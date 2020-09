FOTOS | Hay muchas startups que solucionan un problema sectorial y una necesidad Aquí recogemos solo algunas ideas de impacto basadas en necesidades, según Emprendedores.

Fivecomm : El 5G trasladado a la industria

Fivecomm es una empresa que surge con el propósito de trasladar y facilitar la adopción de la tecnología 5G a las distintas verticales de la industria. El equipo de Fivecomm ha desarrollado una solución para integrar hardware y software dirigida a la robótica móvil, la conectividad extrema en entornos industriales, el automóvil conectado y la difusión y producción remota de contenidos multimedia. Asimismo, Fivecomm forma parte del SME Working Group ( https://www.networld2020.eu/sme-support/ ), el lugar de trabajo en red para las PYME europeas implicadas en redes y servicios de telecomunicaciones.

Billonhands: un buscador de descuentos

En un momento en el que la economía no atraviesa el mejor de los escenarios, es de agradecer una solución que ayude a los consumidores a conocer a tiempo real cuáles los descuentos que ofrecen establecimientos comerciales y supermercados. A esto se dedican en Billonhands, una app gratuita que surgió con el propósito de conectar los negocios de cercanía con los consumidores pero que, con el paso del tiempo, ha derivado en un interesante buscador de descuentos global para los usuarios de la compra off y online. La plataforma cuenta en este momento con 35.000 establecimientos adheridos y más de 20.000 marcas. De esta forma, los consumidores, a quienes llaman ‘billioners’, tienen acceso a millones de productos y servicios con descuentos mientras que los negocios de cualquier tipo y tamaño pueden anunciar sus ofertas en cuestión de minutos. Funciona a través de un sistema de cupones que los usuarios se descargan a través de la plataforma de Billionhands, previo pago de una cuota anual.

La empresa fue fundada en 2019 por Nicolás Luca de Tena, inversor español de importantes exits como La Nevera Roja y de Multiasistencia.

Pycno: tecnología al servicio del campo

Lo que propone la startup Pycno es trasladar al campo la tecnología del Internet de las Cosas (IoT). Fundada por Nahuel Lavino, de origen argentino, y Marios Georgiou, chipriota, ambos se conocieron mientras estudiaban en Reino Unido. A día de hoy el equipo mantiene ese carácter multicultural. La instalación de sensores ayudan a los agricultores a monitorizar sus explotaciones. Gracias a ellos son capaces de medir, de forma remota y sin mantenimiento, variables de todo tipo como la humedad de la tierra, la del aire, anticipar la aparición de plagas y enfermedades, la previsión de cambios climatológicos de tu campo a tiempo real, entre muchos otros. Soluciones similares ya existían, pero faltaba algo que es lo que ha proporcionado esta startup: facilidad en la instalación, en el manejo y económicamente accesible. Actualmente, están presentes ya en 26 países.

Amadix: detección temprana del cáncer

Rocío Arroyo es CEO y fundadora de Amadix, una biotecnológica que desarrolla soluciones para la detección temprana del cáncer. El primer producto que han creado corresponden a Colofast que consiste en un test de sangre basado en biomarcadores capaces de diagnosticar el cáncer de colon hasta 15 años antes de la aparición de los primeros síntomas, a través de la detección de pólipos intestinales en pacientes sanos, tanto mujeres como hombres, de 50 a 75 años de edad una vez al año.

Según suele explicar Rocío Arroyo “más del 60% de los tumores de colon se detectan en fases avanzadas. Es un cáncer de desarrollo muy lento, de unos 15 años. En ese periodo, se pueden detectar pólipos intestinales (adenomas avanzados) de unos 2 centímetros de diámetro, que posteriormente desarrollan en tumor. Con una colonoscopia, se quitan y se evita el posterior cáncer”. Colofast serviría como paso previo a la colonoscopia, una prueba bastante invasiva y que, en la mayoría de los casos, resulta negativa dado que se hacen a título preventivo.

No obstante, sus productos no se reducen al cáncer de colon. Su tecnología también es capaz de predecir la posible aparición de cáncer de pulmón o páncreas a través del análisis de determinados biomarcadores.

