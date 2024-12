El 2024 no solo fue el año del centenario de la “U”, el cual celebró con un bicampeonato, sino también de una reconfiguración clave de sus finanzas. Este año, desde Universitario de Deportes estimaron cerrar con una importante cifra de ingresos, acompañada de novedades en su composición: taquilla, derechos de televisión y publicidad.

En entrevista con Gestión, Jean Ferrari, administrador del club, brindó detalles sobre el cierre de las finanzas del club crema. Además, profundizó en diferentes aspectos alrededor del plan de viabilidad que ya está en la cancha de la Sunat: plazos, tasas de interés, principales fuentes de ingresos. De otro lado, comentó novedades sobre los precios de las entradas , el presupuesto para el primer equipo, la condonación de la deuda de Embajadur y el estado de la de Gremco.

¿Cómo resumirías el panorama de la “U”, abordando tanto ámbito deportivo como institucional, en su centenario?

Ha sido un año realmente bueno. En la parte administrativa, conseguimos objetivos que le dan sostenibilidad a la institución, es decir, hablar de proyectos que no sean de flor de un día, que no sean de casualidad. Se busca, principalmente, proyectos en función a todo lo que es planificación y al logro de objetivos. Que el título deportivo que se consigue en la disciplina que corresponda sea sostenible y, al siguiente año, se pueda repetir.

¿Cómo se perfila el cierre de las finanzas? ¿Qué estiman para los ingresos?

Los cuadros financieros arrojan números realmente importantes, muy por encima de lo esperado. El año pasado, cerramos en S/111 millones en ingresos y la proyección que hoy tenemos es de S/126 millones . Es lo proyectado, pero todavía no lo tenemos cerrado porque tendremos el festival para los hinchas [CremaFest], la presentación del documental, las inscripciones de todo lo que son escuelas y academias. Todavía nada está dicho, pero son números alentadores.

¿La taquilla será, por segundo año, la principal fuente de ingreso?

Sí. En el 2022, se registró más de S/9.52 millones. Al 2023, llegamos a S/32,560,000 y, en el 2024, estamos en S/39,911,000; casi los S/40 millones por taquilla. Pero lo más importante no es solo que la taquilla es el ingreso principal del club, sino que la publicidad, todo el tema de sponsoría, superó a los derechos de transmisión . Ya no solamente hablamos de diversificación de ingresos, sino de calidad y cantidad.

¿Cuál fue la variación en publicidad?

En el 2022, hablábamos de S/15 millones; en el 2012, S/18 millones y; este año, estamos en S/29.25 millones . ¿Qué significa? Que los derechos de TV pasaron a un tercer lugar con S/23.5 millones

¿Cuál es el mensaje al hincha en este contexto de haberse convertido en la principal fuente de ingresos?

Yo siempre menciono: Universitario es de su gente y son los que hicieron que se pueda recuperar. Sin su gente estaríamos hablando que tendríamos que vivir de los derechos de TV. El sponsor va de la mano con la credibilidad y esta te la da el hincha. Hoy el crecimiento institucional ha sido realmente de impacto.

¿Habrá cambios en la asistencia al estadio? ¿Asientos numerados?

Sí. Desde que vas a tener un asiento numerado , ya estás categorizando la vista dentro del estadio. Será tanto para occidente como para oriente. Todo eso se está ya terminando en cuanto al tema de distribución, de evaluación y distribución con Ticketmaster, nuestro socio estratégico.

¿Y para las tribunas populares? ¿Subirán los precios?

En nuestro plan estratégico, cuando entramos, la pregunta era cómo llenas las tribunas. Había un tema del precio. Hicimos todo un estudio de mercado para poder llegar a uno acorde con la necesidad, que era llenar las tribunas. A partir de ahí, se mantuvieron y la gente ha estado feliz. Claro, hoy ya estamos en otra coyuntura, un bicampeonato, un equipo que seguramente va a pelear el tricampeonato y va a dar que hablar en la Copa Libertadores. Entonces, todo eso amerita, de repente, un cambio, a lo mejor mínimo, pero un cambio al fin. Porque, al final, esto es un tema de oferta y demanda.

La “U” tiene contrato con Gol Perú hasta el 2025 y hoy los derechos de TV son un tema no tan claro por las investigaciones alrededor de ello. ¿Cuál es la postura de la “U” ahí?

Es que ya la postura ha cambiado completamente porque Universitario ya no depende como fuente principal de los derechos de TV. Entonces, tenemos que primero saber exactamente cuál va a ser la postura de la federación de cara a los derechos de televisión. Dicho esto, nos enfocamos en la problemática que ha tenido la Federación Peruana de Fútbol de cara a lo que Fiscalía ha denunciado. No sabemos exactamente en qué cosa va a quedar ese tema y nosotros estaremos a la expectativa En su debido momento tendremos las conversaciones correspondientes de lo que se vaya a plantear de cara a lo que la federación proponga y también a la necesidad que también Universitario tenga en ese momento. Hoy, los derechos de TV están en un tercer lugar y no es la fuente principal de ingresos del club.

