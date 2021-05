La venta de vehículos electrificados (híbridos y eléctricos) en el Perú continúa siendo positiva a pesar del difícil contexto. Entre enero y marzo de este año se comercializaron 206 unidades, lo cual representa un crecimiento de 41% a comparación del mismo periodo del 2020, según cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Ellioth Tarazona, gerente técnico normativo de la AAP, comenta a Gestión.pe que cada año la venta de vehículos electrificados sigue incrementándose porque cada vez más consumidores conocen sus ventajas. Entre ellas, destaca que representan hasta un 70% menos en costo de operación, es decir, al utilizar propulsión eléctrica no utilizan combustible y ello representa un ahorro.

Asimismo, hay mayor disponibilidad de vehículos en el país. “Cada vez más marcas están trayendo diversas versiones y modelos de este tipo. Eso ha originado que las ventas suban constantemente”, precisó.

En el 2020, se comercializaron 578 vehículos electrificados. Sin embargo, en el primer trimestre de este año se vendieron 206 unidades. Ante ello, la APP proyecta que el sector automotriz logrará vender 1,000 autos de este tipo a fin de año.

Tarazona explica que en el Perú hay espacio para apostar por este tipo de vehículos, porque el índice de motorización del país es de 10.7 habitantes por vehículo. Es decir, existen aproximadamente 3 millones de vehículos para poco más de 32 millones de habitantes. En México, Chile, Argentina y Brasil esta cifra llega al 3.3 habitantes por vehículo, en promedio.

“Ello significa que existe una gran masa de ciudadanos que busca adquirir un vehículo. Se van a vender más vehículos porque existe espacio para crecer. Ello permitirá que el consumo de vehículos electrificados tenga una participación bastante fuerte en los próximos años”, manifestó.

El crecimiento de la venta de autos electrificados en el Perú es de 100% anual. Ello significa que cada año se duplica la cantidad de vehículos electrificados que se comercializan. Para los próximos diez años, se espera que medio millón de vehículos del parque automotor sea electrificado. “Es la meta que estamos proyectando”, comenta.

Para ello, la institución viene trabajando en el Plan Nacional de Electromovilidad, para plantear políticas que debería tener el Estado peruano para promover la movilidad eléctrica en el país. Ello se ha realizado a solicitud de las marcas asociadas a la APP con el objetivo es traer más unidades electrificadas y acercar a la población a todas sus ventajas económicas y ambientales.

Características apreciadas

Existe una cantidad importante de empresas que está adquiriendo vehículos electrificados como parte de sus políticas de cero emisiones y respeto por el medioambiente. Sin embargo, los reportes de la AAP señalan que la mayor parte de consumidores son personas naturales. Ante ello, Tarazona señala que los gobiernos locales deberían ser más partícipes de esto.

“No existe una política coherente de los gobiernos locales para adquirir vehículos eléctricos por cuestiones medioambientales. Queremos que el Estado sea parte activa en la renovación de flota y busque vehículos electrificados”, sostuvo.

En cuanto a las empresas, están buscando mecanismos que promuevan su consumo y renovación de flota con vehículos electrificados. Se han planteado algunas políticas que están a espera de la promulgación por parte del Ejecutivo.

En cuanto a las características más apreciadas, el especialista revela que el consumidor busca adquirir un vehículo que le ofrezca un mayor valor de reventa, menor costo de operación y de adquisición. No obstante, el último punto, es una tarea pendiente.

“El costo de adquisición aún no es equivalente a los vehículos convencionales. Tienen un sobrecosto entre 20% y 30%. A pesar de ello, los gastos operacionales son menores, porque no utilizan combustible. Un vehículo eléctrico tiene menos partes que uno convencional, ya no tienes que hacer el mantenimiento del motor”, explicó.