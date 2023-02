El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Jesús Salazar, señaló este viernes que el Perú ha perdido S/ 3 mil millones en producción por los paros, bloqueo de carreteras y toma de empresas, lo cual “nos va a pasar factura”.

No obstante, dijo que si logramos conseguir una agenda productiva en las regiones ese 3% de crecimiento estimado para el país está asegurado.

“Nosotros dijimos que este año podríamos estar entre 2.5% a 2.8% de crecimiento. Lamentablemente, los primeros meses no nos acompañan con este número, sin embargo, creemos que por la inercia que el Perú trae de crecimiento podríamos todavía mantener ese 2.5% de crecimiento al año. Esto no significa que no podamos llegar al 3% o inclusive pasarlo. ¿Qué debemos hacer para eso? Buscar inversiones productivas en regiones. Si logramos encontrar una agenda, ese 3% del país está asegurado”, señaló.

De otro lado, el presidente de la SNI cuestionó al gobierno debido al poco apoyo para el crecimiento de los emprendedores peruanos.

“Aquí lo que reclamamos es que el Perú no tiene un modelo que acompañe al emprendedor. 7 de cada 10 peruanos tienen negocio. El Perú tiene esa gran facilidad de generar negocio, pero tiene un gran problema que es que la burocracia estatal no acompaña al emprendedor. Las licencias de funcionamiento deberían ser inmediatas, automáticas. Lo que hace un centro de negocios al iniciar es generar riqueza económica para el Perú”, destacó.

En tanto, criticó que la concentración de la producción en Lima continúa abriendo las brechas sociales y económicas entre las regiones que conforman el territorio nacional.

En ese sentido, dijo que el “Planeamiento del Desarrollo Productivo Sostenible en las Regiones del Perú” que presentaron, busca dar solución a este problema en el país.

“Es pedir que el Perú sea más homogéneo, productivamente eso traerá desarrollo sostenible”, sostuvo.

Sobre la reducción de la pobreza, según Salazar, si se cumplen las 580 medidas propuestas por la SNI, se podría estar reduciendo la pobreza al año 2031 al 16%.

Asimismo, instó a que diversas autoridades y actores económicos apoyen al gobierno peruano que viene mostrando una actitud optimista frente al futuro de la economía, especialmente por parte del ministro Contreras.

“(El ministro Contreras) Es muy optimista y es algo que debe contagiar, no solo de palabra, sino en sus programas. Está haciendo impulsos a la micro y pequeña empresa. Hay 2,000 millones de soles en crédito directo para las renegociaciones de duda y capital de trabajo”, manifestó.

Finalmente, señaló que el rol que cumple el actual gobierno es parte de la transición que vive el país.

“Nosotros creemos que el Gobierno está cumpliendo con el encargo que se le ha dado. Estamos viviendo hoy no es más que una transición, una sucesión constitucional, y le toca a este gobierno cumplir su periodo”, concluyó.