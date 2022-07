La exportación de pisco entre enero y mayo sumó US$ 3′894,000, logrando un crecimiento de 87% respecto al mismo periodo del 2021 cuando el monto ascendió a US$ 2′088,000, reportó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

La presidenta del Comité de Pisco del gremio, Carmen Robatty de Moquillaza, detalló que EE.UU. se mantiene como el mercado líder (US$ 1′645,000) al lograr un crecimiento de 28% y concentrar el 42% del total.

“No hay duda alguna que los consumidores de ese país reconocen la calidad de nuestro destilado. Sin embargo, es crucial seguir trabajando a fin de mejorar nuestro posicionamiento en otros destinos de Europa y Asia”, comentó.

En ese sentido, calificó de importante el apoyo que brindan las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX), cuyos funcionarios son los llamados a promover el consumo de la ‘Bebida de Bandera’ en otras latitudes.

Según cifras del sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, el segundo destino fue España (US$ 419,765) con un incremento de 231% y Países Bajos (US$ 365,502) con un alza de 82%, Bélgica, Francia, Reino Unido, Colombia, Italia y Argentina.

En total fueron 31 mercados, algunos de ellos muy lejanos a los que ya se está despachando por monto menores, es el caso de Taiwán (US$ 56,678), Emirato Árabes Unidos (US$ 53,112), China (US$ 34,458) y Letonia (US$ 5,051), entre otros.

Las empresas líderes en la exportación de pisco entre enero y mayo del 2022 fueron Bodega San Isidro, Destilería La Caravedo, Viña Tacama, Bodega San Nicolás, Santiago Queirolo, Bodegas y Viñedos Tabernero, Destilería Nacional, Viña Ocucaje y Agrícola Viña Vieja Viña Santa Isabel S.A.C.

Día Nacional del Pisco

La presidenta del Comité de Pisco del gremio recordó que el cuarto domingo de julio se celebra el Día Nacional del Pisco, fecha en la que no solo se debe promover su consumo, sino también identificar la agenda pendiente y avanzar para garantizar su producción y comercialización en el país y el extranjero.

Mencionó la urgencia de seguir articulando con las autoridades el fiel cumplimiento de las normas técnicas de la Denominación de Origen del pisco, pues la uva pisquera es el único insumo para elaborar la ‘Bebida de Bandera’.

“También se debe realizar el censo de las áreas cultivadas, a fin de custodiar la materia prima (uvas pisqueras) y brindar a los parceleros algunas alternativas que eviten la migración a otros cultivos que puedan resultarles más rentables”, concluyó.

Nota

Para producir 1 litro de pisco se necesitan entre 7 y 8 kilos de uvas pisqueras (Quebranta, Negra Criolla, Mollar, Uvina, Torontel, Italia, Albilla, Moscatel).

