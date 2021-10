El contralor general, Nelson Shack, informó que se han identificado 2,445 obras por contratar que están paralizadas y solo 66 están en plena ejecución de los trabajos.

El resto sigue pendiente de una solución para su reactivación y así ponerlas a disposición de la población en las diversas regiones del país.

“Para estas obras paralizadas se estableció todo un procedimiento ordenado para su reactivación, que se iniciaba con el mapeo realizado por los gobiernos regionales y locales, para luego establecer la lista de obras prioritarias para reactivar en el marco del Decreto de Urgencia N° 008-2019 y la modalidad a seguir para resolver el problema”, explicó el funcionario durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso.

Agregó que al mes de setiembre y bajo la definición establecida en el Decreto de Urgencia N° 008, se identificaron 2,445 obras por contrata que están paralizadas por un valor de S/ 18,360 millones; sin embargo, ese no es todo el universo de obras paralizadas, ya que dicha cifra no toma en cuenta las obras por contratación directa.

Del universo de 2,445 obras por contrata paralizadas identificadas, existen 1,776 que están bajo el ámbito de los gobiernos locales. “Es decir, que los gobiernos locales, en promedio, tienen casi una obra por contrata paralizada”, acotó Shack.

Mencionó que si se adoptan las medidas necesarias para reactivar este universo de obras paralizadas identificadas por la Contraloría, tales como aprobar algunas normas o presupuesto para su reactivación, se podría resolver el problema dentro de aproximadamente seis meses.

“El proceso de reactivación de obras paralizadas nunca va a ser inmediato, se necesita hacer una serie de acciones de naturaleza técnica que llevan tiempo y demandan recursos. Pero al menos ya están totalmente identificados, región por región, cuáles son esos casi 2,500 proyectos por S/ 18,000 millones”, enfatizó.

Agregó que de las casi 2,500 obras identificadas, existen 359 cuya reactivación es factible al amparo del Decreto de Urgencia N° 008-2019 pero solo 160 obras están listas para iniciar su reactivación por un valor de S/ 1,140 millones, y solo hay 66 ya se reactivaron de manera efectiva.

“Sobre estas 160 obras, la Contraloría está desarrollando una serie de acciones de control para realizar el seguimiento correspondiente”, añadió.

En ese sentido, precisó que aún existen 293 obras que permanecen paralizadas por un valor de S/ 2,942 millones, y de los cuales, 159 están a nivel de los gobiernos locales, 70 a nivel de gobiernos regionales y 64 están bajo el ámbito del Gobierno Nacional.

Advirtió que si no se corrige este problema podría aumentar el número de obras paralizadas a fines del próximo año teniendo en cuenta se realizarán las elecciones regionales y municipales, lo cual significará un posterior cambio en las prioridades de gasto de las nuevas autoridades.

“Las obras paralizadas no solo representan un problema económico sino también un problema social y de frustración muy grande en la población porque la gente no logra entender cómo el Estado, teniendo tantas necesidades, pues tira la plata haciendo obras que están mal hechas, paralizadas, están en litigios y no operan”, añadió.

Por ello, planteó a la Comisión de Fiscalización dar el apoyo de la Contraloría a la labor del grupo de trabajo que se ha formado para analizar la problemática de las obras paralizadas a nivel nacional, lo cual pasa por una intervención directa del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).