Hay momentos en nuestro trabajo en los que podemos sentir decepción o frustración, pero de manera superficial. Piense en no cumplir un plazo con su equipo o en no conseguir un ascenso. Por lo general, nos las arreglamos para encontrar una solución o dar los siguientes pasos sin que el momento sacuda por completo nuestro mundo.

Luego, hay momentos en los que todo cambia y pierde algo en su carrera que tiene un profundo significado. Como lo describió la autora y presentadora del podcast The Anxious Achiever, Morra Aarons-Mele, en una publicación de LinkedIn: “A veces es la muerte de un sueño, como ser dueño de su propio negocio. A veces es cuando su identidad parece escaparse debido a un despido o la pérdida de un empleo. Y a veces sucede cuando no consigue algo que realmente desea”.

Gretchen Gavett, editora senior de Harvard Business Review, quiso aprender más sobre esta idea del “desamor profesional”: cómo se manifiesta y cómo podemos afrontarlo. Por ello, tuvo una conversación con Aarons-Mele a través de un documento compartido y correo electrónico. He aquí una versión editada de lo que discutieron.

¿Qué es un desamor profesional?

Aarons-Mele: El desamor profesional es la pérdida de algo relacionado con el trabajo que se siente tan personalmente hiriente como el dolor o la angustia en su vida personal. Puede ser la pérdida de algo que amaba, como su negocio o una larga trayectoria en una empresa, o la pérdida de una identidad profesional que ha trabajado durante años para construir. Puede ser una traición de un colega, jefe o cliente en quien confiaba.

¿Ha experimentado un desamor profesional? ¿Cómo se sintió?

Viví uno en 2022, después de vender el negocio que había comenzado mientras estaba de licencia por maternidad en 2009. Todo lo relacionado con la venta resultó ser lo opuesto de lo que esperaba: para mi equipo, mis clientes y para mí. Me culpé a mí misma, y el duelo fue profundo.

Lo peor es que la mayoría de las personas en mi vida no podían entender el dolor que sentía. Después de todo, había vendido con éxito un negocio y había ganado dinero. ¿No es ese un sueño? ¿Por qué estaba tan devastada?

Pero a veces sentimos muy profundamente la pérdida en nuestra vida laboral. En este momento, hay personas que están siendo despedidas. Eso es una pérdida, eso es duelo. Es una pequeña muerte para muchas personas.

Parece que este tipo de desamor puede tener efectos duraderos.

Exactamente. La paradoja de estas traiciones es su naturaleza de doble filo. Estas experiencias pueden enseñar lecciones valiosas sobre la autoprotección en los negocios, pero también pueden disminuir permanentemente la disposición de alguien a asumir riesgos.

También hay momentos en los que la identidad y la pérdida coinciden. El desamor profesional golpea con más fuerza cuando nuestro sentido del “yo” se vuelve inseparable de nuestro trabajo.

¿Cómo se puede superar un desamor profesional?

Comience por procesar sus propios sentimientos complejos. Cuando el desamor profesional golpea, nuestra voz interna más crítica suele emerger. Un fundador me dijo: “Dejar mi startup fue devastador. Afloraron miedos y penas sobre cómo me entendía a mí mismo como líder y como colaborador, lo que me llevó algún tiempo procesar... No hablamos lo suficiente sobre cómo puede sentirse eso”.

Para sanar, debemos sacar a la luz estos pensamientos críticos. Dígalos en voz alta, dijo Bedrick. Cuando la crítica permanece encerrada en su interior, pasa desapercibida y gana poder. El camino a través del desamor profesional requiere que enfrentemos a nuestro crítico interno con compasión, permitiéndonos sentir plenamente mientras encontramos formas saludables de expresar y procesar nuestro dolor.

Gretchen Gavett, editora senior de Harvard Business Review

