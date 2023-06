Hay 154 empresas fintech en el Perú, precisó la firma sobre la base de un estudio realizado por el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Privada Peruano Alemana y el Centro de Riesgos de Equifax.

“Tenemos una fuerte y marcada tendencia de que Perú se está volviendo en un segundo o tercer país para temas de expansión regional de fintech. Hay muchas (fintech) de otros países vecinos que ven la situación en Perú. No solo observan los aspectos políticos, sino también la estabilidad como economía que tenemos, razón por la cual les gustaría desarrollar operaciones en el país. [...] Empresas medianas o ya muy grandes como unicornios (superan los US$ 1,000 millones en valoración) en la región o incluso fuera de esta, ven a Perú como una oportunidad para desarrollarse pese a los retos de infraestructura o tecnológicos”, anotó el gerente senior de Regulación Financiera y FinTech de EY Law, Darío Bregante .

Sostuvo que la informalidad y baja bancarización en el país es vista como una oportunidad para las fintech que observan a Perú como foco para desarrollarse.

Al respecto, alrededor del 50% de la población adulta de Perú no está bancarizada. Dentro de este grupo, el 95.7% son trabajadores informales, según EY.

¿Cómo la informalidad representa una oportunidad para las fintech?

“Está muy asociado (la informalidad) al tema de inclusión financiera. El hecho que se encuentren en la informalidad, no significa que no generen ingresos o que no requieran servicios financieros. Es un sector que simplemente no ha encontrado aún un servicio financiero que le de la experiencia de usuario que ellos buscan. Hoy, un ejemplo es el crecimiento del número de operaciones en billeteras digitales que evidencia cómo la informalidad, con una correcta agenda regulatoria, puede dar ese salto a comenzar a utilizar estos servicios financieros”, indicó.

En la misma línea, Alejandro Díaz-Valdez, Asociado Senior en Rebaza, Alcázar & De Las Casas, mencionó que hay un mercado importante en el Perú a ser atendido por actores como fintech.

Destacó también qué unicornios ven “con apetito” expandir sus operaciones en plazas como Perú.

“En base a información de Ipsos, el 54% de los peruanos está bancarizado, y de ellos el 71% usa banca digital. Perú está por debajo del estándar, pues la bancarización en Latinamérica es alrededor de 70%. Esta brecha representa un mercado bastante interesante por entrar para las fintech, sobre todo si se considera que, en el Perú, la enorme mayoría de bancarizados usa la banca digital. Es decir, terminan en el entorno digital. Estamos viendo mucho apetito de fintech extranjeras, que nos piden asistencia legal, que quieren iniciar operaciones en Perú. Hay unicornios que ya hemos atendido”, anotó.

¿Cuáles son los retos para la regulación de las fintech?

Los retos, según Bregante, pasan por identificar las particularidades y diferencias que hay respecto a los aspectos regulatorios de cada país.

“Particularmente en la región se compite mucho con lo que sucede en países vecinos. Por ejemplo, en Chile recientemente se publicó una ley fintech, Colombia es bastante innovadora con los sandboxs regulatorios, y Brasil y México son otras ligas. Es importante que el regulador trabaje para hacer más competitivo el país”, precisó.

En Perú no se avizora, según el representante de EY, una ley fintech, aunque sí ha habido un trabajo continuo de los reguladores para ”levantar” ciertas barreras de entrada que existen para el sector.

“Hemos visto ya los esfuerzos del BCR (interoperabilidad recién vigente) y también el decreto legislativo 1531 y cómo se va viabilizando, a nivel de regulación, que puedan existir bancos 100% digitales. Hay hitos que no se pueden encasillar en solo la publicación de una norma. Aún hay retos pendientes, pero existe la vocación para trabajar para que el ecosistema fintech crezca”, indicó.

¿Por qué hay menos fintech en Perú?

En el 2022, el número de empresas FinTech disminuyó en un 10% en comparación con el 2021. Esto contrasta con el crecimiento anual visto desde el 2015.

Bregante señaló, sin embargo, que esto se puede revertir, y destacó la tendencia a que las empresas, en particular pequeñas y medianas, en el país tomen préstamos no por la vía tradicional financiera, sino a través de la fintech especializadas.

“Creemos que a finales del año pasado e inicios de este ha habido buenas señales por parte de la regulación para promover el ingreso de más empresas en el sistema financiero. Entonces, hay que analizar si habría una nueva reducción, o más bien podría volver a tener un aumento en el número de fintech. Hay muchas empresas de tecnología que están comenzando a visibilizarse porque ven una oportunidad en Perú para acercarse”, anotó.