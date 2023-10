La Ventanilla Única Digital, Tía María, Reposición Antamina, Petroperú, son solo algunos de los temas sobre los que conversamos con el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera. El miembro de Estado explicó cuál será el rol del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) una vez aprobado el Decreto Supremo que busca agilizar la tramitología de los proyectos del sector minero.

La Ventanilla Única Digital ya existe desde el 2019, ¿qué ajustará el Decreto Supremo próximo a aprobarse?

Lo que nos corresponde como Gobierno, dentro del esquema de la actividad minera que es tan importante, y como lo dijo desde un inicio nuestra presidenta, es el destrabar proyectos. Desde ese momento se hicieron las coordinaciones con los demás ministerios y el diagnóstico fue que el problema mayor era la demora en los tiempos para dar los permisos. Estos permisos, de acuerdo a sus características, lo ven diferentes sectores, está involucrado el de Ambiente, Agricultura, Producción, y lo que nosotros hemos tratado es de revisar lo que se venía haciendo con la idea de optimizar y verificar los tiempos para que las empresas no inicien un trámite sin saber cuándo termina. Los resultados los estamos viendo con muchos proyectos que han sido destrabados.

¿Qué tanto se ha avanzado?

Sobre todo con los emblemáticos, le denominamos así a alrededor de 13 y tengo entendido que ya van casi nueve que han sido solucionados, otros están en camino, debemos cumplir el objetivo tal como lo establecimos. Ahora el mensaje va abierto para todos, para que no se piense que es solamente con algunas empresas, sino que son procedimientos que van a estar ejecutándose de una manera continua y permanente. Es cierto, ya este trabajo se había iniciado mucho antes y todo eso sirve como input para las mejoras que se están haciendo y ahora lo que se está tratando es de que en su implementación haya acciones que se ejecuten de una manera paralela, de tal manera que se reducen tiempos, no esperar que se termine una actividad, luego otra, sino que se haga de forma paralela.

¿Cuál será el poder del Senace, tendrá la voz determinante? ¿Qué ocurrirá si, por ejemplo, un organismo como la Autoridad Nacional del Agua no está de acuerdo?

Cada área tiene sus propias responsabilidades. Al final, la ejecución del proyecto tiene que tener la aprobación de todos los sectores o, en todo caso, del procedimiento que incluya a todos los sectores . Es probable que si alguien no está de acuerdo es porque debe faltar cumplir algún requisito. Cuando hablamos de reducir tiempos no hablamos de reducir los procedimientos o quitarle el nivel de aprobación del permiso, sino básicamente que se va a ver casi en paralelo. Eso es lo que va a ayudar, no hablamos de omitir algún paso que está establecido.

El diálogo con las comunidades, la consulta previa para el desarrollo de proyectos, ¿seguirán su curso como hasta ahora?

Todo se va a cumplir, todo lo que esté establecido. L o que se va a hacer es reducir tiempos de ejecución para que estas cosas sean de una manera paralela, básicamente.

¿Cuándo se podrá tangibilizar las propuestas para acelerar el desarrollo de proyectos mineros?

La aplicación de la denominada Ventanilla Única Digital es algo que ya anunció nuestro primer ministro y estamos trabajando en ello para que, ojalá, en los próximos días, ya estemos publicando este nuevo procedimiento.

Hay alta expectativa por el proyecto Reposición Antamina ¿Reitera que podría tener luz verde este 2024?

Es nuestro deseo que, en general, todos los proyectos, sobre todo emblemáticos y este es uno de ellos, completen su tramitología y estamos detrás de ello. Esperemos que sea así antes de que finalice este año.

¿Es solo un deseo de su parte?

En la práctica, son los organismos técnicos quienes definen si hay algo más que hacer y dejemos que ellos hagan su trabajo como corresponde.

¿Cuál es su postura sobre Tía María?

Hay un solo mensaje, el que ha dado nuestro primer ministro. Deben solucionarse primero los problemas que hay en este momento para que esto pase y se ejecute. En eso no hay mucho que decir.

Petroperú

En lo próximo, Petroperú designará nuevas posiciones gerenciales ¿Tienen esbozados algunos nombres?

A veces se toca mucho el pasado, donde hubo circunstancias bien complicadas en la alta administración, con muy pocos técnicos especialistas del sector. Eso lo podemos ver y a muchos de ellos los escuchamos dando opiniones de aspectos que quizás no conocen otros aspectos fundamentales, que es la parte técnica. En este momento tenemos en el directorio a un equipo de técnicos que todos son de experiencia y exitosos en el sector. Ellos están cumpliendo lo que está definido. Y, de hecho, los nombres se van a dar en el momento que se hagan los procesos que tengo entendido están en proceso y no puedo adelantar porque no los conozco, eso lo está manejando la empresa y espero que sea la mejor selección posible.

¿Tenemos detalles de cómo se está realizando dicho proceso?

