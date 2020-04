FOTOS | La pandemia de Covid-19 ha inyectado una cantidad de incertidumbre sin precedentes en la economía global, a medida que los países de todo el mundo luchan contra las crecientes infecciones, implementan estrategias de distanciamiento social de amplio alcance e intentan intervenciones fiscales tempranas para estabilizar los mercados, según BBC.

Si bien la gestión de la crisis de salud inmediata es vital y necesaria para la estabilidad económica, los expertos ya han comenzado a evaluar cómo se vería una recuperación una vez que se contuviera el virus y qué países podrían recuperarse mejor.

Para comprender mejor esto, recurrimos al Índice de Resiliencia Global 2019 de la compañía de seguros FM Global, que clasifica la resistencia del entorno empresarial en 130 países, en función de factores como la estabilidad política, el gobierno corporativo, el entorno de riesgo y la logística y transparencia de la cadena de suministro. Combinando estas clasificaciones con la respuesta inicial de su país al virus, identificamos las naciones en todo el mundo que tienen una alta probabilidad de mantener la estabilidad y la resistencia durante la crisis.

Hablamos con los residentes y expertos en estos lugares para comprender cómo están lidiando ahora y lo que podrían esperar en un futuro próximo.

Dinamarca

Ocupa el segundo lugar en el índice, Dinamarca obtiene altas calificaciones por su seguimiento de la cadena de suministro y baja corrupción gubernamental. El país también se movió rápidamente a la hora de promulgar medidas de distanciamiento social a la luz de la propagación del virus. Anunció el cierre de escuelas y negocios privados no esenciales el 11 de marzo y cerró sus fronteras a los extranjeros el 14 de marzo, cuando el país solo tuvo un puñado de casos positivos. Pero los movimientos ya han demostrado ser efectivos.

"La gripe regular ha disminuido en un 70% en comparación con el año pasado, lo que debe ser un buen indicador de la efectividad de los pasos dados por el gobierno", dijo Rasmus Aarup Christiansen, socio gerente de Pissup Tours, con sede en Copenhague. "Al principio era escéptico, pero al ver cómo casi todos los demás países han tomado medidas similares [como cierres y cierres de fronteras] poco después de Dinamarca, parece que el gobierno estaba haciendo lo correcto".

La cultura danesa, que tiende a confiar en la autoridad y está dispuesta a unirse por una causa común, también ha tenido un impacto en la efectividad de las medidas. "La palabra ' samfundssind ' (que se traduce aproximadamente como" sentido cívico "o" deber cívico ") es la nueva palabra de moda en Dinamarca en los medios sociales y tradicionales, y la mayoría de las personas sienten el deber moral de hacer sacrificios por el bien de la salud pública ", Dijo Aarup Christiansen. "Nadie quiere ser llamado por ser responsable de poner en peligro la vida de las personas mayores simplemente porque no renunciarán a sus lujos habituales".

Sin embargo, eso no significa que no haya habido desafíos. Aarup Christiansen personalmente ha visto caer sus ingresos del negocio de viajes. Si bien aprecia los paquetes de ayuda financiera del gobierno, anunciados el 14 de marzo (que incluyen cubrir algunos de los costos de los salarios de los trabajadores), las reglas y los productos aún no se han definido y puesto en práctica por completo, lo que genera más incertidumbre y despidos. Aún así, las medidas, como pagar el 90% de los salarios de los trabajadores por hora y el 75% de los de los trabajadores asalariados afectados por la crisis, se están aclamando como un modelo para el resto del mundo, esencialmente "congelando" la economía hasta la tormenta Subsidios. Sin embargo, el modelo no será barato; Se espera que las medidas cuesten el 13% del PIB total.

También existe la sensación de que se trata de una crisis mundial, y la resistencia de Dinamarca dependerá sin duda de cómo el resto del mundo se adapta y mantiene el comercio abierto. "Dinamarca podría obtener una ventaja relativa al esquivar algunas de las consecuencias más graves", dijo Aarup Christiansen. De hecho, el país ya está hablando de aflojar algunas de las restricciones para Semana Santa basadas en la contención hasta ahora, según un informe de Bloomberg. "El sector farmacéutico bien desarrollado de Dinamarca puede ser una ventaja", dijo Aarup Christiansen. "Sin embargo, no me enorgullecería que Dinamarca estuviera mejor si se trata de que otros países tienen que sufrir".

Singapur

Singapur obtiene un puntaje alto en el índice por su economía fuerte, bajo riesgo político, infraestructura sólida y baja corrupción en la encuesta, lo que lo lleva al número 21 en el ranking general de resiliencia. El país también se movió rápidamente para contener el virus y ha tenido una de las curvas más planas de la pandemia.

