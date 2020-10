Los vehículos livianos de procedencia china siguen ganando preferencia dentro del mercado peruano. De las 15 marcas de autos más vendidas en el país, cuatro son procedentes del gigante asiático y ello demuestra la expansión que está teniendo esta gran industria.

De las 34 marcas chinas que se encuentran en Perú, cinco son las que tienen el 80% de participación del mercado, estas son: Chery, Great Wall, Changan, Jac y DFSK, que han ido ganando posicionamiento gracias a sus diseños, seguridad y calidad de vehículos.

Hasta hace una década, existía cierto temor adquirir este tipo de vehículos, principalmente por la dudosa reputación que tienen las marcas chinas. Sin embargo, con el tiempo ello ha cambiado, principalmente porque los fabricantes lograron ofrecer calidad, confort y seguridad a un precio más competitivo que el de autos procedentes de Japón y Corea del Sur.

Durante la pandemia del COVID-19 esta tendencia no ha cambiado. Según Paul Reyes, Brand Manager de Chery en Perú, el mercado automotriz tendría una caída de 30% al cierre del 2020. Pero, en el caso de las marcas chinas solo será un 20%, lo cual demuestra lo sólidas que se encuentran en el mercado nacional.

“El mercado de vehículos chinos continúa creciendo durante los años, gracias a la combinación de calidad y precios competitivos. Hoy en día estas marcas no tienen nada que envidiarle a las tradicionales en cuanto a calidad, garantía, y post venta, lo que las convierte en la mejor opción costo-beneficio del mercado”, dijo a Gestión.pe.

Añadió que, en los últimos meses, la preferencia de los consumidores peruanos se ha incrementado, porque la capacidad adquisitiva del consumidor se ha visto afectada y ello abre nuevas oportunidades para precios competitivos.

Vehículos livianos más vendidos en setiembre 2020. (Fuente: AAP)

Ante ello, Edwin Derteano, expresidente de la Asociación Automotriz del Perú argumentó que las marcas chinas no solo están ganando popularidad en el segmento de vehículos livianos, sino también en camiones y motos.

“La principal receta es que los vehículos chinos vienen equipados y presentan precios accesibles para muchas personas. Ello también los convierte en un atractivo dentro del mercado peruano. En camiones cuatro de las quince marcas más vendidas son chinas y en motos, once”, comenta.

Factores principales

Los fabricantes de vehículos chinos, con la idea de ir acorde con lo último del mercado buscaron implementar tecnología, seguridad y calidad a sus autos. En el caso de Chery, la empresa decidió contratar a los diseñadores de marcas importantes como GM y BMW para desarrollar nuevos vehículos, lo cual les representó un salto importante.

Con el pasar de los años, los vehículos chinos fueron presentando las mismas características que las demás marcas, japonesas, europeas y coreanas, volviéndose así más competitivas. Además, le añadieron valor agregado.

“Las personas que optan por una marca china buscan comodidad, confort, y optimizar su inversión mediante la compra de vehículos con equipamiento de lujo, a precios competitivos. Hoy en día un vehículo chino full equipo puede costar menos que un vehículo de marca tradicional con equipamiento básico”, explica Reyes.

Pero si los autos chinos ofrecen tales beneficios como asegura el representante de Chery, por qué su precio es menor al de otras marcas. Ello se debe a dos variables importantes: la economía de escala, (producen más a un menor costo) y la mano de obra económica que hay en China.

Con relación a los insumos, Reyes menciona que los vehículos chinos utilizan accesorios de igual calidad que los vehículos japoneses y coreanos. “Las marcas chinas no sacrifican calidad para reducir precios y ello se puede comprobar revisando los componentes”, señala.

Del mismo modo, menciona que la mayoría de vehículos Chinos que se comercializan en Perú tiene estándares Euro 5, han pasado test de colisión internacionales como el CN-CAP con 5 estrellas, y cuentan con sistemas de seguridad activa y pasiva comparable a la de vehículos de marcas tradicionales de alta gama.

“Hoy en día, las marcas chinas han igualado en calidad y seguridad a las demás. Yo creería que, en dos o tres años las va a superar. Esas son las expectativas que tenemos de cara a la producción”, proyecta el ejecutivo.

Perfil del consumidor

El perfil del consumidor de vehículos chinos no difiere en cuanto al nivel socioeconómico, edad o estado civil de la población que adquiere marcas tradicionales. Sin embargo, el comportamiento si es distinto al momento de adquirir su próximo auto.

“Son personas muy analíticas al momento de realizar la compra, no son tradicionales y están dispuestos a probar experiencias nuevas. No están dispuestas a pagar más por una marca tradicional con menor equipamiento. No se dejan llevar por el qué dirán, esa variable pasa a un segundo plano. Se fijan principalmente en el costo-beneficio", argumenta el representante de Chery.