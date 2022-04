A marzo de este año los seguros vehiculares sumaron S/ 1,525 millones y con ello superaron la etapa precovid (en el año 2019), cuando las primas totalizaron S/ 1,454 millones, de acuerdo a información de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg).

En diálogo con Gestión.pe el gerente Gerente Técnico de Estudios de Apeseg, Héctor Lucero, explicó que la cifra alcanzada en marzo pasado responde a la recuperación de la demanda que estuvo frenada en el periodo de pandemia del COVID-19, el cual empezó a inicios del 2020.

Así, dijo que tras la contracción en el 2020 (cuando solo se llegó a S/ 1,269 millones), desde el 2021 se empezó a recuperar esa demanda y fue así que ese año se cerró en un nivel similar al 2019 (S/ 1,474 millones), recuperando el nivel de primas que se tenía en el periodo prepandemia.

“La contracción en ese periodo fue por la pandemia porque la gente no usaba los autos, sobre todo al inicio del 2020. Algunas personas decidieron ya no contar con el seguro y otras personas que pensaban comprar sus vehículos ya no lo compraron, entonces tampoco hubo adquisición de nuevos seguros. Este aumento en los seguros, más que aumento, es una recuperación de la demanda que estuvo contenida en el periodo de pandemia”, explicó.

Al detallar las primas de seguros por mes, se observa que estas sumaron S/ 128.5 millones en enero del 2022, S/ 128.5 millones en febrero y S/ 114.2 millones en marzo.

Proyección a futuro

En cuanto a las estimaciones en la demanda por los seguros vehiculares, Lucero indicó que en lo que resta del año podría haber todavía un movimiento menor, pero se espera que se modere a futuro.

De este modo, precisó, se estabilizaría la demanda al nivel de primas que se ha visto en el último semestre y ya no se reportaría incrementos como el observado.

Precisó que la menor demanda por las primas de seguros vehiculares responde a las menores estimaciones de crecimiento de la economía peruana.

“Este aumento se debería haber moderado en los próximos meses en línea con una menor proyección para la economía. Hay varios indicadores de la economía con una menor expectativa de crecimiento y en esa línea podría verse reflejado el desempeño de las primas anualizadas de los vehículos”, sostuvo.

En ese sentido, es preciso mencionar que el Banco Central de Reserva (BCR) estima que la economía peruana registrará un crecimiento de 3.4% en el 2022, por debajo del 13.3% que creció en el año 2021, tras la caída de 11% en el 2020 debido a la pandemia.

Flexibilidad en los costos

Respecto al costo de los seguros vehiculares, el ejecutivo menciona que esta varía de acuerdo a lo que ofrecen las empresas que otorgan estos seguros (Qualitas, La Positiva, Mapfre, Interseguro, Pacífico y Rímac).

Agregó que el costo también varía de acuerdo a la marca, valor, modelo y año de fabricación del auto, así como por el tipo de cobertura del seguro (pérdida total y daños a terceros).

Así, dijo que actualmente existen productos flexibles, en donde por ejemplo el costo que paga el usuario es por kilómetro, es decir, solo pagará cuando se hace uso del vehículo. Existe también los planes básicos y los planes full.