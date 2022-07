Twitter Inc culpó este viernes a su batalla en curso para cerrar su adquisición de US$ 44,000 millones por parte de Elon Musk y al debilitamiento del mercado de publicidad digital por una caída sorpresiva en los ingresos trimestrales y una pérdida neta.

Los resultados llegan cuando Twitter demandó a Musk por abandonar su oferta para comprar la compañía, y ahora se prepara para un enfrentamiento legal en un juicio que comenzará en octubre. La incertidumbre del acuerdo ha preocupado a los anunciantes de Twitter y ha causado caos dentro de la empresa.

Los ingresos totales del segundo trimestre fueron de US$ 1,180 millones, frente a los US$ 1,190 millones del año anterior. Los analistas esperaban US$ 1,320 millones, según datos de Refinitiv IBES.

“Twitter ahora está en la posición poco envidiable de convencer a los anunciantes de que su negocio publicitario es sólido, independientemente de cómo termine su batalla judicial con Musk, y sus ganancias del segundo trimestre muestran que la plataforma tiene mucho trabajo para hacer eso”, dijo Jasmine. Enberg, analista principal de la firma de investigación Insider Intelligence.

Las acciones de Twitter abrieron planas a US$ 38.90 el viernes.

Las acciones de la compañía dependen de los resultados potenciales del juicio, y sus finanzas no están moviendo la aguja para los inversionistas, dijo Dan Ives, analista de Wedbush Securities.

Twitter dijo que su pérdida neta fue de US$ 270 millones, o 35 centavos por acción, frente a una ganancia de US$ 65.6 millones, u 8 centavos por acción, un año antes.

Su pérdida ajustada de 8 centavos no cumplió con las expectativas de una ganancia ajustada de 14 centavos.

Los usuarios activos diarios monetizables, una métrica observada de cerca por los inversores que mide los usuarios que ven publicidad en Twitter, creció un 16% a US$ 237.8 millones, pero no cumplió con las expectativas de los analistas de US$ 238.7 millones.

La compañía con sede en San Francisco dijo que las cuentas de bots y spam representaron menos del 5% de los usuarios durante el trimestre, una cifra que ha repetido desde el 2013.

Musk ha aprovechado la proporción de cuentas de bots y spam como su razón para retractarse del trato, acusando a Twitter de ocultar información sobre el número real de tales cuentas en el servicio.

Twitter dijo que no proporcionaría orientación financiera, emitiría una carta de accionistas ni realizaría una conferencia telefónica sobre ganancias, citando la “adquisición pendiente” por parte de Musk.

Los costos y gastos de la empresa aumentaron un 31%. Los gastos relacionados con el acuerdo de Musk totalizaron US$ 33 millones durante el trimestre, mientras que los costos relacionados con las indemnizaciones fueron de US$ 19 millones.

La plataforma de redes sociales rescindió algunas ofertas de trabajo para nuevas contrataciones en mayo. El presidente ejecutivo, Parag Agrawal, les dijo anteriormente a los empleados que la compañía necesitaba reducir costos.

Las presiones de la inflación y los temores de una recesión este año han obligado a algunos anunciantes a recortar sus presupuestos de marketing.

El jueves, la empresa matriz de Snapchat, Snap Inc, registró un débil crecimiento de los ingresos y se negó a hacer un pronóstico, citando condiciones “increíblemente desafiantes” ya que los anunciantes redujeron los gastos.

