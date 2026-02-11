La celebración del Año Nuevo chino es una festividad vibrante y llena de tradiciones milenarias que capturan la esencia de la rica cultura china. La mesa, cargada con platos auspiciosos y simbólicos, como el pato pequinés o el chancho Cruyoc, invita a familiares y amigos a reunirse para compartir alegría y fortuna. Este 2026 es el año del Caballo de fuego. ¿Planea celebrarlo degustando un poco de su gastronomía en Lima?

1. El Titi. El chifa ganador de los premios Summum en el 2022. ¿Qué platos probar? Botecitos en el estanque de peces (ajíes rellenos con chancho, langostinos y castañas), costillas de cerdo asadas. Cuenta con los mejores wantanes de la ciudad.

Dirección: Avenida Javier Prado Este 1212, San Isidro.

Ofrece comida cantonesa con un toque creativo y original. No es barato, pero bien vale la pena.

2. Lung Fung. Inaugurado hace 57 años, se ha convertido en uno de los mejores restaurantes de comida oriental en el Perú. ¿Qué probar? Ensalada de medusas, el pato pequinés al estilo Lung Fung, con man tou (unos panecillos chinos), tostados y salsa hoisín. También los langostinos Chiu Yim Sichuan, fritos con ají amarillo y limo.

Dirección: Avenida República de Panamá 3165, San Isidro.

(Foto: Lung Fung)

3. Haita. El mejor lugar para comer pejasapo al vapor. Otro plato que hay que probar aquí es el Gaunan con nabo (un guiso chino de carne que se deshace en la boca). También los Fuchok, enrollados de láminas de soya rellenos de chancho molido con langostinos y hongos, con salsa de ostión.

Dirección: Avenida Aviación 2701, San Borja.

Pejesapo al vapor. (Foto: Haita)

4. San Joy Lao. Uno de los más aclamados en el Centro de Lima, creado por el mismo propietario de El Chinito, Luis Yong. El local es famoso por su Chancho Cruyoc, super crocante, en una salsa acaramelada con pimientos, duraznos y holantao. El Fung Kin Chong Long, enrollados de pechuga de pollo con chancho asado y langostinos, es otra delicia. Y los imperdibles minpao rellenos de chicharrón de El Chinito.

Dirección: Jirón Ucayali 779, Cercado de Lima.

5. Hou Wa. El Hou Wha ofrece una buena combinación entre los tradicionales platos orientales y la gastronomía peruana. ¿Una opción imperdible? Los langostinos cristal, enormes y sabrosos, Pichón molido, Chita Crisantemo, crocante y dulce.

Dirección: Calle Carlos Tenaud 490, Miraflores.

El Hou Wha ofrece una buena combinación entre los tradicionales platos orientales y la gastronomía peruana. (Foto: Hou Wha)

6. Four Seas. El conocido chifa ubicado en el distrito de San Borja ofrece una particular carta de gastronomía oriental. ¿Lo que no puedes perderte? Los fideos Sao Faon con carne, las costillas de cerdo con miel, también la sopa Sam Si, y la famosa sopa wantán.

Dirección: Avenida Aviación 3124, San Borja

7. Madam Tusan

Para el Año Nuevo Chino, Madam Tusan organizará una noche llena de rituales y tradiciones para atraer la buena fortuna. Puede llevar una lechuga para participar en el ritual del baile del dragón. No olvide coger la cola del dragón para garantizar que la prosperidad llegue a su vida en el Año de la Serpiente de Madera. En esta ocasión, ofrecerán un banquete de tres tiempos que incluye: siu mai ye mai, san jin pao de chancho con piña, rollitos primavera de pollo picante, pollo tipakay, arroz fu jian, mayfan Singapur al curry, patito deshuesado y cheesecake de lúcuma. Para participar, es necesario hacer una reserva y pagar el 50% del banquete por adelantado.

Sector restaurantes: Madam Tusan es el restaurante más destacado, según el estudio. (Foto: Difusión)

8. Song

En este restaurante, el 28 de enero celebrarán la noche de Hong Bao, que en chino significa “paquete rojo”. Son pequeños sobres de color rojo que contienen monedas y se entregan como amuletos de buena suerte para el año que viene. El 30 de enero habrá un espectáculo de leones y un dragón chino, una gran oportunidad para disfrutar de la propuesta del reconocido chef Félix Loo, quien ofrece comida de diferentes regiones chinas como Sichuán y Cantón. Entre los platos imprescindibles están el Xiao Long Bao (dim sums rellenos de cerdo en su propio caldo), el pato al estilo Pekín y los langostinos Song. Puede hacer la reserva previa.

LE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Marissa Chiappe Estudió Administración de empresas en la U. de Piura. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el mundo editorial, en los que ha escrito para medios como Revista G de Gestión, Gestión, El Comercio, Semana Económica, El Trinche, Revista Macondo (Barcelona), Cosas, Revista J, entre otros. Tiene una maestría de Escritura Creativa en la PUCP.