En el rubro de proyectos inmobiliarios, se habló en su momento de un hotel a la espalda del estadio. En tanto, en Campo Mar “U” hay un pendiente de la zonificación. ¿Cuál es el status allí?

Con respecto al hotel, todavía seguimos en conversaciones porque es una inversión fuerte, grande, y esto no se hace de la noche a la mañana. Eso sigue en proceso.

¿Esa conversación es con postores? ¿Uno, varios?

Hay dos postores, pero todavía estamos en conversaciones.

¿Saldría financiado al 100%?

Correcto, financiado al 100% por la empresa.

¿Se tiene cuánto demandaría esta inversión?

No porque todavía no hemos entrado a las proyecciones de recuperación de inversión y ganancia. Entonces, todavía estamos en evaluación con estas empresas.

¿Hace cuánto sostienen estas conversaciones?

Ya vamos seis meses de conversaciones y esto no es un tema tan sencillo. Eso [lo vemos] como una unidad de negocio, que además está contemplado dentro de nuestro plan de viabilidad. De otro lado, el proyecto que vamos a lanzar ahora en diciembre es un proyecto muy interesante en Vidú y que ayudará mucho al crecimiento institucional. No solo como unidad de negocio, sino al crecimiento de nuestras disciplinas, tanto fútbol de menores como fútbol femenino y nuestra filial, que hoy ya está en la Liga 3. El Centro de Alto Rendimiento (CAR) necesita más herramientas para seguir cerrando el círculo de potenciación de futbolistas y esto es lo que va justamente a cerrar ese círculo.

Esto en el aspecto deportivo, ¿en el inmobiliario hay algún cambio?

Va de la mano. Este es un proyecto inmobiliario.

Continuando con este predio, ¿se plantearía una concesión de algunos espacios?

Hay una posibilidad, sí, de algún espacio poder concesionar.

¿Ya se dieron conversaciones?

De momento hubo acercamientos, pero todavía no hay nada concreto. Está contemplado dentro del plan de viabilidad, como una unidad de negocio.

Plan de viabilidad: el camino de 30 años

¿Cuál es el principal destaque del plan de viabilidad ya entregado a la Sunat? ¿Qué plazo se tendrá y cómo estarán compuestas las fuentes de ingreso?

Las unidades de negocio, donde apuntamos a tener un flujo realmente importante. Además, estamos contemplando las clasificaciones del equipo de manera conservadora . Hicimos un plan conservador en el tema de las clasificaciones del club a torneos internacionales, llámese [Copa] Sudamericana. No estamos hablando de... a ver, si no clasificas a un torneo, no eres Universitario. Entonces, tienes que estar dentro de los ocho primeros para poder tener ese ingreso, así sea lo mínimo. El plan conservador contempla eso...

Se partirá de un escenario base de ser Perú ocho o Perú cuatro, por ejemplo...

Si quedas Perú nueve, ahí sí estás rompiendo la proyección que tienes contemplada dentro del plan. Esté la administración que esté tienes que respetar tu plan y saber que tú tienes que quedar siempre entre los ocho primeros. Eso como un punto dentro del manejo del flujo. De otro lado, entre las unidades de negocio, tienes socios adherentes, escuelas, todo el tema de franquiciado, sobre el cual tenemos un plan muy agresivo.

Además está lo que te genera el estadio dentro de los eventos, la eventual creación del hotel, mañana más tarde la proyección que tenemos de poder hacer el colegio. Entonces, hay unidades de negocio que están contempladas dentro del plan y que tenemos que desarrollar.

¿Taquilla será siendo el más fuerte?

Siempre. Los hinchas son los que hicieron que el club se recupere. Una de las principales fuentes de ingreso son la taquilla, donde también está la sponsoría y los derechos de TV.

¿Se consideró el total de 30 años, finalmente, para el plan?

Sí, es de 30 años, contemplando de que podríamos adelantar [cuotas] porque podemos hacer amortizaciones dependiendo de la cantidad de ingresos que tengamos cada año.

¿Qué capacidad de pago anual tendrá la “U”?

Lo que pasa es que el cronograma te da unos tres primeros años de unos montos, más o menos, acordes con lo que hoy tiene el club.

Con un encendido de motor, por así decirlo.

Correcto. Y después del tercer año ya vienen montos que son mucho mayores y así, sucesivamente, hasta poder ya terminar la deuda.

¿Es una tendencia de aumento en los montos?

Sí, de aumento.

¿La deuda corriente hasta dónde se bajó? ¿Se ingresó al plan?

Lo bajamos hasta los S/29 millones. Y, sí claro, porque es deuda.

¿El plan se hizo para atender un panorama, entonces, de alrededor de S/429 millones?

Aproximadamente, sí. Y sabiendo de que hay un capítulo de deuda controvertida. Mientras no se tenga la respuesta judicial de algunas deudas, no se contempla dentro del pago.

Antes de conversar sobre Gremco, ¿qué orden de pago se seguirá?

