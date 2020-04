FOTOS | Quizá no somos un cantante de hip-hop ganador de discos multiplatino, pero alguno de nosotros se puede identificar con Drake cuando dijo “Yo solo tengo a mi cama y a mi madre, lo siento”. Por muy divertido que pueda ser construir amistades con los compañeros en una oficina es difícil rechazar un trabajo en el que puedas ganar dinero desde casa, sin si quiera salir de tu pijama, según Entrepreneur.

Existen una gran cantidad de artículos en los que te explican cómo hacer dinero desde casa. El problema es que la mayoría solo te dicen como vender tus cosas en eBay o te ofrecen soluciones a corto plazo como trabajar como freelancer.

El sueño de tener un trabajo que te brinde beneficios y un ingreso regular, sin dejar tu casa, puede ser real. A medida que el mundo incrementa su confianza en internet, es más fácil hacer dinero desde casa o desde cualquier parte del mundo.

Descubre como hacer dinero desde casa sin sacrificar ventajas esenciales, incluyendo beneficios y seguridad laboral. Aquí te mostramos 13 trabajos desde casa de tiempo completo con los que puedes ganar dinero desde tu casa.

1. Escritor

Si estudias literatura seguramente has escuchado comentarios sobre lo difícil que es encontrar trabajo o lo inútil que es la licenciatura. Sin embargo, a medida que crece el mundo en línea se abren nuevas oportunidades para que los escritores puedan trabajar desde una cafetería o su casa.

Los escritores pueden estar en cualquier industria. Los negocios los necesitan para crear copias de ventas y marketing a medida que desarrollan y actualizan tiendas en línea, necesitan escritores que puedan proveerlos de un manual digital de instrucciones limpio y claro (sin caer en escrituras técnicas) o solo de contenido bueno y valorado. Los trabajos como escritores de tiempo completo en publicidad, mercadotecnia y posicionamiento de marca (B2B y B2C) definitivamente están disponibles, ya que los negocios están en constante cambio y actualización de sus sitios web y otros medios donde el contenido y los mensajes tienen lugar.

Si prefieres hacer algo más editorial y menos comercial, también lo puedes encontrar. Las compañías de medios de comunicación (incluyendo Entrepreneur) ofrecen a los escritores y editores posiciones en las publicaciones digitales que se pueden realizar desde cualquier parte del mundo, siempre y cuando tengas conexión a internet. De hecho, algunos escritores de Entrepreneur trabajan desde España o en sus casas en lugar de la oficina de Ciudad de México.

El novelista y escritor de best-sellers Neil Gaiman dijo una vez que existen tres atributos que un buen escritor debe tener: su trabajo siempre a tiempo, un trabajo siempre excelente y ser siempre agradable. Gaiman recalca que un escritor exitoso debe poseer necesariamente al menos dos de estas tres cualidades.

Sin embargo, la extensa cantidad de correos que los editores y compañías reciben a diario significan que es más fácil decirle a alguien "No" que no responder nada en absoluto. Ser escritor es estar dispuesto a ser rechazado, pero también a hacer un esfuerzo adicional. No te conformes con tener dos de estas tres cualidades, como sugiere Gaiman. Si quieres hacerte irresistible para los negocios da lo mejor por ser agradable, competente y puntual.

Necesitaras algo de conocimiento técnico si quieres estar disponible como escritor en línea. Obvio, no necesitas ser Bill Gates, pero al menos deberías saber cómo agregar un enlace y cortar una foto. Puedes practicar estas habilidades entrando a sitios como WordPress, experimentando con sus herramientas y publicando un par de historias. De esta manera, podrás obtener experiencia y crear un pequeño portafolio de artículos que podrás compartir con las empresas cuando quieras postularte para escribir en ellas. De acuerdo con Payscale.com el rango anual del salario de un escritor en los Estados Unidos es de aproximadamente $48,000.

2. Editor de videos

Probablemente habrás escuchado el muy usado término “pivot to video” en algún punto, lo cual se refiere a la broma y la aceptación del hecho que muchos editores están introduciendo sus recursos en video. Comprar publicidad en videos es más costoso que comprar la tradicional porque conducen a tasas de clics elevadas, lo que significa que un negocio potencialmente puede hacer mucho dinero a través de los videos más que usando otras formas de contenidos. Así que si sabes cómo crear excelentes videos que hacen que las personas quieran verlos y que generen ingresos o suscripciones en un sitio web, puedes convertirte en un agente muy valioso.