The Premium Service: La cocina que necesitaba el delivery

Se las conoce como cocinas ciegas o como Dark Kitchens. Se trata de un concepto procedente de EE.UU. que surge como consecuencia directa del impulso cobrado por el delivery y el take away. Así que la única función de una cocina ciega es preparar comida para la entrega a domicilio. Lo habitual es que estas cocinas funcionen como marca blanca para otros grupos de restauración, pero también pueden desarrollar marca propia. Es el caso del Grupo Mox , una empresa andaluza especializada en logística en la última milla que hace apenas unos meses se adentró en el sector de las dark kitchens bajo la marca The Premium Service. Desde el pasado mes de marzo, Mox cuenta con restaurantes virtuales en los cuales su presencia se ciñe al entorno digital y sus comedores se ubican allá donde se encuentren sus clientes. Entre las marcas virtuales de The Premium Service se encuentran Wai Poke, Ke Sushi, Fan Wok, Lorite’s Burger y Órale Mexicano, marcas que colaboran estrechamente con marketplaces de comida a domicilio como Just Eat, Glovo, Deliveroo y Uber Eats. Además de cubrir una necesidad, el de las cocinas ciegas resulta un rentable dado que no requiere de una inversión muy voluminosa y el retorno de la misma de experimenta en cuestión de meses.

LingoKids: educación sin fronteras

Lingokids es una startup radica en Madrid fundada por los hermanos Viedma, Marieta y Cristóbal, que busca eliminar todas las barreras para acceder al aprendizaje de idiomas de alta calidad para los niños. Gracias a un programa estructurado de aprendizaje de inglés, esta plataforma autodirigida empodera a padres y educadores. LingoKids ofrece una amplia selección de más de 450 actividades en una variedad de formatos (incluidos juegos, videos, canciones, audiolibros, trazables y actividades fuera de línea) para ayudar a los niños a explorar y descubrir material nuevo a medida que progresan a través del aprendizaje autodirigido.

Reclamador: Democratizar el acceso a la justicia

Es una plataforma de reclamaciones online a éxito dado que funcionan con el modelo ‘No Win, No Fee’. Fundada en 2012 por Pablo Rabanal, dice haber conseguido “democratizar y universalizar el acceso a la justicia. Lo que aportamos al mundo del derecho es transparencia, comodidad para el cliente y confianza”. Gracias al uso de la tecnología y a los más de 100 profesionales que integran el equipo, han resuelto ya más de 60.000 casos de reclamaciones, con un 98% de tasa de éxito lo que ha supuesto la obtención de más de 40 millones de euros de indemnizaciones para sus clientes hasta el momento.

Green urban data: La adaptación al cambio climático de las ciudades

La startup Green urban data es una herramienta de inteligencia ambiental dirigida a ofrecer recomendaciones optimizadas para reducir los efectos de los desequilibrios de temperatura en las ciudades y adaptarse, así, al cambio climático. Como productos han desarrollado SaaS para indicadores ambientales, SaaS regulador de temperatura y una aplicación de rutas saludables. La startup fue fundada por Alejandro Carbonell y José Miguel Ferrer quienes han formado parte de distintos proyectos de aceleración. Sus soluciones han sido ya implantadas en seis ciudades lo que implica que más de 2 millones de ciudadanos se estén beneficiando ya de ella.

ShowLeap: tecnología que mejora la comunicación de las personas sordas

En Showleap se encargan de desarrollar tecnologías innovadoras que ficilitan la comunicación entre personas sordas y oyentes. La startup ha creado un traductor de lengua de signos a voz en tiempo real basado en reconocimiento con cámara, Inteligencia Artificial, Deep Learning y redes neuronales. Su solución, que incluye un sistema de videollamada con interpretes profesionale. Emilio Guerra, cofundador y CEO de ShowLeap, define el proyecto como una revolución en el mundo de la comunicación puesto que permite la comunicación natural entre una persona con discapacidad auditiva y otra que no la tiene. Su tecnología puede impactar sobre 70 millones de personas en todo el mundo en su día a día, más de 400.000 en el caso concreto de España.