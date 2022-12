El valor de las exportaciones mineras (metálicas y no metálicas) sumaron en setiembre del 2022 un total de US$ 3,203 millones, lo que representó una disminución de 10.4% respecto a similar mes de 2021, debido a los menores envíos de minerales hacia China, Japón y Corea del Sur, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

A través del Boletín Estadístico Minero (BEM), el Minem precisó que, en el noveno mes del año, el sector minero aportó con el 58.8% de las exportaciones, distribuida con el 57.3% de productos metálicos y 1.4% de productos no metálicos.

El cobre, oro, zinc y hierro figuran entre los principales productos exportados que representan el 88.5% del valor total de las exportaciones mineras y el 52% del total de exportaciones nacionales en la balanza comercial peruana.

En términos acumulados, entre enero y setiembre, la entidad indicó que las exportaciones mineras metálicas y no metálicas registraron US$ 28,889 millones, mostrando una variación negativa de 1.3% respecto al mismo periodo de 2021.

Cobre

Respecto al valor de las exportaciones de cobre, el Minen señaló que en setiembre reportó US$ 1,736 millones mostrando una leve variación negativa de 6.3%, en relación al mismo periodo de 2021 (US$1,852 millones).

Mientras el valor acumulado enero- setiembre registra US$ 14,562 millones, una disminución de 1.5% en contraste a lo acumulado en 2021 (US$ 14,788 millones).

Oro

En tanto, el valor de las exportaciones auríferas, en setiembre alcanzó los US$ 822 millones y una variación negativa de 14.2% respecto al mismo mes del año anterior (US$ 958 millones).

No obstante, el valor acumulado a setiembre las exportaciones de oro sumaron US$ 7,621 millones, mostrando un incremento de 2.8% respecto al mismo periodo de 2021 (US$ 7,412 millones).

Zinc

El valor de las exportaciones de zinc registró US$234 millones, reflejando un aumento intermensual de 26.2% y un crecimiento interanual de 21.5%.

Por consiguiente, el resultado concerniente en los primeros nueve meses del año ascendió a US$ 2,062 millones con un crecimiento de 8.2% respecto a lo registrado el año anterior (US$ 1,906 millones).