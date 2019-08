En su última actualización de la cartera de proyectos, ProInversión dejó fuera un Terminal Portuario de Chimbote, en Áncash. Según pudo conocer Gestión.pe, se trata de la iniciativa privada autosostenible para la construcción de un terminal exclusivo para contenedores en Chimbote.

Fuentes de la Autoridad Portuaria Regional de Áncash revelaron a Gestión.pe, que el postor, la empresa chilena Agencias Universales SA (Agunsa) habría desistido de ir por el proyecto a raíz de la competencia que existiría con la construcción del Terminal Portuario de Chancay (Lima) y el Terminal Portuario de Salaverry (La Libertad).

Esta iniciativa privada autosostenible en un inicio fue impulsada por la empresa Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB). Sin embargo, la empresa española perdió el interés y la iniciativa fue traspasada a Agunsa, de capitales chilenos.

Esta iniciativa contemplaba una inversión de US$ 110 millones -a precios del 2016- para la construcción de un muelle de 250 metros de longitud y la habilitación de un patio de almacenaje de 10.5 hectáreas. La concesión sería por 30 años. Se esperaba que la inversión sea en dos fases, una de US$ 74 millones y una segunda fase de US$ 35 millones.

Sin embargo, la iniciativa ya fue retirada de la cartera de proyectos de ProInversión. Vale aclarar que hasta abril del 2018, cuando Agunsa presentó su memoria y balance del 2017, había demostrado interés en el proyecto.

“Aprovechando la experiencia ganada en el proceso de desarrollo del Puerto de Manta, Agunsa en consorcio con una empresa española, a principios de 2017 presentó a las autoridades peruanas una propuesta de iniciativa privada autofinanciada para la concesión de un terminal portuario en la localidad de Chimbote, ubicada a 400 km al norte de Lima”, sostuvieron.

Terminal Portuario de Chimbote

Sin embargo, esta iniciativa difiere de la modernización del Puerto de Chimbote, el cual es actualmente administrado por el Gobierno Regional de Áncash y que cuenta con el interés de la empresa China Comunication Construction Company Limited para invertir en la concesión del terminal portuario a futuro.

Las fuentes revelaron que recientemente se ha firmado un convenio entre el Gobierno Regional de Áncash y la Autoridad Portuaria Nacional para promover la iniciativa privada a través de ProInversión. Este puerto no solo sería para transporte de contenedores, sino para todo tipo de carga.