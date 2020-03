Tras el anuncio del presidente Martín Vizcarra respecto a la cuarentena general durante 15 días, en el marco de una Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional para evitar más contagios por el coronavirus (COVID-19) en el país, muchas familias salieron esta mañana realizar la compra de alimentos frescos, víveres, insumos de limpieza, entre otros.

En ese sentido, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) informó que las empresas asociadas a dicho gremio -que son fabricantes de alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y productos de primera necesidad- vienen abasteciendo al mercado con normalidad.

De igual manera, precisó que no se ha registrado ningún alza en el precio de sus productos en planta.

El gremio también invocó a los consumidores a realizar sus compras de manera usual, no almacenar productos, no dejarse sorprender y mantener la calma; en tanto a los intermediarios, invocó a no especular con las expectativas de los consumidores, la responsabilidad de sacar adelante al país con el menor impacto por el COVID -19.

Durante el anuncio realizado la noche del domingo, el jefe de Estado subrayó que el decreto establece que únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales como adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye almacenamiento y distribución para la venta al público; así como adquisición, producción y abastecimiento de productos farmaceúticos y de primera necesidad al igual que asistencia a centros de servicios y centros de salud así como centros de diagnostico en casos de emergencia, retorno al lugar de residencia.

De igual manera indicó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas adoptarán las medidas para garantizar los servicios públicos.

“Durante el estado de emergencia queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personales y la inviolabilidad del domicilio domicilio y la libertad de reunión de tránsito en el territorio nacional”, precisó.

TE PUEDE INTERESAR