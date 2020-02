Las agroexportaciones peruanas cerraron el año 2019 con ventas por US$ 7,462 millones, lo cual representó un incremento del 6.1% en comparación a los US$ 7,033 millones registrados durante el 2018, según datos del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

Se trata de una cifra récord en la colocación de productos agrícolas en los principales mercados del mundo. La meta del sector este año es alcanzar los US$ 8,000 millones en ventas de alimentos.

De acuerdo al reporte de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas del Minagri, en la canasta agroexportadora destacaron las ventas de frutas y hortalizas.

Asimismo, del valor exportado durante el año 2019 (US$ 7,462 millones), las exportaciones tradicionales representaron el 10% del total exportado (US$ 774 millones), mientras que las no tradicionales el 90% restante (US$ 6,688 millones).

Por ejemplo, el café sin tostar fue el principal producto de exportación tradicional captando el 82%. Por otro lado, destacaron las exportaciones no tradicionales de productos como uvas frescas, arándanos frescos, paltas frescas, espárragos frescos, mangos frescos, preparaciones para alimentación animal, bananas o plátanos tipo “Cavendish Valery” frescos, cacao crudo en grano y quinua. Estos 10 productos concentraron el 59% del total.

En el 2019 resaltaron los mayores valores de exportación de uvas frescas que alcanzaron US$ 875 millones (+7%); arándanos frescos US$ 820 millones (+48%); paltas frescas o secas US$ 752 millones (+4%); espárragos frescos US$ 400 millones (+4%); mangos frescos US$ 263 millones (+2%) y quinua US$ 136 millones (+8%), entre otros.

Los principales destinos de las exportaciones agrarias fueron Estados Unidos, Holanda, España, Inglaterra, Ecuador, China, Alemania, Colombia, Chile y Canadá. Estos diez países concentraron el 78% del total del valor FOB exportado.