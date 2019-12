FOTOS | Las grandes tecnológicas como Facebook Inc. y Google, de Alphabet Inc., consideradas durante mucho tiempo los lugares de trabajo más deseables del mundo por sus innumerables incentivos y beneficios para los empleados, están perdiendo brillo.

Las compañías de Silicon Valley quedaron fuera de la lista de los 10 “mejores lugares para trabajar” en Estados Unidos, según las clasificaciones anuales de Glassdoor publicadas el martes. HubSpot Inc., una compañía de software de computación en la nube, logró la primera posición mientras que las empresas de tecnología DocuSign Inc. y Ultimate Software ocuparon el tercer y octavo puesto, respectivamente.

Facebook, que logró el título de “mejor lugar para trabajar” tres veces en los últimos 10 años, ocupó el puesto 23. Es la posición más baja de la compañía de redes sociales desde que entró por primera vez en la lista en el 2011 como mejor lugar de trabajo. Facebook, con sede en Menlo Park, California, ocupó el séptimo lugar el año pasado.

Google, votado “el mejor lugar para trabajar” en el 2015 y entre los diez primeros en los últimos ocho años, ocupó el puesto número 11 en la lista de Glassdoor. Apple Inc., que en el pasado se clasificaba regularmente entre los 25 primeros, ocupó el puesto 84. Amazon Inc., cuya cultura interna nunca ha tenido fama de ser positiva, no logró entrar en la lista por 12º año consecutivo.

Microsoft Corp. fue una de las grandes tecnológicas que subió en el ranking. La compañía de software, con sede en Redmond, Washington, saltó al número 21 desde el 34 hace un año.

La lista anual clasifica las empresas utilizando evaluaciones de empleados en áreas tales como compensación, beneficios, cultura y alta gerencia. Muchas de las grandes tecnológicas, como Facebook y Google, han sido criticadas este año por una gran cantidad de problemas, y en algunos casos los empleados se han opuesto públicamente a las decisiones ejecutivas.

En Google, los empleados han protestado contra la empresa por una serie de temas, entre ellos las tácticas de “intimidación” de la compañía contra los organizadores de los trabajadores. Los resultados de un encuesta interna de empleados en el gigante de internet, según informó Bloomberg en febrero, mostraron que menos empleados se sentían inspirados por la visión del responsable ejecutivo, Sundar Pichai, que el año anterior. También concluyó que menos trabajadores creen que los altos directivos pueden dirigir la empresa con éxito hacia el futuro.

En Facebook, que al igual que Google ofrece a los empleados beneficios como comidas gratis, transporte corporativo y servicios de lavandería, los trabajadores se han enfrentado internamente con los directivos en algunas cuestiones de política, como la decisión de no verificar los datos en anuncios políticos.

25. Camden Property Trust. Calificación general: 4.4. Sede: Houston, Texas. Industria: Inmobiliaria.

24. McKinsey & Company. Calificación general: 4.4. Sede: Ciudad de Nueva York, Nueva York. Industria: Consultoría.

23. Facebook. Calificación general: 4.4. Sede: Menlo Park, California. Industria: Internet.

22. Lululemon. Calificación general: 4.4. Sede: Vancouver, Canadá. Industria: Tienda por departamento, ropa y calzado.

21. Microsoft. Calificación general: 4.4. Sede: Redmond, Washington. Industria: Hardware y software informático.

20. NVIDIA. Calificación general: 4.4. Sede: Santa Clara, California. Industria: Hardware y software informático.

19. MD Anderson Cancer Center. Calificación general: 4.5. Sede: Houston, Texas. Industria: Servicios de salud y hospitales.

18. Power Home Remodeling. Calificación general: 4.5. Sede: Chester, Pennsylvania. Industria: Construcción.

17. H-E-B. Calificación general: 4.5. Sede: San Antonio, Texas. Industria: Tiendas de abarrotes y supermercados.

16. MathWorks. Calificación general: 4.5. Sede: San Natick, Massachussetts. Industria: Hardware y software informático.

15. CoverMyMeds. Calificación general: 4.5. Sede: Columbus, Ohio. Industria: Servicios de salud y hospitales.

14. Trader Joe's. Calificación general: 4.5. Sede: Monrovia, California. Industria: Tiendas de abarrotes y supermercados.

13. Boston Consulting Group. Calificación general: 4.5. Sede: Boston, Massachusetts. Industria: Consultoría.

12. LinkedIn. Calificación general: 4.5. Sede: Sunnyvale, California. Industria: Segmento subsidiario o comercial.

11. Google. Calificación general: 4.5. Sede: Mountain View, California. Industria: Internet.

10. Southwest Airlines. Calificación general: 4.5. Sede: Dallas, Texas. Industria: Aerolíneas.

9. VIPKid. Calificación general: 4.5. Sede: San Francisco, California. Industria: Educación K-12.

8. Ultimate Software. Calificación general: 4.5. Sede: Weston, Florida. Industria: Software empresarial y soluciones de red.

7. Intuitive Surgical. Calificación general: 4.5. Sede: Sunnyvale, California. Industria: Fabricación de productos para el cuidado de la salud.

6. Lawrence Livermore National Laboratory. Calificación general: 4.5. Sede: Livermore, California. Industria: Agencias federales.

5. Sammons Financial Group. Calificación general: 4.5. Sede: West Des Moines, Iowa. Industria: Compañías de seguros.

4. In-N-Out Burger. Calificación general: 4.6. Sede: Irvine, California. Industria: Restaurantes de comida rápida y servicio rápido.

3. DocuSign. Calificación general: 4.6. Sede: San Francisco, California. Industria: Hardware y software informático.

2. Bain & Company. Calificación general: 4.6. Sede: Boston, Massachusetts. Industria: Consultoría.

1. HubSpot. Calificación general: 4.6. Sede: Cambridge, Massachusetts. Industria: Hardware y software informático.