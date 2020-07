FOTOS | Hemos seleccionado 14 emprendedores destacados de América Latina que han desarrollado proyectos exitosos y con previsiones de seguir creciendo, según Emprendedores.

Mariana Costa, CEO y cofundadora de Laboratoria

Laboratoria es un proyecto de emprendimiento social que forma a mujeres jóvenes con bajos recursos en zonas como Perú, México o Chile como programadoras y expertas en desarrollo web. Costa estudió Relaciones Internacionales en London School of Economics y una maestría en Administración Pública y Desarrollo de la Universidad de Columbia en Nueva York. Antes de lanzarse al emprendimiento, trabajó en diversos programas de desarrollo social en países como El Salvador, Guatemala, Haití y Kenia. El programa de Laboratoria disfruta de una elevada tasa de éxito tal y como ponen de relieve alguna de las cifras que acumula la organización, como las más de 1.500 egresadas. Mariana fue premiada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts como una de las persona más innovadora menor a 35 años. Ya a título anecdótico, decir que Costa cuenta con una muñeca barbie inspirada en ella como mujer emprendedora.

Ady Beitler cofundador y CEI de Nilus

Aunque de origen uruguayo, Ady Beitler reside en Argentina desde donde ha podido lanzar, como CEO y cofundador, la startup Nilus, cuyo objetivo es poner la tecnología al servicio de la pobreza extrema. La misión de Nilus, ganadora del Virtual South Summit: LATAM Edition de 2020, es crear mercados de alimentos asequibles y nutritivos para personas con bajos ingresos, ayudados por la tecnología, y hacer así posible la transformación digital de esta industria a la vez que combaten el hambre y el desperdicio de comida.

Mariana Andrea Nallim, gerente de Reciclarg Recycling Technology

La argentina Mariana Andrea Nallim fundó, junto a su hermano Farid Nallim, Reciclarg Recycling Technology, en el año 2010 con el propósito de dar una solución al tratamiento y recuperación de basura electrónica con un modelo de negocio basado en la economía circular. Ello le sirvió a Mariana Andrea Nallim para alzarse en el año 2016 con el premio emprendedora del año de la Organización de las Naciones Unidas. Reciclarg Recycling Technologyes una empresa de triple impacto desde sus inicios y está certificada como empresa B desde el año 2013.

Ricardo Lopes Corrêa, CEO y co-fundador de Ramper

Ramper es un software de automatización de prospección que ayuda a las empresas a generar, captar y calificar a potenciales clientes generando los leads que necesitan para alcanzar objetivos y crecer. Según aseguran, los equipos de ventas que utilizan Ramper ahorran hasta un 60% de su tiempo en actividades de prospección y aumentan la generación de clientes potenciales salientes hasta en 3 veces. En lugar de generar aún más actividades para los vendedores, Ramper las automatiza para que el equipo pueda concentrarse en lo que realmente importa: alcanzar objetivos.

Matías Schulz, CEO de ViewMind

Ingeniero industrial de formación, Matías Schulz encabeza un equipo multidisciplinar que dio como resultado el nacimiento de ViewMind, una startup tan innovadora que asume el compromiso de poder diagnosticar el Alzheimer con diez años de antelación. Para ello, hacen uso de tecnología eye tracking (rastreo ocular) que les permite realizar evaluaciones neurocognitivas y, en tan solo 10 minutos y de manera automatizada y estandarizada, detectar desde el Deterioro Cognitivo Leve (DCL) hasta predecir el inicio de la enfermedad de Alzheimer. La startup ha cosechado ya numerosos premios a la innovación.

Andrés Barreto, Socialatom Ventures

Emprendedor en serie de origen colombiano, a Andrés Barreto se le conoce también por el Mark Zuckerberg latino. En su haber cuenta ya con más de 8 empresas fundadas, entre ellas Onswipe (que vendió en el 2015), una red de publicidad y contenido que llegó a 55 millones de usuarios únicos o la creación del servicio de streaming musical Grooveshark que llegó a contar con más de 30 millones de usuarios únicos al mes. Suya es también la idea y creación de Socialatom Ventures, una empresa de asesoría e inversión privada con sede en Nueva York con un enfoque de impacto de desarrollo económico en América Latina. El grupo opera e invierte en empresas y programas que fomentan el emprendimiento y la innovación de alto impacto en la región. En Colombia, Barreto ha acompañado a más de 300 emprendedores en programas de aceleración con Apps.co, INNpulsa y Ruta-N. Barreto ha recibido reconocimientos como ‘Top 25 under 25’ de BusinessWeek, ‘Top 10 Innovators under 35’ de MIT Tech Review y ‘Top 30 under 30’ de Inc. Magazine.

Nicolás Knockaert y Benjamín Labra, Houm

Houm es una empresa que nació en Chile en el año 2018 con el nombre original de Arriendo Asegurado. Vista la buena acogida de la solución, los impulsores del proyecto, Nicolás Knockaert y Benjamín Labra, optaron por cambiar el nombre de la compañía y buscar otro con mayor proyección internacional. Lo que se mantiene inalterable es la razón de ser de Houm, una plataforma para el alquiler de viviendas de manera 100% online rápida, fácil y segura para todos gracias a su proceso de análisis de crédito automatizado. La empresa resultó ganadora en la convocatoria Finance Forward Latam 2019 y ha conseguido levantar una inversión de 1.3 M de dólares en plena crisis sanitaria y social generada por el coronavirus. “Entramos en una industria muy ineficiente y fragmentada en donde los procesos no tenían mucha transparencia y tecnología” justificaba en parte Labra (CEO) el éxito de la organización.

