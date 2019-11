FOTOS | En 1997 Paul Fireman, fundador y entonces presidente del consejo y director ejecutivo de Reebok International Ltd., vivía con su esposa Phyllis en una casa histórica. “Era una casa muy agradable, pero era antigua y quería renovarla”, dice Fireman.

Después de hablar con arquitectos y ver que sus planes básicamente implicarían una renovación total, "dije, no voy a destruir esta casa. Buscaré otra propiedad".

Fireman pagó cerca de US$ 4 millones por una parcela de 5 hectáreas a 2.5 kilómetros de distancia, en el suburbio de Brookline, Massachusetts, en Boston, y luego agregó una hectárea por US$ 2 millones adicionales cuando se puso en venta una parcela adyacente. Contrató a la firma de arquitectos Shope Reno Wharton para diseñar una nueva casa. “Inicialmente solo quería una habitación familiar y una cosa llevó a otra”, dice Fireman. “Me dejé llevar un poco”.

Eso es, tal vez, un eufemismo. El producto final es una mansión de piedra caliza de 2,473 metros cuadrados con ocho dormitorios, siete baños y cinco lavabos. “Es un poco grande para mí en este momento”, dice Fireman. “Pero hace 20 años estaba bien”.

Ahora, en un esfuerzo por hacer recortes, ha puesto la propiedad a la venta. La casa y un terreno de 2.9 hectáreas están listados con el equipo Sarkis en Douglas Elliman por US$ 38 millones; otras 2.8 hectáreas están listadas por separado por US$ 17 millones. Esto significa que si alguien quiere comprar la propiedad de Fireman tal como está, su costo sería de US$ 55 millones.

Puede parecer mucho, pero se trata de lo que Fireman dice que puso en la propiedad. En total, gastó “entre US$ 40 millones y US$ 50 millones”, explica. “Para ser honesto, no tenía presupuesto; simplemente la construí”, continúa. “Sé que es vergonzoso, pero el resultado fue una hermosa casa”.