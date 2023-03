El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, se pronunció sobre las propuestas de retiros de fondos de los afiliados a las AFP.

Cabe indicar que la congresista Digna Calle (Podemos Perú) ha solicitado poner en agenda de la Comisión de Economía del Poder Legislativo el debate del proyecto de ley que presentó y que propone autorizar el retiro de hasta 4 UIT de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Del mismo modo, la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, presentó esta semana un proyecto de ley que permitiría a los afiliados de las AFP acceder al 50% de sus fondos para el pago de un crédito hipotecario o de la cuota inicial de una única vivienda.

“A nadie se le ocurre que se pueda estarse retirando el dinero de los fondos de pensiones. Realmente no se puede dejar a la población sin pensiones, no hay país que no tenga un sistema de pensiones. Sacar a la larga todo el dinero del sistema sería una locura”, dijo Velarde en la última presentación del Reporte de Inflación del banco.

El presidente del BCR Señaló también que esto no significa que no se pueda hacer reformas.

Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras pidió al Congreso que esperen, antes de debatir un nuevo retiro de las AFP, hasta que el ejecutivo tenga lista la nueva reforma de pensiones (que se haría en marzo).

“[...] Que puede corregirse (el sistema de pensiones) o hacer reformas es otra cosa. Acá están destruyendo un sistema de pensiones, y es más importante que los efectos que podría tener (en el corto plazo). [...] Si desaparece el sistema de pensiones seríamos el único país, y estaríamos regresando el siglo 19″, apuntó el titular del BCR.

Cabe señalar que hoy la Comisión de Trabajo del Congreso de la República pondrá a debate la aprobación del predictamen de la ley Marco de Creación del Sistema Integrado Único de Pensiones.

Está desapareciendo el mercado de capitales

Julio Velarde advirtió sobre el deterioro que hay en el mercado de capitales tras los seis retiros en los fondos de pensiones.

“El efecto que ha tenido es, al no haber el mayor inversionista institucional peruano (las AFP) no hay quien compre papeles de largo plazo que emiten las empresas privadas. Está desapareciendo el mercado de capitales”, apuntó.