A más de un mes de disturbios en Bolivia los conflictos en ese país no cesan. La noche del 20 de octubre iniciaron las protestas ante la denuncia de fraude en las elecciones generales que dio como ganador a Evo Morales y que -tras las diversas presiones- generó la renuncia del ahora exmandatario.

Con una presidente interina, Jeanine Añez, las protestas siguen vigentes en Bolivia y los efectos de esta crisis política ha alcanzado a Perú, impactando en el intercambio comercial entre ambos países.

El puerto de Matarani, ubicado en la provincia de Islay (Arequipa), recibe carga boliviana de ingreso y de salida, principalmente soya. La administración de dicho puerto está en manos del Terminal Internacional del Sur (Tisur) y de acuerdo con su gerente comercial, Mauricio Nuñez, para este año se tenía como expectativa mover 350,000 toneladas de carga boliviana, pero 50,000 toneladas se han visto afectadas por la crisis en este país.

Según precisó, este volumen de carga han sido dejadas de movilizar desde que iniciaron las protestas.

“Hemos recibidos dos naves (con productos) que no pueden ser transportadas para allá. No pueden ser transportadas a destinos y algunas cargas que teníamos en proyección, como soya y trigo, no ha podido cristalizarse la operación, de momento todo está parado”, afirmó Nuñez en diálogo con Gestión.pe.

Detalló que en entre los productos de carga de salida (exportación) paralizada figuran alcohol, azúcar, soya y concentrados de zinc; en tanto los productos de ingreso (importación) que se han dejado de movilizar son el acero y trigo.

Contratos afectados

El ejecutivo también indicó que tenían previstos diversos contratos de envíos por cumplir en Bolivia, principalmente de productos como alcohol y azúcar, pero éstos también se han visto afectados.

“Nosotros teníamos acuerdos para la exportación de alcohol y unos lotes de exportación de azúcar que ya lo teníamos acordados por medio de nuestra empresa relacionada allá y ahora está en ‘stand by’"., dijo

Agregó que apenas se restituya los servicios y tránsito se buscará todos los recursos para acelerar los procesos de logística y volver a iniciar la operaciones comerciales.