La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señaló que urge una reforma del canon minero para asegurar su óptima distribución en las regiones que reciben esta partida.

De los recursos generados por la minería en los últimos 10 años, unos S/ 40,000 millones ha sido transferidos a las regiones por canon minero y regalías, de los cuales solo el 60% ha sido ejecutado, indicó José Augusto Palma, presidente del Comité Organizador Internacional del Simposium del Oro, Plata y Cobre.

“Luego de más de dos décadas de funcionamiento del canon minero, es evidente que no ha cumplido con los objetivos para lo cual fue creado: que los recursos transferidos a las regiones sirvan para desarrollar infraestructura básica y dinamizar las economías locales”, subrayó.

En esa línea, expresó que ahora, cuando la minería ha recuperado sus volúmenes de producción prepandemia y existe una coyuntura favorable de precios que permitiría al sector minero aportar sumas históricas a la economía del país, urge darle un uso eficiente y transparente al canon minero a fin de que beneficie a todos los peruanos.

David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad y ex ministro de Economía y Finanzas, propuso “crear una Autoridad Nacional similar a la de la Reconstrucción con Cambios, que use los fondos no ejecutados del canon minero y que se encargue de la inversión de estos recursos para invertirlos en cada una de las regiones”.

Sostuvo que “una autoridad central permitiría acelerar la ejecución de los proyectos y reforzaría el proceso descentralizador”.