Es una empresa tan importante que debería tener la dirección de gente capacitada, exitosa en el mercado. Sabemos que es una empresa Estatal, uno de los problemas que se va a tener, considero, es el tema de los sueldos, que no son como la gente dice, no son tan expectantes y es probable que sea un poco complejo eso. Nosotros, como es lógico, queremos lo mejor, pero el tema económico, normalmente las empresas del Estado no ayudan mucho. Cualquier empresa al costado de nosotros tiene la capacidad de poder pagar mucho más y tener técnicos muy buenos que justifican su trabajo

¿Van a seguir inyectando recursos a Petroperú?

La empresa, como tal ahora, ya arrancó su refinería y definitivamente eso va a hacer cambiar mucho de lo que se ha venido diciendo. Como recordarán, en estos dos años que han pasado hemos estado sin refinería, sin producción, y los huecos financieros o económicos que se dan es por la herencia que hemos tenido de algunas acciones no buenas cometidas por un tema político, diría yo. Y ahora que ya ha arrancado la refinería las cosas cambian totalmente.

¿De qué manera?

Tenemos una realidad muy moderna que nos va a ayudar y para salvar esto hay muchos mecanismos financieros que se manejan con los bancos. Tenemos un gran respaldo que son las mismas instalaciones con las que contamos, el personal que tenemos ahora y estoy seguro que van a encontrar los caminos que se requieran.

¿Descarta totalmente que van a inyectar recursos a Petroperú?

No, los recursos se generan con la operación de la nueva refinería. Y eso autogenera sus propios recursos. Las necesidades que pueda tener ahora, digamos, los bancos te los proveen con la garantía del funcionamiento de tu empresa, de tu refinería. Hay muchas cosas que se dicen que no son del todo verdad, sino que han tenido otros objetivos.

¿A qué hace referencia, ministro?

Hay documentos que se han publicado con cifras que eran material de trabajo que ni siquiera habían llegado a Economía y que ni siquiera el Ministerio de Energía y Minas los había revisado. Lamentablemente, hay este tipo de filtraciones que generan conjeturas y opiniones que las dicen de mala manera. Yo quisiera que todos los peruanos vean a la empresa como suya. Deberíamos conversar, agenciarnos de información verdadera y no cogerla fraccionadamente para hacer mensajes que hablan mal de la empresa, que no me parece justo.

¿Está asegurando que no es información verdadera?

No. Lo que yo digo es que se toma la información por partes para dar mensajes en otro sentido. Es probable que sea parte. Vemos la foto del día y la de ayer. ¿Y por qué no miramos los últimos 30 años para que sepamos todos los beneficios que ha recibido el Estado peruano, el país, los pueblos alejados, sin un sol del Gobierno?

“Se dice que el Estado ha gastado plata de los peruanos en la nueva refinería. Esa refinería todavía no se ha pagado, se va a pagar en el futuro con su funcionamiento porque se han vendido bonos para pagarse en 30 y 40 años. Entonces, con eso no se pueden hacer hospitales, ni otras obras de infraestructura”



¿Qué opina sobre las iniciativas legislativas para privatizar Petroperú?

Hay una norma que indica que Petroperú puede vender hasta el 49% de sus acciones. Pero, como es lógico, hay que venderlas en el mejor momento, no en el difícil cuando está recién arrancando su refinería y no con todo el desprestigio que se ha hecho desde algunos sectores, que la ponen como una empresa no muy elegible. Esperemos unos meses, quizás el próximo año, que esté en mejor posición y se valoricen mucho mejor los resultados de sus operaciones y quizás en ese momento podamos salir a ofertar al mercado para obtener buenos precios.

En defensa de la Refinería de Talara

“Se dice que la Refinería de Talara inicialmente iba a costar US$ 1,350 millones y ahora está costando US$ 5,000 millones. Hay que ver cuándo se señaló eso (el precio inicial), era una etapa de predictibilidad, pero cuando hablamos ya de una ingeniería de detalle sobre lo que se va a hacer, ese es el precio verdadero”, dijo Óscar Vera.

El dato

Reserva Nacional Mar de Grau. Desde el 2019 el Ministerio del Ambiente señalaba que tenía previsto oficializar la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, cuatro años después decidió dar un paso al respecto con la prepublicación de un proyecto de Decreto Supremo que así lo establece.

Según datos del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau se ubicará en una superficie de aproximadamente 116,000 hectáreas que abarca arrecifes de Punta Sal, Cabo Blanco - El Ñuro, Isla Foca y Banco de Máncora. Sin embargo, se trata de una zona potencialmente petrolera, sobre el tema el ministro Óscar Vera dijo que “cualquier actividad que se realice en nuestra naturaleza debe cumplir con los requisitos establecidos que cuiden el medio ambiente”. Recalcó que si bien desde su cartera desean que se ejecuten actividades, se busca que sean dentro de los marcos legales establecidos.

