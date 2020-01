FOTOS | Ser millonario no es algo discriminatorio solo para las clases sociales o de puestos de trabajo, todos en algún momento, hemos tenido o tenemos de fórmula para lograrlo, pero ¿cómo alcanzarlo? Eso ya es otra cuestión.

Veamos algunos consejos que nos ayudarán en nuestro camino a ser millonarios:

1. Desarrolla la mentalidad de millonario

El primer consejo para lograrlo consiste en desarrollar la mentalidad de millonario, lo cual implica pensar en ser millonario la mayor parte del tiempo, pensar siempre en la forma de cómo llegar a ser millonario, estar atento a todas las oportunidades que nos permitan ser millonarios, etc.

Desarrollar la mentalidad de millonario también implica establecer metas que nos ayuden a alcanzar nuestro principal objetivo que es el de ser millonarios, comprometernos con dichas metas y hacer todo lo posible por alcanzarlas, y actuar de acuerdo a estas metas y no hacer cosas que nos desvíen de ellas.

2. Gastar poco

El siguiente consejo para ser millonario es gastar poco, lo cual implica considerar cada gasto, evitar gastos innecesarios, consumir poco, buscar siempre ofertas y descuentos, comparar bien precios antes de comprar, no comprar nuevo si podemos comprar usado, no comprar si podemos alquilar, no alquilar si podemos pedir prestado.

Gastar poco significa vivir una vida por debajo de nuestras posibilidades, aunque es aconsejable que de vez en cuando nos demos algunos gustos para así desarrollar nuestra mentalidad de millonario, por ejemplo, ir al mejor restaurante, hospedarnos en el mejor hotel, o hacer cualquier otra cosa que haríamos si ya fuéramos millonarios.

3. Ahorrar

Para llegar a ser millonarios un requisito fundamental es adquirir el hábito de ahorrar, es decir, adquirir el hábito de destinar una parte del total de nuestros ingresos a una bolsa de ahorros, que luego nos servirá para empezar a invertir.

Lo recomendable es ahorrar como mínimo el 10% del total de nuestros ingresos, aunque si ello se nos hace difícil al principio no importa que empecemos con el 1%, la idea es ir adquiriendo el hábito de ahorrar, hasta que poco a poco vayamos aumentado este porcentaje.

4. Invertir

El secreto de la riqueza no es tanto el dinero que ingresa, sino lo que se hace con éste, es decir, no importa tanto los ingresos que uno tenga, sino su capacidad para administrar su dinero, ya sea para gastar poco, ahorrar y, sobre todo, para invertir.

Para empezar a invertir, no es necesario contar con mucho dinero, muchas personas ricas empezaron con menos de 1.000 dólares; además, en caso de que nos falte dinero para invertir, podríamos pedirlo prestado o asociarnos con alguien.

Otro consejo es que antes de invertir nos informemos bien y analicemos bien una inversión, no invertir en algo que no sabemos o no llegamos a entender del todo; de ser ese el caso, debemos dejar pasar la oportunidad, sabiendo que ya aparecerán otras.

5. Actuar

Habíamos dicho que antes de invertir es necesario informarse y analizar bien, sin embargo, un consejo es que evitemos hacer ello en demasía, pues cuando pasemos a la acción, la oportunidad podría ya haber desaparecido hace tiempo y lo más probable es que otro ya la haya tomado.

Antes de invertir es importante prepararse, informarse, investigar, analizar y planificar bien, pero lo más importante es actuar; no prepararse, informarse, investigar, analizar o planificar en demasía; tomar una idea (que ni siquiera tiene que ser muy buena), y ponerla en práctica si tenemos la convicción de ello, sabiendo que ya habrá tiempo para corregir en el camino.

6. Capacitarse constantemente

Otro consejo para ser millonario consiste en capacitarse constantemente, ya sea estudiando, leyendo libros, tomando cursos, escuchando cintas, asistiendo a seminarios, o simplemente investigando en Internet.

Nuestro objetivo al capacitarnos constantemente debe ser el estar preparados para identificar, analizar y aprovechar de la mejor manera posible las oportunidades que se nos presenten; pero también el de llegar a ser los mejores en lo que hagamos.

7. Tener paciencia

Si queremos llegar a ser millonarios, debemos tener paciencia, no esperar convertirnos en millonarios de la noche a la mañana, sino, saber que el camino para a ser millonario es un camino largo.

Por ejemplo, no especular con nuestras inversiones y tomar riesgos innecesarios para ganar dinero rápido, sino, tener una visión a largo plazo, disciplinarnos para ahorrar y acumular dinero a través de los años, procurando que nuestra riqueza crezca de año en año.

8. Mantener las cosas simples

Otro consejo para ser millonario consiste en no complicarse la vida y mantener siempre las cosas simples.

Por ejemplo, no elaborar complejos planes de negocios de más de cien páginas, no tratar de saberlo todo antes de invertir, no realizar trabajos que podríamos delegar, no tratar de aparentar más de lo que en realidad sabemos, etc.

9. Rodearse de gente adecuada

Rodearse de gente adecuada consiste en identificar y contratar personas competentes que sean especialistas en sus respectivas áreas, y que todas juntas se complementen y forme un gran equipo de trabajo.

Pero también, rodearse de gente adecuada implica juntarnos con personas que tengan nuestros mismos objetivos de riqueza, que nos motiven o inspiren, o de las cuales podamos aprender; y, por el contrario, alejarnos de personas negativas, criticonas o pesimistas que puedan ser una influencia negativa para nosotros.

10. Buscar mentores

Otro consejo es buscar mentores y pedirles que compartan con nosotros sus secretos para ser millonario, que nos brinden información valiosa, o que nos ayuden a resolver nuestros problemas.

Buscar uno o dos mentores, y no tener miedo en pedir su ayuda (descubriremos que a las personas ricas les encantan compartir sus ideas y ayudar a los demás), invitarlos a comer o tomar un café, decirles que admiramos sus logros y que aspiramos también a convertirnos en personas ricas y exitosas.

Pero al buscar mentores, buscar personas que hagan o hayan hecho lo que nosotros queremos hacer y, sobre todo, que hayan tenido un éxito demostrado en ello, y que hagan o hayan hecho las cosas que nos dicen que hagamos.

11. Reducir impuestos

Gran parte de nuestras ganancias irá destinada al pago de impuestos, por lo que si queremos ser millonarios, otro consejo es que aprendamos a disminuir nuestros impuestos lo máximo posible, pero siempre de manera legal.

Para ello, a medida que nuestra riqueza crezca, debemos buscar un buen contador y un buen abogado fiscal y trabajar con ellos para desarrollar y aplicar todas las deducciones de impuestos que nos sean legalmente posibles.

Artículo original escrito por Arturo R. de Crecenegocios.com. Crece Negocios es un sitio web en donde encontrarás toda la información que necesitas para iniciar y hacer crecer tu negocio. Mantente al día con las últimas noticias y consejos de Crece Negocios a través de tu plataforma favorita Facebook o Twitter.