Actualmente tyba, plataforma digital de inversión en fondos mutuos desde S/ 100, gestiona S/ 32 millones, 70,000 usuarios (usan la app, pero necesariamente invierten), y 5,000 clientes, los cuales serían 48,000 para fines del 2022, señaló su CEO, Valdemaro Mendoza.

Explicó que el crecimiento para este año se apoya en la confianza que tiene el usuario al poder invertir con montos menores a los que usualmente se encuentra en la industria de fondos mutuos. Ello se ha reflejado en el aumento del ticket promedio de inversión, pasando de US$ 589 en junio del 2021 a más de US$ 3,000 en febrero del 2022 para nuevos clientes.

“El 2021 (en donde solo se operó medio año) se cerró con 3,670 clientes, 61,000 usuarios y S/ 26 millones. Planeamos llegar a 250 mil usuarios y gestionar S/ 150 millones a fines del año. Por ahora se puede acceder a 28 fondos mutuos, pero en el 2022 se planea lanzar acciones y criptomonedas. Vemos que los usuarios cada vez tienen mayor confianza en invertir por los montos bajos, facilidad de uso y asesoría digital”, afirmó.

Los clientes que empiezan invirtiendo S/ 100 y US$ 100, indicó Mendoza, representan a febrero del 2022 un 30% del total. “Nuestros clientes principalmente (54%) son personas con un patrimonio menor a US$ 15,000 , luego (el 34%) son aquellas que manejan recursos entre US$ 15,000 y US$ 150 mil, y hay una fracción más reducida (12%) que se compone por personas con más de US$ 150 mil”, indicó.

Las preferencias de los clientes en Perú han estado sobre todo en los fondos de renta variable (54%), seguido por los de renta fija (21%) y balanceados (25%).

“El fondo más popular es el de acciones de Estados Unidos, seguido por el de acciones global. Por ahora estamos en un escenario donde la inflación es alta sumado a la invasión de Rusia, lo cual impacta en la renta variable global, esto se ha reflejado en el desempeño del año que no ha sido bueno”, precisó.

Las comisiones, indicó Mendoza, son distintas por fondo mutuo, pero no dependen del monto a invertir (es decir el porcentaje se mantiene). “Estas van desde 0.5% hasta 1.6%. Asimismo, para los productos asesorados, que son para lo que están empezando a invertir, el retiro puede ser cuando deseen. Sin embargo, hay otros productos especializados que sí tienen un plazo de permanencia”, indicó.

