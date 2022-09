No obstante, para expertos como César Gutiérrez, ex presidente de Petroperú, y Rexvi Rivera, especialista en regulación y competencia de Macroconsult, más allá de esos informes, hay algunos aspectos a considerar que pueden aún poner en riesgo la recuperación de la empresa.

Según Gutiérrez, algunas cifras que muestra ya el informe corto (o resumen) de auditoría externa de esos estados financieros, que le remitió a la petrolera estatal la firma Price Waterhourse Coopers (PwC) el 15 de setiembre último, preocupan.

Enfrenta déficit de capital de trabajo

En principio, el informe corto muestra cifras positivas de la empresa, que al cierre del 2021 percibió US$ 68 millones de utilidades, un monto que si bien es bajo -para Guitérrez- es mejor que las pérdidas por US$ 67 millones registradas el 2020.

El ex presidente de la petrolera, sin embargo, resalta que se confirmó la deuda de largo plazo de US$ 4,500 millones de Petroperú y resulta preocupante el incremento de hasta casi US$ 1,100 millones de su déficit de capital de trabajo, y que al cierre del 2021 era de US$ 800 millones.

En tal sentido, indicó que la interrogante que surge es cómo va a cubrir ese faltante de US$ 1,100 millones, y si va a tener que volver a recurrir al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) (que hace poco le prestó US$ 750 millones a la empresa, y cuya devolución, inicialmente esperada para fin de año, luego se prorrogó hasta el 2024).

En esa línea, Gutiérrez advirtió que (sin suficiente capital de trabajo) la falta de liquidez de la empresa puede continuar, y podría llevar a que enfrente problemas de abastecimiento, no solo del GLP (como ha ocurrido en las últimas semanas en la zona norte), sino que lo mismo podría ocurrir con su suministro de diésel.

Cabe indicar que Petroperú abastece casi en un 40% el suministro de diésel, de los cerca de 122,000 barriles diarios que demanda el mercado.

De presentarse a su vez problemas en el abastecimiento de combustibles por parte de la empresa estatal, ello le podría llevar a perder cuota de mercado y por consiguiente dificultar aún más su recuperación económica, remarcó el experto.

¿Más préstamos?

Pero, adicionalmente, Gutiérrez observó también que, en el informe de avance presupuestal que publicó Petroperú, en junio, estaban evaluando una solicitud de US$ 500 millones más de préstamos vinculados a la nueva refinería de Talara.

“Eso plantea otra interrogante ¿cuánto dinero le falta para completar la refinería de Talara si están pidiendo US$ 500 millones?, ¿eso significa que necesitan otros 500 millones de dólares adicionales? Ese es un tema complicado”, aseveró.

Además, observó que la empresa no está considerando en sus cálculos los US$ 380 millones del Tesoro Público que le transfirió el MEF como capital de trabajo en el 2017, ni los US$ 800 millones que ha utilizado la compañía como capital propio.

“Si tus sumas todo eso, resultan US$ 1,100 millones, y si lo añades a los US$ 5,100 millones de los que hablan ellos (que costaría en total la nueva refinería), estamos hablando ya de cerca de US$ 6,000 millones de costo de esa planta según sus propias cifras”, apuntó.

No atrasar la refinería es clave

En tanto, para Rexvi Rivera, de Macroconsult, uno de los problemas económico-financieros que afectó en esta administración a Petroperú -particularmente en la gestión del exgerente general Hugo Chávez- fue una política agresiva para lograr mayor participación del mercado, que le llevó a reducir sus márgenes comerciales, y consiguientemente afectó a su liquidez.

Pero lo que más puede afectar a la empresa, remarcó, es que se pueda demorar la entrada en operación de la nueva refinería de Talara, más allá de lo ya previsto, pues ello significaría una pérdida de la oportunidad de generar ingresos con los márgenes de refinación petrolera estimados por la empresa (y que sustentan sus cálculos de ingresos y del repago de su deuda).

En este punto, vale mencionar que, si bien la empresa había previsto hasta hace semanas atrás que la entrada en operación de la nueva refinería de Talara se daría en octubre próximo, ahora el presidente de Petroperú ha señalado que ello se daría aún en los siguientes tres meses.

