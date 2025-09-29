Lo relevante de este movimiento no está únicamente en la eficiencia alcanzada, sino en lo que revela sobre el futuro de las organizaciones: la necesidad de ser más ágiles, flexibles e inteligentes en el uso de la información. Un claro ejemplo es la implementación que se llevó a cabo en Tiendas 3A: en apenas siete meses y medio logramos lanzar la primera tienda de este formato, algo impensable sin una infraestructura digital robusta.

Ahora bien, el cambio más profundo no es tecnológico, sino cultural. Como compañía, avanzamos hacia un modelo data-driven, en el que las decisiones dejan de basarse únicamente en la intuición o la experiencia, para apoyarse en datos concretos y en tiempo real. Saber con exactitud qué compra cada cliente, cuándo y dónde, permite ajustar precios, gestionar inventarios y lanzar productos con mayor precisión, de acuerdo con sus preferencias y necesidades.

LEA TAMBIÉN: Aje en la selva: reconversión operativa a la vista en fábrica de bebidas de Pucallpa

La transformación digital, además, se entrelaza con nuestra agenda de sostenibilidad. Gracias al análisis avanzado de datos, AJE puede priorizar empaques reciclables, optimizar el consumo energético y reducir su huella de carbono. Es decir, la tecnología no solo es un vehículo para crecer, sino también para hacerlo de manera responsable.

Desde mi perspectiva, la nube ya no es una opción, sino la plataforma que permite a las empresas competir conociendo mejor al usuario. No se trata únicamente de externalizar servidores o abaratar costos, sino de construir capacidades internas, desarrollar know-how y generar independencia tecnológica, siempre de manera responsable, con la seguridad y control adecuados.

En la empresa tenemos claro que la innovación forma parte de nuestro ADN y que la apuesta digital no es negociable: es la herramienta que nos permitirá crecer de manera sostenible, responder con agilidad a los nuevos desafíos y, sobre todo, mantenernos relevantes en un mundo empresarial.

*Por: Ricardo Arboccó, gerente global de Transformación Digital en AJE Group