Se imagina que un día se diga que el precio del pan ahora será de S/ 0.10 o que cada familia que vende el menú lo realice a S/ 1.00 bajo el argumento que “es lo mejor para la población”. Posiblemente hayan menos panaderías dispuestas a vender panes, o familias que digan que elaborarán un menú para apoyar a la economía de su casa.

Así, en lugar de crearse más incentivos para producir panes, lo que se produciría es el efecto contrario, es decir, menos panaderías o panaderías escondidas para vender el pan a un precio de S/ 0.30 porque el precio controlado no ayudaría a cubrir sus costos.

Lo mencionado líneas arriba forma parte de lo que se denomina “economía planificada”, en la que el Estado define los precios y la economía de mercado pasa a un segundo plano.

En el extremo, esta medida no solo pasa por controlar precios, que crean “mercados negros”, sino que ante la menor generación de riqueza hace que los ingresos sean más bajos.

Este es el modelo que forma parte de la motivación explicada por el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, para la creación de una nueva Constitución.

Fundamenta que debe darse un control de precios por parte del Estado, pues dijo que ello permitirá que la iniciativa privada no sea la única en el país.

“(Una nueva constitución) nos va a permitir que la iniciativa privada no sea la única en el país, sino tengamos iniciativa mixta y tengamos iniciativa pública, que es un aspecto que está amputado en esta Constitución respecto al rol empresarial del Estado”, indicó en Canal N.

Cerrón Rojas puso como ejemplo el aumento de precio de algunos medicamentos durante la pandemia por COVID-19 y dijo que no es admisible que un pastilla común como el paracetamol “valga S/ 60 o S/ 100”.

Aunque esta afirmación no es correcta, dado que en el mercado no se ha comercializado el paracetamol a dicho precio, ni en los hospitales ni las clínicas o farmacias.

“Debe haber un control de todo lo que debe ser controlado, sobre todo vamos al tema económico”, agregó.

Cerrón en el Gobierno

En otro momento, Vladimir Cerrón comentó que no tiene alguna injerencia en el Gobierno del presidente Pedro Castillo y rechazó que la propuesta de referéndum para una nueva constitución haya sido una iniciativa suya.

“No tengo ninguna presencia en el Gobierno, al presidente no lo veo hace un mes, yo no tomo decisiones en el Ejecutivo. Si el presidente asume el programa del partido, tiene que hacerlo porque eso prometió en la campaña”, refirió.