Producir videos es mucho más caro que producir textos o contenido escrito, así que siempre es bueno ser versátil, sobre todo es importante como editor y productor. Trata de convertirte en un experto en cada aspecto de la producción de video, debes saber desde iluminación hasta sonido y editor de fotografía. Aprende la diferencia entre lo que funciona en un Facebook Live y que funciona en YouTube.

Si aprendes a hacer todo, entonces puedes reducir el equipo de filmación a una persona además permitirás a las compañías ahorrar costos y disfrutar de los ingresos de publicidad en video. Eso te convierte en un activo importante ya que permite a las empresas reducir riesgos y esto puede ayudarte ser un empleado de tiempo completo. Por lo tanto, si ya eres un profesional encuadrando una toma asegúrate de dominar el software que necesitas. Si eres un genio con la computadora, trata de hacer algunos Facebook Lives, entrevistas y otros tipos de video para asegurarte que estás preparado para cualquier cosa.

3. Programador

Si vas a trabajar desde casa en una computadora todo el día, tiene sentido que puedas hacerlo de forma remota. De acuerdo con un estudio de Quartz es por ello que quienes trabajan con informática tienden a hacerlo desde casa con más frecuencia que cualquier empleado de otro campo.

Si estás trabajando para una compañía global, como Google, el negocio probablemente ya ha sido establecida una infraestructura para la comunicación entre oficinas, lo cual lo hace más sencillo para los trabajadores remotos. Además, quedarse en casa significa que la oficina – la cual puede llegar a extremos para atraer a talentosos trabajadores de tecnología – puede ahorrar en almuerzos y refrigerios gratis. Es un ganar-ganar tanto para empleadores como para trabajadores.

Generalmente, las grandes compañías son (o al menos deberían ser) flexibles si quieres trabajar desde casa un par de días a la semana. Pero si quieres hacerlo por tiempo completo es mejor apostar por las pequeñas empresas porque trabajando desde casa podrás ahorrarles algo de espacio en la oficina. Probablemente puedas encontrar un montón de startups o pequeños negocios buscando ayuda tecnológica con recursos para pagar un salario, pero que no te reubiquen ni paguen por espacio adicional de oficina.

En cuanto al trabajo en sí, existen una buena posibilidad de que necesites una red virtual privada (VPN) para conectarte de modo seguro al sistema de tu empresa, así como algunas medidas de habilidades organizativas (Tip: puedes usar herramientas de organización, como Trello) para asegurarte de que estas al corriente de los proyectos. El pago por ser programador de tiempo completo es bastante lucrativo y el promedio anual del salario es sobre los $60,000 de acuerdo con Payscale.com.

4. Asistente Virtual

Con tantos negocios utilizando trabajadores remotos, tiene sentido que en las compañías ya existan los asistentes remotos. Los asistentes virtuales pueden organizar las vidas personales, ya sea con citas o reservando viajes, también pueden administrar las comunicaciones entre los empleados o entre un empleado y sus clientes. En conclusión, un buen asistente virtual puede administrar las tareas de todos, hacer que el día de trabajo sea mejor y más corto, y debe tener fuertes habilidades de comunicación y tecnología para realizar este papel de forma remota.

De acuerdo con un colaborador de Entrepreneur, Bryan Miles, existen tres razones principales por las cuales un negocio quiera contratar a un asistente virtual.

1) Mejorar la comunicación, lo que lleva al crecimiento del negocio. Todos sabemos lo que es tener un alud de mensajes esperando en nuestra bandeja de entrada o en el correo de voz, además lo difícil que es estar al día con todo lo necesario. Como asistente virtual tu trabajo podría ser asegurarte de que cada correo importante reciba a tiempo una buena respuesta, lo que ayuda al negocio a construir la confianza alrededor de sus consumidores y empleados.

2) Inspirando a sus jefes. Al hacerse cargo de los elementos en una lista de tareas pendientes, pude liberar el tiempo de los líderes empresariales lo suficiente como para que prueben cosas nuevas. Al organizar su tiempo puedes ayudarles a delegar los proyectos que no necesitan su atención inmediata y a enfocarlos en los que más importan.

3) Hacer la vida de los demás más fácil. Cuando ayudas a optimizar el trabajo de los demás, les permites dedicar menos tiempo al trabajo y más tiempo a otras actividades importantes.

