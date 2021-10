Durante su discurso -en busca del voto de confianza- la primera ministra, Mirtha Vásquez, reiteró la intención del Ejecutivo de renegociar el contrato de Camisea, pero no explicó nada sobre la promoción de inversiones en minería y petróleo, ni las acciones que se van tomar -en el corto plazo- para enfrentar la toma de la Estación 5 y el bloque del corredor minero que está afectando la producción de Minera Las Bambas o de la carretera de Oyón que impacta a la Minera Uchucchucua.

“El gas peruano debe servir prioritariamente para que los hogares del país -especialmente aquellos ubicados en el sur andino peruano- accedan a una energía más limpia y barata. Para ese mismo objetivo, el gobierno ha conformado la Comisión Multisectorial que estudiará la situación del gas natural en el Perú, con el fin de evaluar la ampliación de las reservas, el desarrollo de la infraestructura en diversas regiones del Perú y los mecanismos que permitan la masificación de este recurso”, mencionó.

En el primer día de mi gestión -afirmó- que presidió la instalación de esta Comisión, que ya se encuentra trabajando.

“Así, ratificamos el compromiso del gobierno de garantizar el acceso universal al gas natural, en condiciones legales y contractuales beneficiosas para la nación”, apuntó.

Agregó que el objetivo del Gobierno es “promover la sostenibilidad ambiental” a través de inversiones privadas en generación de energías renovables, lo cual permitirá contribuir al logro de las metas nacionales en materia de carbono neutralidad al 2050 y de mitigación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero al 40%.

-¿Nuevas inversiones?-

En su discurso, dijo que la administración de Pedro Castillo es “consciente de la importancia de la inversión privada para impulsar el crecimiento económico, para generar empleo y mayores ingresos a las familias peruanas”.

Y que su “objetivo” es “promover las condiciones que sean necesarias para que la inversión privada continúe no solo aumentando y beneficiando a más peruanos”.