LVMH Moët Hennessy- Louis Vuitton SE (Francia) encabeza la lista con una facturación de US$ 27,995 millones. La compañía es mundialmente conocida por sus artículos de piel y moda; perfumes y cosméticos, así como relojes y joyería.

En segundo lugar se ubica la compañía estadounidense The Estée Lauder Companies Inc., con US$ 13,683 millones en ventas. La empresa es una multinacional fabricante y comercializadora de productos de prestigio para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello.

Con US$ 12,168 millones, el tercer lugar lo ocupa Compagnie Financière Richemont SA, una compañía Suiza de bienes de lujo, distribuida en cuatro áreas de negocios principales: relojes, joyas, instrumentos de escritura y ropa.

El grupo Kering SA se ubica en el cuarto lugar de este ranking (US$ 12,168 millones) y es un conglomerado empresarial de la moda de lujo con sede en París, Francia. Detrás de esta compañía figuran firmas tan reconocidas como Gucci, Saint Laurent o Balenciaga.

La compañía italiana Luxottica Group SpA ocupa el quinto lugar al cerrar ventas por US$ 10,322 millones. La empresa es la compañía de monturas más grande del mundo, y controla más del 80% de las marcas, entre ellas Ray-Ban, Chanel, Prada y Giorgio Armani.

Chanel Limited (Reino Unido) se ubica en el sexto lugar de esta lista con ventas por US$ 9,623 millones. La compañía es mundialmente conocida por la venta de productos para el cuidado personal, fragancias y joyas.

El grupo francés de belleza L’Oréal Luxe ocupa el séptimo lugar en este ranking al registrar ventas por US$ 9,549 millones. La compañía posee una amplia cartera de marcas internacionales -como Maybelline y Garnier- y abarca todos los ámbitos de la cosmética.

En el octavo lugar figura el fabricante suizo de relojes y joyas The Swatch Group Ltd. con una facturación que alcanza los US$ 7,819 millones. La compañía fue fundada en 1983 para hacer frente a la crisis del cuarzo.

En el puesto 9 figura el conglomerado Chow Tai Fook Jewellery Group Limited, dedicado a la joyería, desarrollo de propiedades, hoteles, transporte, puertos y otros. En el 2017 registró ventas por US$ 7,575 millones

La compañía de ropa estadounidense PVH Corp. se sitúa en el puesto 10 de este ranking con ventas por US$ 7,355 millones. La empresa posee marcas como Van Heusen, Tommy Hilfiger y Calvin Klein.