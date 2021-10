El mercado de apuestas deportivas en el país ha tenido un crecimiento de búsqueda de 128% en comparación al 2019, el 90% de las apuestas corresponden a la predilección por el fútbol.

De acuerdo con el último estudio de visibilidad realizado por Attach, consultora en negocios digitales, en septiembre del 20219 más de 2 millones de peruanos buscaron participar en apuestas deportivas.

Esta cifra ha aumentado en el 2020 sobre los 5 millones y para el presente año evidencia el interés de 6 millones de apostadores potenciales para el mercado.

Esta tendencia positiva ha evolucionado en el contexto pandemia, permitiendo cuadriplicar las búsquedas en un año.

Además, estos resultados se reportan en el marco de los eventos deportivos realizados en el año anterior hasta la fecha: Champions, Real Madrid vs Barcelona, Inicio de la liga 1 - 2021, Copa América, Eurocopa, Juegos Olímpicos, entre otros eventos deportivos.

-Top 3-

Entre las marcas más buscadas se encuentran Betsson, Te apuesto y Apuesta Total, principalmente en el día de los partidos de Perú como Perú vs Paraguay, Perú vs Venezuela y el más reciente, Perú vs Brasil.

Sin embargo, en la medición de tráfico web proveniente de Perú las marcas Betsson, Bet365 y DoradoBet son las marcas de casas deportivas con mayor tráfico.

-Jugadores potenciales-

Carlo Rodríguez, CEO & VP Regional de Transformación Digital de Attach, afirmó que la pandemia ha potenciado la industria de las apuestas deportivas online como una forma de entretenimiento.

“Ante ello, el tráfico ha crecido más del doble sin considerar los picos de eventos deportivos importantes, en especial las de fútbol, ya que concentra la mayor acogida por los apostadores”, indicó.

Por último, respecto a la presencia de los eSports en el mercado peruano, para el ejecutivo es vital precisar que este ha tomado relevancia por las casas de apuestas y jugadores desde que empezó la reactivación económica en el país, considera que es el futuro de las apuestas en línea y que, a nivel local, continuará en crecimiento.