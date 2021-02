La “nueva normalidad” ha obligado a que la educación deje de ser presencial. Pero en este contexto, solo 4 de cada 10 peruanos tomaron cursos online durante la pandemia del covid-19, reveló una encuesta de Activa (enero).

Aun así, esto no es transversal. De hecho, el 56% de encuestados del nivel socioeconómico (NSE) A/B indicó que sí empezó a estudiar algo de manera virtual en medio de la coyuntura actual. En tanto, en el NSE C y D/E son más los que no tomaron cursos online (65% y 72%, respectivamente).

Además, por edades, el 61% de peruanos entre 18 y 30 años respondieron en la misma línea; mientras que en los otros grupos etarios son más las personas que no estudiaron, principalmente los de 51 años a más (84%).

Clases escolares

De otro lado, creció de 34% a 47% el grupo de peruanos que están en contra de que las clases en los colegios se reanuden de manera presencial. Cabe recordar que el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, refirió que en las provincias de nivel extremo por contagios de covid-19 no hay ninguna razón para que alumnos retornen a las aulas. La encuesta mostró que la negativa por las clases presenciales se dio sobre todo entre las personas de 31 y 40 años (59%) y de 41 a 50 años (57%). Además, el 59% de los encuestados del NSE A/B contestaron en la misma línea.

Los resultados por ámbito geográfico indican que el 59% en Lima no quiere el retorno a las clases presenciales, mientras que el 42% en otros departamentos señaló lo mismo.

¿Cuál es la preferencia? Pasaron de 25% a 46% las personas que prefieren que las clases del año escolar 2021 sean totalmente virtuales, sobre todo para el NSE A/B (53%). En tanto, se redujeron de 46% a 40% aquellos que optarían por una educación mixta (presencial y virtual), pero se concentra, principalmente, entre las personas de 18 a 30 años (51%).