización del crecimiento. Un crecimiento por encima de este 3.3% va a estar bastante difícil este año .

¿Cuánto incide el inicio de la campaña electoral?

La incertidumbre de la campaña, típicamente, pesa sobre el desempeño de la economía, sobre todo en la inversión privada. Estamos con una proyección conservadora (para la economía), hacia el segundo semestre: un 2.7% anual. Es bastante alcanzable esa meta si no hay sobresaltos en la campaña electoral. Pero, “Perú siendo Perú”, y ya sabemos cómo van las campañas, siempre hay algún ruido. ¿Qué hacer para crecer a tasas más elevadas? Darle la mano al sector privado, que es algo que estamos viendo en el inicio de la gestión del ministro de Economía, José Salardi.

¿Qué más preocupa del plano político?

En el corto plazo, el foco es que el Gobierno de Dina Boluarte termine su mandato y que no se dé nuevamente un rompimiento del periodo que queda . Por otro lado, el tema de la campaña electoral es lo principal. Preocupa que salgan candidatos antisistema porque encontrarán un espacio , pues los moderados, de centro, de derecha, de izquierda, están bastante atomizados. Darán paso a que, como siempre, entre algún outsider o contra el sistema, lo que tendrá mucho ruido político.

Jaime Reusche, de Moody's, apuntó los principales riesgos para la economía peruana en los siguientes años. | FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO

¿Es culpa de la misma clase política que tenga relevancia un antisistema?

En algún momento se habló de las vallas [electorales] y, hasta ahora, no se ha concretado muy bien cómo se darán. Esto hubiera ayudado a consolidar un poco las candidaturas. Todavía es muy temprano para saberlo porque no estamos ni a un año de las elecciones. La campaña entraría más en fuerza en la segunda mitad de este año. Muchos perderán apoyo conforme empiece a darse la campaña de verdad. Vemos que no hay ningún candidato con más del 15% de apoyo.

Hoy son más de 40 postulantes. ¿si se reduce a la tercera parte, a 13 o 15 candidatos, sigue siendo mucho?

Menos complicado de lo actual, sí sería. Típicamente, no se ven tantas candidaturas en simultáneo en otros países de la región, donde suelen ser menos de 10. Las elecciones con muchas candidaturas abren espacios para tener “sorpresas” y las sorpresas no son muy amigas de la inversión privada, de la estabilidad económica y de preservar el orden macroeconómico.

Lejos de las elecciones, pero no del plazo para que se definan las “reglas de juego”. Tendremos próximamente senadores y diputados. ¿Cómo perciben este panorama con lo actual?

Esperemos que la cámara de senadores empiece a aplicar un freno ante todas estas iniciativas legislativas que, en el balance, fueron bastante negativas para el desempeño fiscal, su nivel más alto en más de 20 años, y el desempeño económico. Lo curioso es que esto [tener dos cámaras] fue un tema de bastante debate y, en parte, ayudó a que cambiemos la perspectiva de Perú de grado de inversión de negativa a estable.

Grado de inversión en Perú

Profundizando en el déficit, en el 2024 fue de 3.3%. ¿Moody’s se suma a las perspectivas de que se romperá la regla por tercer año?

Sí. Nuestro escenario base es que, muy probablemente, se va a incumplir la regla fiscal. Tenemos una previsión de 2.4% del PBI, por encima del 2.2% máximo establecido por el Gobierno. Si bien se tendría una recuperación de los ingresos, será muy difícil reducir el gasto. Se tendrá una consolidación pasiva: la recuperación de los ingresos bajaría el nivel de déficit, al menos, un punto porcentual. Pero cumplir con la regla requiere más: elevar recaudación y recortar los gastos. Las partidas candidatas a reducirse serían las transferencias de capital que subieron, en parte por el apoyo a Petroperú, que este año ya no debería de darse.

¿Esto motivaría a revisar la perspectiva de grado de inversión del Perú?

Depende de la magnitud del incumplimiento, en cierta forma . Vemos, ahora, que sí hay una trayectoria que va a convergir con las reglas fiscales. Demorará, pero entendemos que es un tema temporal. Escarbamos y vimos, en el 2024, una dinámica interesante: empezaba a recuperarse lento el IGV, pero en línea con el rebote del crecimiento. Sin embargo, el Impuesto a la Renta (IR) no porque es el reflejo del 2023. En la primera parte del 2025, el IGV nuevamente debería estar relativamente robusto y se desaceleraría a partir de abril, pero, en esos meses, habría un rebote importante del IR por los resultados del 2024. Cuando hicimos los cálculos, vimos nuevamente una consolidación pasiva y eso nos dio algo de tranquilidad.

