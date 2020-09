1/10

Error 1: no establecer las expectativas adecuadas. Como en cualquier otro tipo de negocio, establecer las expectativas adecuadas para tus clientes es imprescindible. No hagas demasiadas promesas, especialmente cuando no estás seguro de entregar esos resultados. Es mejor dejar ir a un cliente potencial con expectativas poco realistas en lugar de cerrar la venta y tener que lidiar con un cliente molesto en el camino. Sé honesto consigo mismo y con ellos. (Foto: iStock)