"Tenemos una tremenda confianza en nuestro gobierno, que es relativamente transparente sobre cada paso que están tomando para combatir esta crisis", dijo la residente Constance Tan, que trabaja para la plataforma de análisis de datos Konigle. "Como regla general, si el gobierno hace cumplir algo, cumplimos". Dicho esto, todavía hay cambios de reglas, y el país ha quitado los pasaportes y pases de trabajo para aquellos en violación, según un informe del 21 de marzo de Channel News Asia. "Pero en general, trabajamos juntos y no tenemos que preocuparnos por los disturbios sociales, las personas que mueren en las calles o la desestabilización económica", dijo Tan.

Como país pequeño, Singapur depende de la recuperación del resto del mundo para tener el rebote más exitoso, pero los residentes generalmente creen en la fortaleza del futuro aquí. "Como pueblo, como en cualquier otro lugar, creo que sobrevivir a esto hará que todos sean más resistentes", dijo el nativo Justin Fong. "Una cosa es segura, esto ha obligado a la adopción de tecnología que será un buen augurio para los singapurenses". Muchas empresas como Konigle implementaron políticas de trabajo desde el hogar rápidamente, y el gobierno lanzó la aplicación Trace Together para ayudar a rastrear el virus, que muchos residentes han descargado.

Estados Unidos

Para capturar la amplia huella geográfica de los Estados Unidos, el índice divide el país en las regiones Oeste, Central y Oriental, pero en general, los Estados Unidos ocupan un buen lugar (9º, 11º y 22º, respectivamente) por su entorno comercial de bajo riesgo y Fuerte cadena de suministro.

Contener el virus ha demostrado ser un desafío en las principales áreas metropolitanas como Nueva York , y el desempleo ya ha subido a niveles históricos , en gran parte debido a los cierres obligatorios de más de la mitad de los estados de EE. UU., Que ha afectado particularmente a los trabajadores de restaurantes y minoristas y otras empresas que dependen del tráfico peatonal. Pero el gobierno de EE. UU. Se ha movido rápidamente para aprobar medidas de estímulo para estabilizar la economía, y las estrategias de distanciamiento social promulgadas en otras partes del país, que parecen tener un efecto, deberían disminuir el impacto general del virus, permitiendo una recuperación económica más rápida.

Instituciones financieras como Goldman Sachs y Morgan Stanley predicen una recesión y recuperación en "forma de V", con un impacto inmediato negativo sin precedentes (como ya se ha visto) pero una recuperación relativamente rápida en los últimos trimestres del año; mientras que consultores como McKinsey están adoptando una visión más mesurada, pero aún optimista, sobre la recuperación basada en la implementación exitosa de medidas de salud pública, como los cierres vigentes, y las intervenciones políticas como el paquete de estímulo de $ 2t ya anunciado, probablemente el primero de muchos. Estados Unidos también es crítico para la economía mundial, ya que representa casi una cuarta parte del PIB mundial , y la recuperación de la economía mundial depende en gran medida de cómo le vaya a Estados Unidos.

“En términos generales, la economía de EE. UU. Está mejor posicionada para recuperarse de grandes conmociones y posibles cambios a más largo plazo que gran parte del resto del mundo. La población es en promedio más joven que gran parte del resto del mundo con más movilidad, y las restricciones del mercado laboral son generalmente más ligeras, lo que facilita una mayor reasignación laboral ”, dijo Eric Sims, profesor de economía de la Universidad de Notre Dame. "Más inmediatamente, la Reserva Federal en los EE. UU. Y el Banco de Inglaterra en el Reino Unido (ninguno de los cuales ha pasado a tasas de política negativas) tienen un poco más de espacio para proporcionar alojamiento monetario que otros bancos centrales de todo el mundo, como el BCE o el Banco de Japón ".

Para mejorar aún más la recuperación de los Estados Unidos, la administración presidencial ha propuesto dividir a la nación en áreas que son menos afectadas y permitir que se repita la actividad económica normal. "Creo que esas medidas contribuirían en gran medida a establecer las condiciones para una fuerte recuperación", dijo Peter C Earle, investigador del Instituto Americano de Investigación Económica, un grupo de expertos académicos sin fines de lucro. "Queremos que el dinero, los bienes, los servicios, la mano de obra y las ideas fluyan lo más libremente posible, no solo a nivel nacional sino también internacional".

