Pero la situación para la ejecución de obras podría ser incluso más complicada, por la realización de la segunda vuelta electoral en nueve regiones del país, según los datos preliminares que reportó ayer la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ya que ninguno de los candidatos superó el 30% de votos válidos (ver gráfico).

El contralor de la República, Nelson Shack, afirmó que el desarrollo de la segunda vuelta en los gobiernos regionales tendrá como consecuencia problemas en la transferencia de gestión, entre las autoridades salientes y las entrantes.

Shack advierte que de por sí hay preocupación por los procesos de transferencia de las regiones donde no habrá segunda vuelta, los que afectarán la inversión pública en el primer cuatrimestre del próximo año.

Mencionó que este proceso de transferencia no se dará en los gobiernos regionales que vayan a segunda vuelta, ya que las elecciones se darán en diciembre y las nuevas autoridades recibirían sus credenciales después de Navidad. Recién en ese momento podrían conformar equipos de transferencia.

“Como se pueden imaginar, un proceso de transferencia no se puede hacer en dos días. No va a ser un proceso de transferencia de gestión, va a ser un acto de fe. Al no haber este proceso se va a reducir enormemente el ritmo de ejecución del gasto público durante el primer cuatrimestre del año (2023)”, refirió.

Entidades privadas, como el BCP, estiman que en el 2023 la caída de la inversión pública sería de 6%, precisamente porque históricamente en el primer año de gestión de autoridades municipales y regionales la ejecución de obras se contrae.

Proyectos en stock

El contralor Shack afirmó que actualmente a nivel nacional se vienen ejecutando unas 39,000 obras públicas. Para terminarlas se requiere que el Estado invierta unos S/ 200,000 millones.

Este importe recién se podría ejecutar en un periodo de cinco años, ya que la capacidad de gasto en obras por parte del Estado es de unos S/ 40,000 millones anuales, si se toma en cuenta la ejecución del 2021. “En los próximos cinco años no deberían hacerse proyectos nuevos (si se quiere concluir las 39,000 obras públicas), pero esa no es la realidad”, precisó.

Cifra

9%

Creció la inversión pública entre enero y setiembre. En los últimos datos del MEF se observa un repunte de la ejecución de los gobiernos regionales y locales, mientras que en el gobierno nacional cayó 5%.