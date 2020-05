Elegir la actitud siempre, y especialmente cuando hay cosas que escapan a tu dominio. En las crisis hay aspectos que tienen que ver con lo individual, y otros que exceden a tu poder de control o decisión. Lo ideal es aprender a gestionarlo, y la herramienta aquí es que elijas tu mejor actitud. Las actitudes son tres: positiva, negativa y neutral. En el polo positivo no se presenta mayor problema. El desafío está en la polaridad negativa, donde generalmente te dejas arrastrar por la preocupación, el miedo, la fantasía obsesiva incluso por cosas que no han ocurrido, y posiblemente no sucedan jamás. Pierdes demasiada energía que podrías redirigir a otro tipo de pensamiento y construcciones internas que te ayuden a superar el momento. Ir al polo medio, la neutralidad, te permitirá observar el problema desde distintas perspectivas, tomar distancia, evitar juicios y respuestas automáticas y así, tener otra dimensión de los asuntos. Incluso de tus propias emociones internas.

Expresar las emociones. Quienes trabajamos con el comportamiento humano, como es mi caso como coach ejecutivo y empresarial de profesionales y equipos, sabemos que la tendencia de la mayoría es a querer controlar las emociones. Un secreto entre tú y yo: las emociones no se pueden controlar; en todo caso, sí es posible gestionarlas. La diferencia es abismal: cuando controlas, quieres que las cosas sean a tu manera. Cuando gestionas, administras las emociones de tal forma que en ese ajedrez interno vas jugando de la mejor forma para acomodar las piezas en un juego que sea contributivo hacia ti y hacia tu entorno directo. Entonces, crea espacios para compartir lo que sientes; no las tapes porque se vuelven hacia adentro en forma de enfermedades o afecciones psicosomáticas (y aquí siempre consulta con el profesional de salud mental). Escribe tus emociones, incluso quema ese papel con las emociones que no te apoyan (al modo de lo que propone Alejandro Jodorovsky en sus métodos que denomina psicomagia). Haz lo que funcione para ti para no quedarte estancado en ese estado emocional de shock interno que te impide avanzar.