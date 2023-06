Un 70% de empresas locales indica que existe una escasez de talento local, sin las habilidades que necesitan, según un reciente estudio de ManpowerGroup, el cual realizó una encuesta a 510 empresas locales de distintos rubros y tamaños.

Esta estadística va de acorde con el resto del mundo. Hoy, un 77% de empresas a nivel global señala que sufre el mismo problema, llegando al nivel más alto en 17 años al respecto.

Según explica Silvia Cárdenas, Directora de Right Management Latinoamerica de ManpowerGroup, el perfil del trabajador que se busca ha cambiado luego de la pandemia y ahora se enfoca en personas con más capacidades tecnológicas.

“Ya no se necesita que el candidato tenga necesariamente todo el conocimiento, sino que sepa utilizar las nuevas tecnologías para acceder a dicho conocimiento”, explica Cárdenas.

Asimismo, la experta señala que se busca que los candidatos tengan “capacidades humanas”

Problemas para retener talento

Cárdenas agrega que la gran mayoría de trabajadores ha cambiado su forma de pensar luego de la pandemia y que un 31% de trabajadores aceptaría un puesto de trabajo distinto si se le ofrecieran mayores facilidades, aún si significase una reducción en su sueldo.

De acuerdo con data de ManpowerGroup, un 64% de trabajadores señala que consideraría buscar un nuevo empleo si tuviera que regresar a la oficina a tiempo completo.

“Las empresas deben considerar que, para retener talento, tienen que cambiar su forma de trabajo. Ya no se puede pedir a los trabajadores que vayan todos los días a trabajar de manera presencial. Si lo hacen, deben ofrecer dinámicas distintas o beneficios, como after office o yoga”, comenta Cárdenas.

Según la experta, si se le pide a los trabajadores que vayan a trabajar de manera presencial para hacer lo mismo que harían en su casa es solo cuestión de tiempo hasta que parte del personal empiece a retirarse.

Según Daniel Galdós, gerente comercial de ManPowerGroup, la pregunta más frecuente que hacen los candidatos laborales en entrevistas a sus trabajadores es si en la empresa se trabaja de manera presencial todos los días.

“Adicionalmente, las empresas deben empezar a capacitar más a sus trabajadores. Anteriormente no se hacía, quizás por un tema de celo, pero si las empresas no actualizan las capacidades de sus trabajadores ellos no van a querer permanecer en esta ya que van a sentir que se estancan. Además, la empresa termina perdiendo, porque, si no capacita a sus colaboradores, tiene un profesional con conocimientos desfasados”, señala además Cárdenas.