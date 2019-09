FOTOS | No importa el sector donde trabajes, sino tu capacidad, tus ganas de innovar y de reinventarte día a día. Es una buena opción para darle un sentido distinto a tu vida profesional y personal: las cosas pequeñas también importan: aprender una canción en otro idioma, renovar tu imagen, cortarte el cabello, hacer un sudoku o crucigrama, preparar un plato exótico, lo que sea. Realiza actividades que refresquen tu rutina y tus procesos creativos, según Universia.

Por si no se te ocurre ninguna actividad, te preparamos una lista de 15 actividades creativas para hacer en tu tiempo libre:

1. Dibujar y asociar

Una táctica muy recomendable para realizar frecuentemente es hacer un dibujo de lo que sea y compartirlo con algunas personas. Ellos te dirán lo que piensen del dibujo en una palabra. Con esa palabra vas a crear un concepto, y de esta manera descubrirás el potencial que denota tu dibujo.

2. Usa tu perfil menos hábil

El objetivo es ejercitar partes del cerebro que no usamos frecuentemente. Por ejemplo, usa tu mano izquierda cuando sos diestro, y viceversa. Verás cómo los procesos mentales respecto a una misma situación van a tener diferentes y nuevas perspectivas.

3. Desconectate

Desconectate de tus actividades para que tu cabeza trabaje desde otro punto de vista y en función de otras plataformas. Por ejemplo, podras descargarte aplicaciones interesantes para tu smartphone. Aprovecha el momento de desconexión y haz un mantenimiento a tu computadora, borra archivos que no te sirvan.

4. Diseña tus redes sociales

Reinventa tus perfiles de Facebook, Twitter, o Google+. Elabora una portada creativa para Facebook. Crear imágenes ejercita la improvisación y la experimentación que no tienes en el trabajo.

5. Haz nuevos caminos

Seguramente hagas los mismos trayectos todos los días: de tu casa a la oficina, y de la oficina a casa. Más allá de que ese camino sea el más cercano, económico o seguro, te convendría hacer rutas alternas, así vas a hacer nuevas asociaciones y tu panorama va cambiar. Podrás visitar un lugar de la ciudad que no conoces, pero que siempre has querido ir; visita un restaurante que no conoces o a un amigo que no ves desde hace mucho tiempo.

6. Archiva tu música

Es posible que la lista de canciones de tus dispositivos móviles se reproduzca aleatoriamente. Arma listas de reproducción según el día, el clima o la ocasión. Esto te hará mucho bien para jornadas nocturnas o muy matutinas. También puedes aprender canciones en otros idiomas.

7. Toma fotos

Descubrí tu potencial para capturar momentos, ya sea con un celular o con una cámara profesional. Compara la luz, las texturas, los ángulos.

8. Cocina platos nuevos

No necesitas ser un chef para cocinar platos nuevos, exóticos. Algo que nunca hayas probado.

9. Haz ejercicio

Haz ejercicio, salí a correr o practica tu deporte favorito. Esto ayuda a tu mente y fortalece tu creatividad.

10. Manualidades

Ejercita tus manos por ejemplo doblando una hoja por la mitad más de 7 veces, siembra una plata o remueve su tierra, diseñar tu propia camiseta. Reutiliza algo que no te sirva y haz algo nuevo.

11. Tuitea grandes ideas

El hecho de que Twitter tenga 140 caracteres provoca que tu imaginación tenga que desarrollar una idea en poco espacio: escribe minicuentos, relatos, anécdotas y compartí experiencias en un tuit.

12. Navega en sitios nuevos

Busca descubrir sitios nuevos, blogs o podcast de tu interés que te aporten ideas para tu trabajo, tus gustos. Regístrate en los que te permitan para que día a día te arrojen información útil.

13. Lee nuevos géneros

Date la oportunidad de leer un cómic, aprovecha los aportes de nuevos elementos narrativos y creativos. Lee un libro sobre emprendimiento, autoestima, autoayuda o lo que te motive. También es bueno aprender una nueva palabra del diccionario cada día.

14. Busca nuevas apps

Sabemos que las aplicaciones son indispensables en la vida de un usuario. Tomate un tiempo en buscar las más nuevas y populares, pero por sobre todo, las que te sean útiles en tu quehacer de todos los días.

15. Consumí arte

Visita galerías, museos o exhibiciones fotográficas. Conocer otras formas de creatividad siempre ayuda a renovar tus procesos e incentivar tu imaginación. También podé ir al cine, al teatro o a escuchar una ópera, en cierto sentido también son arte.