4. The World Economic Forum. Es una de las conferencias más caras que existen, si partimos de la base de que para poder acudir la compañía invitada debe tener unos ingresos anuales de al menos mil millones de dólares. Permite a las empresas seleccionadas mantener contactos con los líderes del mundo de los negocios y la política del mundo, así como debatir y examinar las tendencias y retos del futuro. La cuota que se debe pagar para ser miembro es de US$ 12,500, y la tarifa anual de reunión es de US$ 6,250; cifras ridículas al lado de los US$ 78,000 que deben pagarse para ser un socio permanente en la Reunión Anual. (Foto: Difusión)