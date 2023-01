La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) informó que las exportaciones de sidero-metalúrgicos registraron un retroceso de 18.8% en noviembre, acumulando caída por quinto mes consecutivo. Sin embargo, el gremio adelantó que diciembre mostraría una cifra en azul. ¿Cuáles son las expectativas para el 2023?

La siderometalúrgica se ocupa a las actividades o tecnificación de la extracción o del tratamiento del mineral de hierro. En el 2021, los envíos del sector registraron un crecimiento mayor al 80% respecto al 2021; y en los primeros meses del 2022 fue uno de los que impulsó las exportaciones tradicionales.

Antonio Castillo, gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la SNI, señalo a gestion.pe que diciembre fue un mejor mes para siderometalúrgica. “En diciembre hubo una reactivación de la inversión pública. He hablado con algunas empresas y se espera que el crecimiento se mantenga”.

El sector es clave ya que permite la fabricación y construcción de herramientas que se utilizan en todas las áreas de actividad económica, como por ejemplo: la construcción de establecimientos, viviendas, industria automovilística, industria naval y maquinaria pesada.

“La industria debe mantener un crecimiento del 2%, y con medidas y programas de reactivación podríamos llegar a 3.5%; y para el sector siderometalúrgicos pensamos que estará en alrededor del 3%”, estimó el gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la SNI.

La caída de los últimos meses, explicó, se debe a que la industria de bienes intermedios ha tenido un retroceso “y eso se debe a los pedidos que tiene que ver con cementos, baldosas, todo lo que tiene que ver con construcción (...) El sector industrial y el de la construcción tiene impacto en muchas ramas”.

Según dijo, la construcción no crece al ritmo que crecía en el 2021. “La autoconstrucción hay que volver a impulsarla y ahí requerimos que se mantenga los programas de Mivivienda y Techo Propio para que el sector se reactive”.

Mientras que por el lado del mercado internacional, mencionó que ya se siente la tendencia de menor crecimiento, en algunos casos de recesión de las economías centrales, “y eso nos está afectando un poco. No estamos dejando de crecer, pero las tasas son menores”.

“Por eso, hemos planteado que tenemos que darle un impulso muy fuerte en el corto plazo con el programa Con Punche Perú. Tenemos que sacar adelante grandes obras de infraestructura como Línea 2 del Metro, las obras del aeropuerto Jorge Chávez y destrabar todos los proyectos paralizados en las regiones”, señaló.

Finalmente, Castillo detalló el impacto en el PBI según tipo de bien. Bienes de consumo representa el 37% de la manufactura no primaria, “por ello, cuando cae, arrastra el crecimiento”; bienes intermedios es el 34.58%. Bienes de capital es de 1.82%.

Desechos del sector siderometalúrgico

De acuerdo con el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) - CCL, la exportación peruana de desechos o chatarra del sector siderometalúrgico viene creciendo, entre los que destacan los desechos de hierro o acero.

Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam, señala que entre enero y noviembre del 2022, se exportaron 11.507 toneladas por un valor de US$ 4,7 millones, monto que muestran una tendencia creciente en la cotización de estas exportaciones.

“Es necesario crear programas que ayuden a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) a implementar acciones concretas, y mejorar sus procesos productivos, con el fin de reducir el impacto medioambiental de sus actividades. Aún hay mucho por hacer”, mencionó.

Entre los principales países destinos de estos productos durante el 2022 figuran India, mercado al cual se enviaron 7.464 toneladas; México, con 1,259 toneladas; y Corea del Sur, con 1.153 toneladas.

Por su parte, los desechos de cobre son los mejores cotizados entre los productos mencionados. En el 2019 se exportaron 8,046 toneladas (+1.46%), por US$ 38.4 millones (-10.46%). No obstante, en el 2020, la tendencia fue negativa, pues cayó 29.79% en cuanto al peso y 29.26% en cuanto al valor. No obstante, en el 2021, la situación mejoró siguiendo la recuperación económica mundial. Así, el volumen exportado creció en 44,57% (8,167 toneladas) y 118.36% en valor (US$ 59 millones).

Dato

Aceros Arequipa que reutiliza desperdicios de metal y chatarra para generar nuevos productos.