Destacaba los primeros pasos de Salardi y su acercamiento al sector privado. ¿Era necesario nuevos aires en el MEF?

El reto principal es la reducción del déficit fiscal y concientizar al resto de las carteras ministeriales y, sobre todo, a los mandos altos del Ejecutivo, a la presidenta y al presidente del Consejo de Ministros, en que este nivel de gasto es insostenible. Preocupa que no se internalice en el Poder Ejecutivo que consolidar las cuentas fiscales es una prioridad. De otro lado, me parece saludable la relación que se está construyendo entre el ministro (de Economía) y el Consejo Fiscal.

Inversión privada peruana

Sobre la inversión privada, también mantendría una primera parte dinámica y luego se desaceleraría.

Efectivamente. Vemos una continuidad de los últimos meses del 2024, pero luego más cautela, dependiendo de las noticias electorales. Muy probablemente, en el segundo semestre, se empiecen a posponer muchos de proyectos. Cualquiera que ocurra será muy cauta hasta tener mejores señales de cómo se perfila la primera vuelta electoral, hasta marzo del próximo año.

Una reciente encuesta para Gestión reveló que más de un 80% espera que sus ingresos familiares mejoren este año, pero su principal destino será el ahorro. ¿Inferimos que hoy es tal la incertidumbre por las elecciones que se amplió el plazo de ser cauteloso?

Sin duda se ve que la clase A, B, C y parte de la D empiezan a internalizar los efectos del ruido político y cómo afecta a la economía familiar, que no se veía antes. Siempre hubo un concepto muy abstracto de “política mala, pero sigo en mi actividad”. Con lo catastrófico que fueron el 2022 y el 2023, creo que las familias peruanas lo sintieron y, ahora, están un poco más conscientes.

¿Qué decir de la escalada de inseguridad ciudadana y su impacto en la economía?

Bastante preocupación. En Perú estamos viendo que ha pegado fuertemente en la actividad a nivel micro, pero se puede transformar en un problema mayor y pesar sobre el crecimiento. Enfrentarlo requerirá muchos recursos. Para atender este tipo de problemas es que se necesita hacer un poco más de espacio fiscal.

El lado microempresarial lo tiene más presente mediante las extorsiones. Pero en el nivel mediano y grande incide por mayores gastos de seguridad y, naturalmente, menor producción, generación de empleo.

Totalmente de acuerdo. Las empresas grandes tienen un poco más de recursos para gastar en seguridad, pero generan pérdidas importantes en cuanto al sector servicios y al sector de bienes. A nivel micro, sí estamos viendo que puede llevar a bastantes problemas en la capacidad de repago de deudas, donde las tasas son relativamente elevadas. Si le sumas las extorsiones, termina siendo bastante agobiante y los llevará a persistir en la informalidad. Esto afecta el desarrollo del país.

La inseguridad ciudadana ataca a los microempresarios mediante las extorsiones, donde vienen usándose granadas. | Fotos: César Grados/@photo.gec

¿Visualizan al Perú afectado ante la política de Donald Trump y su revisión de aranceles?

Hay dos temas. Uno es el cobre, pero la vulnerabilidad del Perú no es tan grande porque sus envíos van primero a China y también está Europa. Hay un cierto nivel de aislamiento y una revisión sobre los productos agrícolas no parece estar todavía en camino. Su política de aranceles tiene un cierto nivel de prioridades. Ahora, el puerto de Chancay y la cercanía con China sí puede poner a Perú en la mira, no de manera prioritaria, pero sí secundaria. EEs indispensable que la Cancillería tome una actitud proactiva con la gestión de Trump: antes de que le toque al Perú algo negativo, tener un plan A o B para mitigarlo.

Sobre la reducción de la pobreza en este año, ¿la desaceleración económica este año borraría el “avance” del 2024?

Lo vemos con muy pocos cambios este año con respecto al 2024, pero ligeramente por debajo: un par de décimas. En general, vemos que el sector primario se está dando bien este año. La pregunta es si el sector construcción, que demanda bastante empleo, puede seguir recuperándose o si se mantiene la debilidad por la inversión privada, que es lo que esperamos desde Moody’s.

MÁS SOBRE INVERSIÓN PRIVADA

SOBRE EL AUTOR Ricardo Guerra Vásquez Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.