Máximo Cavazzani, Etermax

Cuando todavía era un estudiante universitario, el argentino Máximo Cavazzani desarrolló iStockManager, la primera aplicación gratuita de compraventa de acciones, que tuvo un éxito inmediato y fue comprada el mismo año de su lanzamiento. Aunque ya tenía dinero, Cavazzani continuó con sus estudios de ingeniería informática en el ITBA y, a los 22 años, funda Etermax, una desarrolladora de aplicaciones móviles. Dos de sus creaciones, Apalabrados y Preguntados, se convirtieron en éxitos globales. Ahora etermax es número 1 del mundo en segmento trivia. Su último lanzamiento: Topic Twister, es un juego para poner a prueba la agilidad lingüística. Se trata del quinto juego que la firma ha introducido en 2020 con el objetivo de continuar combinando tecnología y creatividad para desarrollar comunidades activas en todo el mundo.

Martín Frascaroli, fundador de Aivo

El cordobés Martín Frascaroli es el titular de la empresa tecnológica Aivo. Se trata de una compañía de software de servicio al cliente especializada en productos de Inteligencia Artificial. Fue fundada en 2012 y tiene oficinas en Estados Unidos, Argentina, Brasil, México, Colombia y España. Aivo nació en 2012, ofreciendo un chatbot (robot virtual) que aplica inteligencia artificial para automatizar la comunicación entre las empresas y sus usuarios durante las 24 horas y los siete días a la semana. Según la organización Endeavor , en mayo la empresa de Frascaroli incrementó 34 por ciento sus operaciones, por el salto que dieron las consultas online, hecho por el cual tuvo que sumar colaboradores a su equipo integrado por 100 personas.

Gino Tubaro, Atomic Lab

Más que emprendedor, el argentino Gino Tubaro se considera inventor, una faceta en la que lleva destacando toda su vida, que tampoco es tan larga porque cuenta solo con 25 años de edad. Con 22 años ya había desarrollado una máquina para traducir textos a braille y lanzado un proyecto basado en impresión 3D de código abierto para crear prótesis de manos gratis. Las prótesis son producidas por una red de voluntarios que tienen impresoras 3D. Estas prótesis se distribuyen mediante la ONG Atomic Lab https://www.atomiclab.org/ a más de 44 países alcanzando más de 1300 entregas gratuitas.

William Ulloa, fundador de Creatra

La suya suele ponerse como ejemplo de historia de emprendimiento inspiradora. A los 18 años, William Ulloa llegó a la ciudad de Trujillo (Perú), en busca de mejorar la situación económica personal y familiar. Durante 14 años trabajó en una fábrica de zapatos de la ciudad, hasta que decidió abrir su propio negocio. Con los 1400 soles que tenía ahorrados compró una máquina de perfilado y recibió algo de ayuda de la iglesia evangélica a la que asistía, donde lo apoyaron con el material como cuero y otros. Tras recorrer numerosos mercadillos ofreciendo sus zapatos, conoció en 2009 a Patrick Woodyard, un joven estadounidense que se interesó por los zapatos y llevó unas muestras a su país. Actualmente, Woodyard es CEO y cofundador de Nisolo tras consolidar su alianza comercial con William Ulloa como principal proveedor. Actualmente, Creatra vende zapatos a Europa, Asia y Estados Unidos.

Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá

Ualá es una aplicación móvil de gestión financiera personal desarrollada en Argentina vinculada a una tarjeta prepago Mastercard que permite a los usuarios realizar transacciones financieras, como transferir dinero y realizar pagos y compras, tanto en Argentina como en el extranjero. A finales del pasado mes de junio anunció la integración de una nueva funcionalidad adentrándose en el sistema financiero mediante el pago a plazos. Tras estudiar Historia Económica en Harvad y pasar por distintas multinacionales, Barbieri se dio cuenta del grado en que la infraestructura financiera de Argentina obstruía la inclusión financiera y fundó Ualá en el año 2017. Actualmente la empresa cuenta con más de 90 empleados.

Felipe Tascón, Mesfix

Ahora tiene 32 años pero Felipe Tascón creó Mesfix hace seis años Mesfix, una plataforma web que conecta a empresas que necesitan financiación con una comunidad de personas interesadas en invertir. De esta forma consiguen aportar liquidez inmediata a las compañías que lo necesitan mediante la venta de sus facturas por cobrar con descuento y, a la vez, crean un nuevo producto de inversión extraordinario, desde cantidades bajas, a corto plazo y con una alta rentabilidad. Tascón es también uno de los fundadores de la asociación de fintech en Colombia, hoy esta es un referente internacional en crowdfactoring. A día de hoy han conseguido financiación para más de un centenar de empresas a través de más de 4.000 inversores.

Blanca Treviño, fundadora de Softtek

Softtek es una de las empresas mexicanas de tecnología más exitosas de los últimos años. Su empresa colocó a México en el sector de las Tecnologías de la Información, un mercado que en el año 2013 tenía un valor de 292.000 millones de dólares. En la actualidad Softtek ya cuenta con más de 30 oficinas alrededor del mundo. Treviño esta considerada la mexicana más influyente en el mundo de la tecnología y ha sido destacada por Forbes y Fortune por sus logros profesionales.