La falta de atención médica universal en los Estados Unidos ha sido una crítica de la capacidad del condado para manejar la crisis, y una que debe abordarse para la capacidad de recuperación futura. “Creo que eventualmente el mundo puede emerger más fuerte después de contener el virus y creo que los Estados Unidos también pueden hacerlo. Pero todo depende de las lecciones que aprendamos ”, dijo Michael Merrill, economista e historiador laboral en la Escuela de Administración y Relaciones Laborales de Rutgers. "Vamos a tener que invertir en nuevas formas de salud pública y crear formas sostenibles de protección social y resiliencia institucional si queremos volver a las sociedades comercialmente densas, interconectadas y altamente interconectadas que eran la norma hace solo un mes".

Ruanda

Confiamos en que el gobierno de Ruanda manejaría la situación mucho mejor que en nuestros países de origen.

Debido a las recientes mejoras en el gobierno corporativo, Ruanda ha dado algunos de los saltos más grandes en el índice en los últimos años, saltando 35 puestos a su rango actual de 77º más resistente en el mundo (y cuarto en África). Lo más importante es que se ve particularmente bien posicionado para recuperarse de este tipo de crisis, ya que el país contuvo con éxito el Ébola desde sus fronteras después de un brote de la vecina República Democrática del Congo en 2019. Con su combinación de atención médica universal, suministro de suministros médicos Drones y controles de termómetro en sus fronteras, Ruanda está bien equipada para mantener la estabilidad durante la crisis, especialmente en comparación con otros países de la región.

"Muchos estudiantes extranjeros como yo se quedaron porque confiamos en que el gobierno de Ruanda manejaría la situación mucho mejor que en nuestros países de origen", dijo Garnett Achieng, curador de contenido digital de Baobab Consulting y estudiante de la Universidad de Liderazgo Africano, quien vive en Kigali y es originario de Kenia. "Entre los estudiantes africanos extranjeros, la única ansiedad viene al saber que nuestras familias en casa no están en la misma situación en la que estamos".

Ruanda fue el primer país del África subsahariana en imponer un bloqueo total, y ya está distribuyendo comida gratis de puerta en puerta a los más vulnerables del país. Si bien se espera que el turismo sea muy afectado, ya que Ruanda es un destino popular para muchas conferencias y exhibiciones internacionales, Achieng espera que el país tenga relativamente pocas víctimas del virus, lo que lo sitúa en una buena posición para recuperarse rápidamente.

Nueva Zelanda

Clasificado como el 12º más resistente en el índice, Nueva Zelanda tiene un puntaje especialmente alto en el gobierno corporativo y su cadena de suministro. El país también ha podido moverse rápidamente para contener la propagación del virus cerrando las fronteras a los viajeros internacionales el 19 de marzo y promulgando un cierre comercial no esencial el 25 de marzo.

“ Como nación insular, es más fácil controlar nuestras fronteras, la principal fuente de infecciones. Entonces, el cierre efectivo de la frontera tiene sentido ”, dijo el residente de Auckland Shamubeel Eaqub, economista de la consultora Sense Partners. "En comparación con otros países, la respuesta en Nueva Zelanda ha sido audaz y decisiva". Las medidas están dando sus frutos, ya que algunos epidemiólogos consideran que tiene el potencial de ser una de las pocas naciones "normales" que quedan , según un informe de Guardian, eliminando todos los casos si las medidas siguen siendo fuertes para las próximas semanas.

Con el turismo y las exportaciones como una parte importante de la economía, Nueva Zelanda enfrentará algunas dificultades para su economía en el corto plazo, pero esto no necesariamente tiene que ser algo malo. "Al estar aislados, tendremos tiempo para recalibrar", dijo el residente de Dunedin, Ron Bull, director de desarrollo curricular de Otago Polytechnic. "Ya habíamos comenzado a hablar sobre el impacto de los campistas y mochileros en el medio ambiente, y esto nos da tiempo para sopesar lo que es importante frente a las olas de dólares de turistas que ingresan".

En general, el país está bien ubicado para una recuperación estable, con bajos niveles de deuda pública y la capacidad de promulgar una flexibilización cuantitativa para mantener bajas las tasas de interés. "Tenemos menos restricciones para mitigar el impacto de lidiar con [la] pandemia y potenciar la recuperación", dijo Eaqub. “Lo más importante, Nueva Zelanda sigue siendo un país de confianza relativamente alta. Esta será una base sólida para la recuperación del mayor shock económico y de salud en generaciones ".

Bull está de acuerdo en que el país tiene posibilidades de salir más fuerte. "Al igual que una familia que vive en la misma casa, deben conocerse", dijo. "Es nuestro momento de sentarnos como una familia de Nueva Zelanda y decidir quién queremos ser y tomar algunas decisiones para hacernos más fuertes y mejores".

Living In es una serie de BBC Travel que descubre cómo es residir en algunos de los principales destinos del mundo.