Si bien el pago de un asistente virtual no es competitivo con la escala salarial de un programador, si vives en un área del país con un bajo costo de vida, puedes aprovechar el aspecto remoto del trabajo haciéndolo para una empresa que tiene su sede en la ciudad de Nueva York, San Francisco u otra ciudad de altos sueldos.

¿Cómo ganar dinero como asistente virtual? Algunos negocios son cautelosos con el concepto de asistentes virtuales. Proveerles a extraños acceso a la comunicación privada o a información confidencial hace que tener un asistente virtual sea más peligroso que contratar otro tipo de teletrabajadores.

Si quieres ser un asistente virtual, has de tu confianza la prioridad número uno. Enfócate en la organización, responsabilidad y en las comunicaciones claras sobre todo (practicar la discreción también es bueno), de este modo tu empleador sabrá con quien puede contar. También es una buena idea conocer y manejar Microsoft Office. Probablemente ya sabes usar Word bastante bien, pero muchos puestos de asistente requieren que trabajes con hojas de cálculo, así que es mejor que te sientas cómodo con Excel también.

5. Social media mánager

Las redes sociales no solo son divertidas que puedes compartir con tus amigos. También son un lugar donde miles de marcas y negocios compiten por espacios de marketing, y muchas veces, por la misma audiencia. Si puedes ayudar a los negocios a avanzar en ese entorno, puedes forjarte una posición valiosa dentro de una empresa. Sin embargo, uno de los aspectos más importantes del social media manager es alguien que pueda entender el tono y la voz del negocio que representa. Por ejemplo, un social media manager de Wendy debe usar un tono diferente al de McDonald’s, aunque ambos sean restaurantes de hamburguesas en la comida rápida.

Cuando trabajas desde casa, es fácil encontrarte desconectado de la compañía para la que trabajas. Pero ser un social media manager es sobre todo estar al día con el negocio, saber que está sucediendo, qué necesita ser promocionado y porque la audiencia debe estar emocionada por ello, esto permitirá saber que etiquetas usar para dar en el clavo.

Similar al asistente virtual tendrás que tener bien desarrollada tus habilidades de organización y comunicación si quieres convertirte en un social media manager. Ayuda ser un usuario frecuente de Facebook o Twitter, pero podría ser más importante saber cómo usar herramientas con las cuales manejar las redes sociales, tales como HootSuite o SocialFlow, Facebook Analytics y mucha más. Al igual que un asistente virtual debe estar disponible para comunicar tus esfuerzos y lo que han logrado tus campañas para que el empleador pueda reconocer tu valor.

1. Saber cuánto contenido publicar, este consejo va en dos aspectos. Por un lado, no quieres mostrar contenido indeseado para que las personas se alejen de tu plataforma, pero si no publicas lo suficiente podrías estar perdiendo un gran potencial de oportunidades. Así que descubre un buen horario en el que las publicaciones funcionen, para el negocio – cada plataforma que uses – y mantenlo.

2. Sé genuino, pasamos mucho tiempo conectados como para fijarnos cuando las personas están hablando de algo en lo que creen, o si están tratarnos de forzarnos a hacer algo indeseado. Es por eso que es tan importante tener una idea de su empresa y su público: saber lo que les importa, para poder usar esto para orientar la manera en que publicas.

3. Interactúa, la mejor parte de las redes sociales es que nos permite a todos interactuar ¡usa eso como ventaja! Los consumidores y los miembros de la audiencia aman sentirse vistos y escuchados, así que asegúrate de respondiendo algunos de sus comentarios y comprométete lo más que puedas en ello.

Siguiendo estos tres pasos, puedes crear un fuerte reconocimiento de marca a través de redes sociales que se convierta en visitas a la página, ingresos publicitarios o ventas sin sacrificar nada. No necesitas ningún programa adicional para convertirte en un social media manager, que paga $48,620 en promedio, según Payscale.com.

6. Tutor virtual

Ser tutora virtual es una buena forma en que las mamás pueden crear horarios convenientes, trabajar desde casa y usar su experiencia en diferentes temas desde la comodidad de su hogar. Los tutores virtuales usan FaceTime, Skype, Google Hangouts, Zoom y otras tecnologías.

7. Telemarketing

Las ventajas de este tipo de trabajo es que lo puedes hacer desde casa y los horarios pueden ser muy flexibles, permitiéndote balancear tu vida como mamá. Además no necesitas tener un título universitario ni un entrenamiento excesivo, así que la barrera de entrada es relativamente baja.

