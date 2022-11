Luego de idas y vueltas, durante quince años, el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, conocido como Tren Macho, ‘renacería’ en el corto plazo pese a que el expediente técnico para su modernización recién culminaría en diciembre del 2023.

Este miércoles, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que en diciembre próximo arrancarían con una primera fase de obras de mantenimiento que contempla la ruta Huancayo-Izcuchaca, que se prevé termine en mayo del 2023. Así, un mes después, en junio del próximo año, se podría ofrecer el servicio de pasajeros. Mientras que el trazo Izcuchaca-Huancavelica culminaría a fines del 2024.

“El mejoramiento del Tren Macho se ejecutará bajo el esquema Gobierno a Gobierno (G2G), pero no esperaremos hasta escoger al país ganador, empezaremos con el mantenimiento en el corto plazo”, dijo el viceministro de Transportes, Omar Álvarez, durante la sesión de la Comisión de Transportes del Congreso de la República.

“Se mejorará el servicio (en el corto plazo) con la infraestructura que está, hablamos del mejoramiento de todo (el tramo Huancayo-Huancavelica)”, dijo el representante del MTC, quien agregó que además del Tren Macho, están avanzando con los perfiles técnicos del ferrocarril para pasajeros Lima-Ricardo Palma (Huarochirí); así como San Juan de Marcona-Andahuaylas.

El MTC había informado a Gestión (10.08.2022) que el estudio de perfil del tren de cercanía Lima-Huarochirí culminaría en diciembre de este año. En tanto, el resto de los proyectos ferroviarios terminarían en el transcurso del 2023.

Cabe recordar que el mejoramiento del tren Huancayo-Huancavelica, que se ejecutará G2G, tendría un costo de inversión de US$ 280 millones. El objetivo es reducir el tiempo de traslado de carga y pasajeros de seis a tres horas.

Durante la Sesión, Álvarez informó que su cartera de inversión incluye US$ 7,000 millones para carreteras; US$ 4.034 millones en aeropuertos, y US$ 3.028 millones en puertos.

Proyecto de ley

Por su parte, Richard Tineo, titular del MTC, informó que este miércoles, durante la sesión del Consejo de Ministros, se aprobó el proyecto de ley que propone el pago de un subsidio al transporte terrestre de pasajeros, aunque no brindó detalles sobre el mecanismo.

El ministro mencionó que la iniciativa responde a un contexto en el que el precio de los combustibles afecta el bolsillo de millones de familias en el país.