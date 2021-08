Esta semana se conoció que Julio Velarde aceptaría el pedido del Ejecutivo para permanecer al frente del directorio del Banco Central de Reserva (BCR).

En lo que va del año la cotización del dólar ha subido en 12.7%, tras cerrar ayer martes en S/ 4.08. Y el alza en los últimos doce meses llega a 14.5%.

Tras conocerse sobre la posible permanencia de Velarde en el BCR en la noche del lunes, el martes la cotización del dólar cerró a la baja, luego de que en el lunes terminara en S/ 4.11.

Al respecto, Luis Eduardo Falen, head de Macroeconomía de Intéligo SAB, refirió que la baja del tipo de cambio en la jornada del martes está relacionada a la noticia de Velarde, más aún si se tiene en cuenta que en esa jornada la cotización global del dólar aumentó.

“La noticia de Julio Velarde reduce un poco la incertidumbre y eso redujo el tipo de cambio, a pesar de que a nivel global subió”, remarcó Falen.

No obstante, al margen de la jornada de ayer a la baja –que podría replicarse el día en que se oficialice la permanencia de Velarde- los especialistas indicaron que este factor no sería suficiente para frenar el alza del dólar en los próximos días, si es que no se despeja la incertidumbre sobre las políticas que busca aplicar el nuevo Gobierno y un posible conflicto con el Congreso que pueda desencadenar en un cierre del parlamento o una vacancia presidencial.

“Hacia adelante se mantienen fuentes de incertidumbre; por ejemplo, el próximo presupuesto público que debe elaborar el Ejecutivo está en la mira de las calificadoras de riesgo, pues quieren ver la trayectoria de la deuda pública. Eso dará más señales a los inversionistas”, refirió Fallen.

Por su parte el economista Jorge González Izquierdo señaló que la permanencia de Velarde en el BCR “es una condición necesaria pero no suficiente” para frenar el alza del dólar.

“Se requiere que la incertidumbre general sobre la economía baje, y eso está más allá de las funciones del Banco Central. Por ejemplo, mientras Castillo siga insistiendo con la Asamblea Constituyente, eso genera incertidumbre y presionará al alza del tipo de cambio”, refirió.

Agregó que también genera incertidumbre declaraciones como la del Premier Guido Bellido, quien se muestra favorable a que las industrias estratégicas pasen a manos del Estado.

Armar el directorio

González Izquierdo remarcó que también será importante la designación de los directores del BCR (tres nombrados por el Ejecutivo, además del presidente del directorio, y tres por el Congreso), pues las decisiones de política monetaria se deberán tomar por mayoría.

Se conoció que Velarde tendrá una próxima reunión con Pedro Castillo. González Izquierdo subraya que será importante que en esa reunión Velarde sugiera los nombres de los tres directores, para que estos tengan la competencia técnica requerida y sean de la misma línea política que el actual presidente del BCR.