Lo que probablemente necesites para este trabajo desde casa que requiere hacer muchas llamadas para vender productos, hacer encuestas o solicitar donativos, es tener buena dicción, ser amable y muy social. Y si tienes algo de experiencia en ventas es una ventaja para ti.

8. Transcripciones

El trabajo de transcripciones puede ser muy bueno para el estilo de vida de una mamá, porque puede ser hecho de manera remota y no requiere de mucho entrenamiento para empezar a trabajar. Sin embargo, debes ser consciente que aunque parezca que sólo tienes que escribir, el trabajo requiere de toda tu concentración. Esta opción es ideal para los papás que tienen hijos en la escuela o que tienen familiares que los puedan cuidar mientras tú trabajas.

El trabajo de transcripción es algo diario y la carga puede variar día con día, a menos que trabajes para una compañía específica en lugar de trabajar como freelance.

9. Servicio al cliente

Esta posición por horas tiene una barrera de entrada bastante baja, y es muy útil para las mamás y papás que quieren trabajar desde casa y no tienen tiempo para entrenamiento o educación adicional. El trabajo de un representante de servicio al cliente consiste, por lo general, en tomar llamadas y ayudar a los clientes. El trabajo es por turnos, y como estarás interactuando con mucha gente por teléfono, una ventaja es ser capaz de mantener la calma, ser amable y estar orientado hacia las soluciones porque los clientes suelen estar enojados o frustrados.

10. Experto en línea

La economía y la oferta de trabajos en casa han abierto todo un mercado en línea para las mamás que pueden vender su experiencia online. Mamás con títulos profesionales en diferentes industrias como contabilidad, leyes, medicina, ciencias sociales, escritura, marketing o veterinaria pueden crear sus perfiles para que los clientes los seleccionen.

Otra forma en la que las mamás pueden vender su experiencia en línea es creando una clase en su ramo (finanzas personales, hablar en público o recolectar donativos). Esto requiere de un gran trabajo previo, como grabar videos, crear una agenda y claro, tareas para los alumnos. Sin embargo, una vez que lo tengas listo, lo único que tienes que hacer es subir tu clase en línea y quedarte con un porcentaje de las ventas.

11. Investigador de mercado

Las compañías quieren saber tu opinión y están dispuestas a pagar por ella. Para la mayoría de estos trabajos no necesitarás salir de casa, pero sí vas a necesitar una computadora o un smartphone con acceso a Internet. Sin embargo, el sueldo por este tipo de trabajo varía. Por ejemplo, un investigador en línea puede ganar $10 dólares por un test que te tome 15 minutos. Así que dependerá de cuantas evaluaciones puedas hacer en un día, porque la realidad es que lo más probable es que no estés haciendo test tras test todo el día.

12. Venta de artesanías en línea

¿Eres buena con las manualidades? Tal vez puedas vender diseños únicos en tiendas en línea como Etsy, o en otros sitios menos conocidos como Amazon Handmade, Bonanza, Craft Is Art, ArtFire, Artcra y Zibbet (o en Kichink en México). La mayoría de estos sitios contra una pequeña cantidad por ofrecer tus artículos y un porcentaje de cada venta que hagas (en Etsy es 3.5 por ciento).

13. “Casero” en la economía compartida

Si tienes un cuarto extra o un sótano remodelado o un garage para rentar, puedes unirte a la economía compartida y rentar un espacio de tu casa en Airbnb. También puedes ofrecer tu casa para vacaciones en HomeAway.

Ganar dinero en línea o desde casa es el futuro

Si sueñas con hacer un guardadito desde la comodidad de tu cama, tienes suerte. Es más fácil que nunca trabajar desde casa en línea de una forma que realmente te beneficie y a tu empleador, por lo que no tiene que conformarse con alquilar tu casa en Airbnb o vender tus cosas en Amazon. Puedes utilizar estas diferentes maneras de trabajo y crearte un lugar dentro de la industria que elijas con nada más que una computadora portátil, una conexión Wifi y las habilidades que ya tienes.

Sin embargo, independientemente de la ruta que elijas, tendrás que trabajar para mantenerse conectado con los eventos actuales en tu empresa y con el resto de su equipo. Como el poeta John Donne dijo una vez: "Ningún hombre es una isla".

Pero puedes trabajar desde casa y aún así disfrutar de un tiempo libre remunerado.

Con información de Matthew McCreary