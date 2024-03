ComexPerú se pronunció luego de que ProInversión señalara que el Teleférico de Choquequirao será la asociación público-privada turística de mayor inversión en la historia del Perú con US$ 220 millones comprometidos. De acuerdo al gremio, esta obra no alcanzaría todo su potencial si no va acompañada de una serie de obras públicas por casi S/ 2,000 que generen bienestar al turista visitante.

Según el gremio, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha identificado una serie de proyectos dicha cantidad para ese propósito, entre mejoramiento de vías terrestres, obras de saneamiento y desagüe, y planes de desarrollo de viviendas en ámbitos urbanos y rurales.

“Se trata de inversiones más que lógicas: ningún turista hablará bien de Choquequirao si para llegar a Yanama o Kiuñalla se tiene que viajar a través de vías inseguras, no pavimentadas y desconectadas; si en las ciudades o pueblos que visita o donde se desea hospedar no hay agua las 24 horas, o faltan baños públicos; o si debe estar en zonas donde no existe la presencia del Estado y prácticamente cualquier visitante está abandonado a su suerte”, aseguró Comex.

LEA TAMBIÉN: Teleférico de Choquequirao será la inversión turística en APP más grande

Compromiso subnacional

Comex instó a que se le exija a los Gobiernos regionales de Cusco y Apurímac, y las municipalidades involucradas, dar un paso adelante para culminar estos proyectos antes de que el teleférico sea completado. Especial atención deberán tener las municipalidades más pequeñas, ya que se les estará pidiendo manejar presupuestos que quizás sobrepasen sus capacidades, alertaron.

Por ejemplo, la Municipalidad Distrital de Santa Teresa estaría encargada de una obra de transporte para el centro poblado de Yanama por un valor de S/ 15.7 millones, un monto mayor a todo el presupuesto que manejó en 2023, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Por su parte, la Municipalidad Distrital de Huanipaca tuvo un presupuesto total de tan solo S/ 2.4 millones el año pasado, que ni siquiera contemplaba partidas destinadas al sector turismo. “Muy probablemente, la Municipalidad Provincial de Abancay o el mismo Gobierno Regional de Apurímac deberán administrar proyectos que se lleven a cabo ahí”, agregaron.

Mejoras regionales

Comex recordó también que, mientras Cusco es un destino turístico completamente consolidado, Apurímac aún tiene muchos puntos que desarrollar, desde su oferta hotelera hasta el propio gasto público en turismo: en 2023, el departamento de Cusco tuvo un presupuesto 14 veces más grande para este sector que Apurímac.

“En particular, el aeropuerto de Andahuaylas es una infraestructura clave para facilitar el acceso a Choquequirao y requiere una ampliación de su terminal, así como una pista de aterrizaje más grande”, apuntó el gremio.

De igual manera, Comex resaltó que, con una mejor puerta de entrada (el aeropuerto), el paso de turistas por Apurímac traerá consigo un gran impulso económico a toda la región, lo que puede generar mayores ingresos para múltiples actividades y, por ende, para las familias.

Comex también indicó que el 99.8% de kilómetros (km) de vías vecinales (los caminos y trochas más pequeños) en Apurímac no están pavimentados, según cifras del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). En el Cusco, esta cifra es del 97.4%. Sin embargo, no son las únicas falencias de ambos departamentos.

Alrededor de un 30% de la población urbana de Apurímac no cuenta con el servicio de agua las 24 horas, al igual que el 49% de la población urbana cusqueña, según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Además, el 56% de la población rural en Apurímac no accede a servicios de alcantarillado por red pública, mientras que en Cusco no lo posee el 43%.

Comex también señaló que el 65% de centros poblados con al menos una entidad pública en Apurímac no tienen acceso a internet fijo, y un 42% de los centros poblados con al menos 100 habitantes no poseen cobertura móvil, y estos porcentajes son del 72% y 50% en Cusco, respectivamente, de acuerdo con el MTC.

Así, el gremio indicó que el proyecto del teleférico en Choquequirao brinda la oportunidad de repotenciar la actividad turística del país no solo al acercar al mundo un atractivo nacional poco visitado, sino al permitir conectar todo un circuito que haría mucho más completa la experiencia para los turistas.

“Está en las manos del Gobierno encontrar la mejor manera de encausar estas y otras obras desde ahora, porque lo último que queremos es inaugurar un teleférico al cual nadie va a poder acceder o, peor aún, querer ir”, advirtió Comex.

Te puede interesar también sobre Choquequirao

Choquequirao, entre los 52 mejores destinos del mundo este 2024 para New York Times

Choquequirao: Gobierno avanzaría al 2026 con obras que no involucran APP

Mincetur: “Esperamos cerrar carteras de proyectos para 6 destinos en 2024″

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.