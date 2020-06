FOTOS | Para muchos, 2020 se ha sentido como un año de agitación y cambio sin fin, dos temas que no están listos para desaparecer en el corto plazo. Ni un solo aspecto de la sociedad no ha sido afectado por los acontecimientos recientes, y los negocios no son diferentes, según Entrepreneur.

Ser un gran emprendedor no solo significa ganar dinero cuando los tiempos son buenos. Los grandes líderes empresariales prosperan durante los momentos difíciles, pero eso no los facilita. Si esperas aprender a capear la tormenta, siempre es útil reunir otras perspectivas.

Ningún libro podrá contarte el secreto para que tu negocio pase por la incertidumbre, pero aquí hay ocho que pueden ayudarte.

1. Be The Go-To: cómo adquirir tu mercado competitivo, cobrar más y que los clientes lo amen, de Theresa M. Līna.

En tiempos de incertidumbre, los consumidores dejan de correr riesgos y, en cambio, gravitan hacia las marcas clásicas "go to", pero ¿cómo logran esas marcas ese estado en primer lugar? Be the Go-To es una inmersión profunda en cómo varias compañías se convirtieron en marcas "recurrentes" en el pasado y lo que las empresas en el mercado cada vez más volátil de hoy deben hacer para lograr ese mismo estado.

2. Healing Hacks: trae tu cuerpo de vuelta a la naturaleza, de Ian Hart.

No importa cuánto los emprendedores quieran dedicarse a sus negocios, son humanos al final del día. Si los emprendedores quieren poder enfrentar los desafíos que podría tener su negocio, deben cuidarse a sí mismos y a sus negocios.

Healing Hacks es la historia de éxito personal y profesional de Ian Hart, seguida de un desastre médico inexplicable, y el inspirador proceso de curación que siguió.

3. Change (the) Management: por qué nosotros como líderes debemos cambiar para que el cambio dure, de Al Comeaux.

Con demasiada frecuencia, las empresas con extrema necesidad de cambio se centran en las cosas pequeñas. Si bien no hay nada de malo en un reajuste ocasional, a veces la única solución real es una reestructuración de arriba hacia abajo. Change (the) Management lleva la conversación sobre el cambio a los líderes en el centro de todo, enfocándose en las formas en que el cambio radical puede ayudar a las empresas a superar cualquier número de problemas diferentes.

4. Master Identity Thief: testimonio y soluciones de un testigo experto, de Dartanyon A. Williams.

Dartanyon A. Williams tenía solo 23 años cuando estableció un sindicato delictivo multimillonario, y no estuvo mucho tiempo tras las rejas. Master Identity Thief es la historia de Williams de cómo cambió sus habilidades criminales hacia diferentes objetivos, exponiendo verdades desgarradoras sobre el crimen de cuello blanco y la codicia corporativa en el proceso.

5. Sacred Economics: dinero, obsequios y sociedad en la era de la transición, de Charles Eisenstein.

Puede que Sacred Economics no se centre en la vanguardia del mundo empresarial, pero eso no hace que su contenido sea menos valioso. Charles Eisenstein cuenta la historia de cómo las sociedades basadas en la caza y el trueque se volvieron hacia el capitalismo y cómo aquellos que prosperaron llegaron a donde están hoy. En un momento en que la economía parece estar experimentando una transición interminable hacia algo nuevo, ayuda a mirar hacia atrás en la historia para forjar un camino hacia adelante.

6. Average Sucks: por qué no obtienes lo que quieres (y qué hacer al respecto), de Michael Bernoff.

El buen espíritu empresarial no se trata sólo de estrategias y redes, a veces se trata de saber quién eres realmente. El nuevo libro de Michael Bernoff elimina el lenguaje que se encuentra en la mayoría de las guías de negocios para enfocarse en lo esencial: ¿Qué traes a la mesa como emprendedor? Puede ser más difícil encontrar una respuesta a esa pregunta de lo que piensas, pero Average Sucks te ayudará a hacerlo.

7. Banking on Digital Growth: el manifiesto estratégico de marketing para transformar las marcas financieras, de James Robert Lay.

Con cada año que pasa el mundo de los negocios se vuelve cada vez más digital. Pero la mayoría de las instituciones financieras tradicionales, como los bancos y las cooperativas de crédito todavía no están preparadas para el futuro. Banking on Digital Growth es una guía práctica para comprender el lugar de las finanzas en la economía digital, y las ideas de James Robert Lay podrán ampliar la perspectiva incluso de los tradicionalistas más obstinados.

8. Darkness Visible: una memoria de locura, de William Styron.

Del mismo modo que los empresarios deben cuidar su salud, deben prestar la misma atención a su estado mental. La crónica del legendario novelista William Styron sobre su propia depresión, Darkness Visible, nunca es fácil de leer, pero siempre es necesaria. La voluntad de Styron de poner al descubierto su propio dolor y vulnerabilidad puede mostrar a los lectores que aceptar sus propios problemas es la única forma de avanzar.