Recordemos que este no es un plan de reestructuración, sino uno de viabilidad. De los planes de reestructuración hemos tratado de rescatar lo que se puede valorar, digamos. Y este es el caso del sistema de prelación. Cumpliremos, en ese sentido, el plan de reestructuración, que es pagarle primero a los laborales, después lo tributario y luego lo comercial.

Hablando de los laborales, ¿se logró tener un acercamiento con Embajadur, hoy un acreedor con un aproximado de S/3 millones? ¿Se habló sobre la condonación?

Sí, la hubo. Pero todo esto es un trámite porque primero tenemos que esperar que el plan se apruebe. Y una vez que se aprueba, se contempla a Embajadur dentro de los comerciales. Pero al ser condonación, estamos justamente en la ruta de poder aclarar legalmente el tema para que pueda hacerse efectiva.

Hay un tema de plazos sobre tu designación. La ley señala que se designa por un plazo de tres años y con una extensión de tres más. Pero no se ha dado una ratificación per se desde la Sunat. Sacaron un comunicaron, hace unos meses, indicando que tu designación seguía vigente. ¿Qué postura tienen? ¿Hasta cuándo es tu designación?

Yo dependo de lo que dice la Sunat y el documento que enviaron fue de ratificación. En realidad es un juego de palabras porque estamos hablando de continuidad, una que aplica a lo que dice la norma. Esta dice que son tres años con una posibilidad de extensión de tres más. Pero evidentemente yo acá he cumplido el 25 de agosto tres años. Yo ya lo he mencionado antes: para poder hacer realmente cosas de impacto, necesitaba de un tiempo prudente para poder darle vuelta a la situación.

Para reconfirmar, ¿la interpretación es que los plazos, los tres primeros años y los otros tres, empiezan a regir desde la publicación de la ley, verdad?

Sí, desde la promulgación, publicación de la ley.

Regresando al cronograma de pagos, el dinero pierde valor en el tiempo. ¿Qué tasa de interés se está aplicando en el plan de viabilidad?

La tasa de interés está en alrededor del 0.5% en soles y en dólares es su equivalente.

Puntualmente, ¿qué cifras se manejan dentro del plan de viabilidad? ¿Cuál es el máximo que eventualmente se tendrá que pagar?

A ver, por ejemplo, el pago para el tercer año es de S/789.428, compuesto por lo laboral de S/589,428 y S/200,000 tributario. En dólares es de US$1.37 millón.

Nota del editor: Para mayores detalles de las cuotas del plan de viabilidad se mencionó que se harán públicos cuando se tenga aprobado el plan.

¿El mecanismo de pago es anual, trimestral?

Son cuotas mensuales, para así poder llegar al monto total de lo que te he indicado.

Sobre Gremco, ¿cuál es la situación de su deuda que demandan?

Está dentro del capítulo de deudas controvertidas.

¿Cuántos procesos judiciales ante Gremco hay?

Hay un laudo arbitral. Y estamos a la espera de la sentencia.

El 2024 fue un año con varias cosas positivas. De repente, ¿qué se pudo hacer mejor?

Es difícil porque el crecimiento [de los ingresos] ha sido de 114% frente al 2021. Cosas por mejorar siempre van a haber porque al final el tema mediático es la parte deportiva, mientras que en la parte financiera, si fuéramos hoy una empresa que no tuviéramos toda esa cantidad de deuda que se tiene, estaríamos en azul en los tres años consecutivos. Si es que no hubiéramos logrado ningún título en estos tres años, definitivamente, no se estaría viendo el éxito administrativo ni hablar. Ahora, hay temas pendientes, sí, los torneos internacionales.

¿Se va a plantear como objetivo, para el 2025, llegar a octavos, a cuartos de final de Copa Libertadores?

El objetivo es poder avanzar lo máximo que se pueda. Para eso tenemos que hacer una inversión también importante, ajustar el equipo. Por más que hicimos buenos partidos [en la copa del 2024], uno contra uno de los finalistas de la Copa Libertadores, nos hemos quedado con esa sensación de que pudimos hacer más. Ese es un pendiente, al igual que en el femenino en la Copa Libertadores, el de voley. En la parte administrativa financiera, el crecimiento ha sido notorio. En sponsoría, hoy las marcas han vuelto a creer en el club. Y en la parte legal, seguimos en nuestros procesos, tanto en lo laboral, como en lo comercial, como en lo tributario. Entonces, estamos también bien ordenados en la parte legal.

Dos últimas consultas. Sobre el presupuesto del primer equipo, ¿la variación sería un incremento de doble dígito?

En cuanto a porcentaje, seguramente, va a haber un incremento y será del 20%.

En el año del centenario, a tu parecer, ¿cuál termina siendo la mejor noticia que se debería llevar el hincha? ¿haber salido bicampeón o tener un plan de viabilidad que te permitirá abordar una deuda de S/400 millones de soles y que es una mochila que se carga del 2012?

Esa es una pregunta bien compleja. Porque, por un lado, está la pasión del hincha, que es ver a su equipo campeón. Y, por otro lado, está la responsabilidad de la administración de tener que sanear al club. Entonces, si me preguntas a mí como administrador, pero que soy hincha, te diría las dos.

