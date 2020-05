FOTOS | Lisa Su, presidenta de Advanced Micro Devices, es la primera mujer en encabezar la encuesta anual de The Associated Press sobre la compensación que reciben los directores generales de empresas: su paquete de pago en el 2019 fue valorado en US$ 58.5 millones, gracias al sólido desempeño de las acciones de la compañía durante sus cinco años como CEO.

El salario promedio para las mujeres en la lista fue de US$ 13.9 millones, frente a 12.3 millones para los hombres. El salario para las mujeres aumentó 2.3% desde el año pasado, observando la mediana; el cambio promedio para los hombres fue de 5.4%.

Sin embargo, las mujeres siguen teniendo poca presencia como CEO, ya que encabezan solo el 5% de las compañías que cotizan en el índice S&P 500.

Lorraine Hariton, presidenta y CEO de Catalyst, una organización sin fines de lucro centrada en las mujeres profesionistas, dijo que, aunque hay avances, “las CEO siguen representando una parte desproporcionadamente pequeña del liderazgo corporativo, y las mujeres de color no están representadas en absoluto”.

Las cifras son de antes de la pandemia de coronavirus. Cientos de CEO ya han dicho que renunciarán a parte o la totalidad de su salario este año. Y la agitación en el mercado de valores y la economía mundial podría dificultar que los directivos cumplan con los objetivos de este año.

¿Quién es Lisa Su?

Desde que Lisa Su asumió el mando del fabricante de microprocesadores en el 2014, las acciones de la empresa aumentaron de unos US$ 3 a casi 55, y AMD fue la que tuvo mejor desempeño en el S&P 500 tanto en el 2018 como en el 2019.

En general, el 2019 fue uno de los años más fuertes para AMD porque mejoraron sus ingresos, rentabilidad, y margen bruto, y aumentó su cartera de productos.