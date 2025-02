En la Pulse Survey de PwC de junio de 2024, el 84% de los ejecutivos afirmó que lograr un valor medible a partir de una nueva tecnología era un desafío. Por lo general, las organizaciones tienen que dedicar una cantidad significativa de tiempo y recursos a intentar corregir grandes cantidades de “deuda técnica”, es decir, todos los esfuerzos acumulados para ayudar a mejorar la infraestructura tecnológica de su organización y la complejidad resultante.

Nuestra experiencia trabajando en transformaciones tecnológicas y digitales con cientos de empresas nos ha llevado a creer que simplemente tratar de gestionar la deuda técnica es a menudo un esfuerzo equivocado e incompleto. Hasta que las organizaciones no puedan abordar su “deuda de proceso” (que a menudo no se discute, y que definimos como la acumulación de formas de trabajar anticuadas, funcionalmente aisladas y desconectadas del cliente), no podrán aprovechar el enorme potencial de tecnologías como la IA y el conjunto de herramientas de digitalización que tienen a su disposición.

Abordar la deuda de proceso

Entonces, ¿cómo recomendamos que las organizaciones aborden su deuda de proceso de una manera holística que pueda agregar valor? A través de estas cinco palancas:

Mapee los procesos de extremo a extremo de su organización e identifique resultados claros: El primer paso consiste en identificar y clasificar los procesos de extremo a extremo de su organización en función de productos o flujos de valor diferenciados. A continuación, evalúe cada flujo de valor. ¿Todavía es necesario realizar esta actividad? ¿Aporta valor empresarial? ¿Está cumpliendo con las expectativas del usuario final o del cliente? Determine quién está mejor capacitado para ayudar en cada área del proceso principal: Este paso a menudo se pasa por alto. Muchas empresas rara vez cuestionan qué trabajo deben realizar internamente y qué puede ser realizado por colaboradores externos. Cree una “fábrica digital” para reimaginar los procesos de extremo a extremo: así como los fabricantes tienen fábricas para el ensamblaje de productos, recomendamos a las empresas crear una “fábrica digital” (un equipo compuesto por capacidades como estrategia de productos, diseño de productos, ingeniería de datos, ciencia de datos y automatización) para ayudar a hacer realidad sus procesos reimaginados. Al aplicar estos métodos de manera consistente en cada área del proceso, este equipo puede desarrollar herramientas, capacitación y un modelo de gobernanza que ayude a la empresa a prevenir años de deuda de procesos empresariales. Vuelva a capacitar a los empleados para ayudar a respaldar sus nuevos procesos: Con nuevos procesos que son cada vez más críticos para los resultados comerciales, las organizaciones deben dotarlos de talento altamente calificado que pueda aprovechar su potencial. Esto probablemente signifique cambiar el modelo operativo, así como volver a capacitar o mejorar las habilidades de los empleados y redistribuir el talento en torno a sus nuevas actividades de valor agregado. Adopte una mentalidad iterativa y de aprendizaje al estructurar el cambio en sprints cortos: no se equivoque: obtener valor de estos esfuerzos probablemente no sea fácil, por lo que las organizaciones deben administrar estos programas de cerca para confirmar la adopción adecuada de los cambios y corregir el rumbo según sea necesario.

Las organizaciones están ansiosas por abordar la carga de su deuda técnica, centrándose cada vez más en los crecientes y aparentemente insuperables presupuestos necesarios para avanzar, y con la esperanza de que las nuevas tecnologías (mejores, más rápidas e idealmente más baratas) puedan ayudar a salvar el día.

En su lugar, comience por reestructurar y volver a priorizar la forma en que su empresa trabaja, con un enfoque en los resultados claros que exigen sus clientes y en los que puede diferenciarse significativamente.

Por: Sundar Subramanian and Mohib Yousufani

