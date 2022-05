El ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios Paredes, suscribió el último 4 de mayo un acta de cuatro acuerdos con la Federación Indígena Awajún del Río Apara (Fenara) y la Organización de Pueblos Indígenas y Campesinos del Alto Marañón (Orpicam) con miras a evitar “la paralización de las operaciones de la Estación 5 que opera Petroperú”.

El detalle -según supo Gestión por diversas fuentes consultadas- es que en esta reunión, pese a que se abordó sobre la operación de un activo administrado por Petroperú, no participó ni un representante de la empresa estatal ya que no fue invitado y se llegó a acuerdos con las comunidades que no cuentan con su aprobación , ya que algunos de ellos implica el desembolso de presupuesto.

Tal como se aprecia en el acta (ver imagen) específicamente en el segundo punto en la que se acuerda -sin la presencia y visto bueno de Petroperú, cabe reiterar- “realizar una resolución ministerial para discutir el 2.5% del volumen de transporte de los barriles del Oleoducto Norperuano (Tramo I-Ramal Norte)”.

Si bien la redacción es poco clara, se infiere que desde el Minem se les está prometiendo a las comunidades recibir (un pago) del 2.5% del volumen de transporte del ONP, hecho que es inviable y que no depende del ministerio ya que no es la instancia que administra el Oleoducto Norperuano (ONP).

ACTA DE ACUERDOS ENTRE EL MINEM Y COMUNIDADES DE LA ESTACIÓN 5

Lo mismo pasa con el tercer punto, en la que la comunidad Awajún pide que se cambie al gerente de Petroperú y una mesa de diálogo con un nuevo gerente, demanda que tampoco depende del Minem.

Sobre ambos puntos álgidos, el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, consideró que las peticiones de las comunidades en las que se piden la salida de funcionarios -por ejemplo- son “absurdas” ya que el diálogo no debería ser condicionado.

Tomando en cuenta -además- que estas comunidades en más de una ocasión usaron la fuerza para tomar las instalaciones de la Estación 5.

Respecto a la petición de las comunidades de recibir el 2.5% del volumen de transporte del ONP mencionó que es “un pago fuerte”, que no le corresponde ofrecer al Ministerio de Energía y Minas y menos al ministro que es un actor político sin haberlo informado o pactado con Petroperú.

“Si hay de por medio un tema económico, el ministerio no puede pactar ni mucho menos ofrecer por Petroperú. Eso significaría que están por encima de las cabezas del directorio de Petroperú para disponer del pago de dinero o la permanencia de funcionarios, cuando no es así”, afirmó.

“Por pequeño que sean los volúmenes representa muchísimo dinero. Además este 2.5% es en base a qué, no se fundamenta”, agregó. En esa línea, opinó que el Estado es el que debe imponer orden y la relación entre partes se deben abordar a través de mesas de diálogo.

“No podemos estar en un país en donde las poblaciones nativas o no nativas decidan por la vía de la fuerza, impedir las actividades. El Estado no lo debería aceptar”, subrayó. La razón de existir de Petroperú -recordó- es garantizarle al país que va a contar con el suministro de combustibles.

-Lote 192-

Desde el Ministerio de Energía y Minas no solo se hacen acuerdos sin el visto bueno de Petroperú, sino que -además refieren las fuentes consultadas por este diario- se ejerce presión para que Petroperú opere el Lote 192 sin socio a pesar que hay acuerdo suscrito con Altamesa Energy y pese a que no hay presupuesto para que la estatal pueda desarrollarlo solo.

La presión se ejerce contando para tal fin con “aliados” como el exdecano del Colegio de Economistas, Roberto Vela, que a su vez es militante del partido de gobierno Perú Libre, que en una misiva al ministro Palacios pide que Petroperú opera directamente el Lote 192 para abastecer a la refinería de Talara o que contrate a una empresa bajo la modalidad de servicios para que extraiga el hidrocarburo.

La situación del Lote 192 incluso se abordó en la Junta General de Accionista del 26 de abril. En la misma se aprobó recomendar al directorio de Petroperú no aprobar ni ejecutar el contrato con Altamesa Energy, sin una evaluación técnica y jurídica realizada por un estudio o por especialistas u otras entidades vinculadas al sector.

Esta es una de las razones por la que ministro Palacios busca la salida del actual presidente del directorio, Humberto Campodónico.

Cabe recordar que a fines de abril, en una entrevista por TV Perú Campodónico mencionó que la situación financiera y económica de Petroperú no le permite hacer una inversión de US$ 150 millones o US$ 200 millones para poner en marcha el Lote 192 en solitario como lo quiere Perú Libre.

“El tema es el siguiente: la situación económica y financiera de Petroperú no está en condiciones de hacer inversiones iniciales de US$ 150 millones o US$ 200 millones para poner en marcha ese lote solo. Lo que se plantea ir con un socio estratégico, más allá de quién sea. Si va sin socio, se tiene que asumir el 100% de las inversiones y Petroperú no está en capacidad de hacerlo ”, dijo en aquella entrevista.

Incluso recordó que se arrastran deudas por US$ 4,300 millones y que cuenta con el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) -parte de la Junta General de Accionistas- para que la operación del Lote 192 se realice con un socio estratégico y no solo con capitales de la petrolera estatal como lo exige Perú Libre.

“La decisión si se va con socio o no, tiene que ser una decisión empresarial de Petroperú. Es una decisión sobre la base de la cual -nosotros que fuimos elegidos como directorio con la confianza del presidente de la República y del premier, en ese momento- ahora lo que vemos es que esa política autónoma que debemos tener, está siendo cuestionado por el Ministerio de Energía y Minas, por tanto existe una injerencia política. Necesitamos la autonomía que se nos fue alcanzada inicialmente para llevar a cabo los planes de la empresa”, afirmó a TV Perú.

Herrera Descalzi subrayó -en tanto- que Petroperú no puede operar el Lote 192 en solitario ya que está “tremendamente endeudada” por la construcción de la Nueva Refinería de Talara.

“Veo una situación muy difícil (de que pueda obtener más créditos) por la cantidad de dinero que se ha destinado a la refinería, que todavía no está terminada ya que se ha inaugurado antes de comenzar las pruebas, que forman parte de la construcción. La administración actual de Petroperú ha encontrado una empresa tremendamente endeudada, con una situación muy difícil y que fue presidida por una administración desastrosa (de Chávez Arévalo)”, argumentó.

